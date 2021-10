Les manuels de jeux vidéo disparaissent et doivent faire leur retour

Pour certains d’entre nous, obtenir un nouveau jeu que nous voulions depuis longtemps a changé la vie. L’odeur du nouveau jeu, le tenir dans votre main, juste le simple fait qu’il existait, et que c’était le vôtre – c’était un sentiment magique. J’inspectais souvent chaque centimètre de l’art de la boîte et je me penchais sur le manuel pendant des heures, l’apportant même à l’école pour le lire pendant le déjeuner.

Mais les enfants d’aujourd’hui voient moins d’occasions d’apprécier la merveille qu’est le manuel du jeu vidéo. Avec les jeux modernes, ces petits livrets sont devenus plus rares et les boîtes de jeux semblent plus légères que jamais. Il semble que Nintendo, en particulier, ait pratiquement abandonné le métier des manuels de jeux vidéo. Si cela continue, une partie bien-aimée de l’expérience du jeu vidéo pourrait être perdue à jamais.

Les manuels et leur objectif

Les manuels de jeux vidéo fournissent des informations sur la façon de faire fonctionner le jeu avec le contrôleur, les objectifs généraux du joueur et présentent les personnages et les ennemis du jeu, entre autres. Les guides de jeu, en revanche, sont plus approfondis et guident le joueur tout au long du jeu. Les guides de jeu fournissent au joueur des instructions sur la façon de traverser chaque zone, des informations détaillées sur les objets et les ennemis disponibles et des techniques avancées. La frontière entre manuel et guide est souvent floue, mais les manuels sont souvent inclus avec le jeu, tandis que les guides sont fournis par un tiers.

À l’époque de la Nintendo Entertainment System et du Super Entertainment System, les manuels servaient à plusieurs fins : apprendre aux gens à jouer au jeu, aider à raconter l’histoire du jeu et montrer aux joueurs des illustrations que les développeurs n’auraient pas pu transmettre avec le matériel limité. .

Avant qu’Internet ne soit généralisé, les joueurs devaient utiliser les lignes d’assistance téléphonique et les rumeurs sur les terrains de jeu pour obtenir de l’aide lorsqu’ils se retrouvaient coincés dans un jeu. Mais les hotlines coûtaient cher et les rumeurs étaient souvent peu fiables – comme pourraient vous le dire quiconque voulait désespérément trouver un Mew dans Pokémon Rouge, Bleu ou Jaune. Si vous aviez plus d’argent à dépenser, vous pourriez acheter un guide de jeu, mais ceux-ci n’étaient pas abordables ou disponibles pour tous. Des conseils et des informations ont ainsi été conservés dans les manuels de jeu afin que chacun ait une chance équitable.

Comment les manuels de jeu ont changé

Au fur et à mesure que les jeux numériques sont devenus plus répandus, les manuels se sont affinés jusqu’à ce qu’ils cessent complètement d’être présents. Sur la Nintendo 3DS, j’ai vu des manuels relégués à un seul dépliant qui ne donnait que des instructions sur la façon de contrôler le jeu. Bientôt, ceux-ci se sont également raréfiés. Mes jeux Nintendo Wii U arboraient des manuels sur la façon d’accéder… au manuel numérique. On pourrait penser que si les entreprises avaient l’argent pour imprimer un manuel sur la façon d’accéder à un manuel, elles pourraient simplement y inclure les informations. Il semblait que Nintendo cherchait à économiser du temps, de l’argent et des ressources sur les manuels, ce qui est excellent pour rendre les jeux vidéo plus durables, mais pas tellement pour l’expérience de jeu.

Au fur et à mesure que les jeux numériques sont devenus plus répandus, les manuels sont devenus plus minces.

Il est ironique, cependant, que Nintendo ait cherché à réduire les déchets en supprimant les manuels, mais ait décidé de garder la publicité à l’intérieur des boîtes de jeux. Les enfants qui ont peut-être acheté Pokémon Soleil et Lune comme premier jeu de la série n’ont pas été initiés au monde de Pokémon ou au déroulement des batailles, mais ils ont pu en apprendre davantage sur l’énorme jouet en plastique Z-Ring grâce à un dépliant. placé par hasard dans la boîte du jeu comme moyen de marketing stratégique. Ce problème n’est pas non plus exclusif aux consoles Nintendo. Alors que les cartes de jeu, les manuels et autres extras étaient monnaie courante dans les versions PlayStation et Xbox, les boîtes de jeu sont devenues plus vides avec le temps, jusqu’à ce que le seul matériel autre que le disque soit une publicité, un code de téléchargement ou certaines informations légales.

Les manuels numériques sont finalement devenus disponibles sur la 3DS et la Wii U, fournissant au joueur toutes les informations brutes précédemment affichées dans les manuels physiques. Les utilisateurs pouvaient même agrandir le texte, ce qui rendait les choses plus accessibles aux personnes malvoyantes. Des informations sur la santé et la sécurité, des conseils sur la confidentialité et l’utilisation des amiibo ont également été inclus. Je dois admettre que les informations contenues dans ces manuels sont solides et, bien qu’elles puissent être plus difficiles d’accès qu’un livret, le contenu est comparable dans une certaine mesure.

Comment sont les manuels maintenant ?

Comme c’est le cas pour Nintendo, une nouvelle fonctionnalité a été ajoutée et rapidement supprimée. Les manuels numériques n’existent tout simplement pas pour les jeux Nintendo Switch, et bien qu’il y ait un emplacement pour les manuels dans les boîtiers de jeux physiques, ils ne sont jamais utilisés. Nintendo a semblé se rendre compte à un moment donné qu’il s’agissait d’un problème pour les jeux populaires comme Splatoon 2, car il a finalement dû publier des versions de vente au détail distinctes avec un guide. Ces manuels ont fini par être tout ce que je voulais qu’ils soient, avec des pages en couleur et brillantes et des stratégies détaillées conçues pour aider les joueurs à tirer le meilleur parti de leurs jeux. Mais cela n’a été fait que pour trois titres publiés par Nintendo, qui ne seront plus jamais revus.

Les jeux indépendants qui auraient probablement pu bénéficier d’économiser chaque centime possible ont commencé à rendre leurs jeux plus attrayants en imprimant des manuels. Je me souviens avoir été impressionné par le manuel épais offert dans ma copie 3DS de Shovel Knight, conçu comme les manuels d’autrefois. Il comportait quelques astuces non disponibles dans les didacticiels du jeu, et l’art donnait un charme nouveau à la distribution colorée de personnages. Cependant, tous les studios de développement de jeux indépendants ne peuvent pas se permettre de le faire, donc les manuels sont plus susceptibles d’être un bonus qu’une attente dans les jeux indépendants.

Les guides de jeu ont toujours existé, fournissant des informations détaillées qui ne pouvaient pas tenir dans un manuel. Que vous vouliez une liste de chaque élément trouvé dans le jeu, chaque emplacement ou chaque type d’ennemi, ceux qui souhaitaient connaître intimement leurs jeux pouvaient le faire. En l’absence de manuels, les guides de jeu sont toujours produits par des sociétés tierces comme Prima Games et Dark Horse Comics. Piggyback a produit le guide de jeu officiel de The Legend of Zelda: Breath of the Wild, contenant des informations sur tous les emplacements de graines Shrine et Korok, ainsi que bien plus encore. Cependant, les guides complets ne sont pas toujours la meilleure option. Certains guides coûtent plus de la moitié de ce que font leurs jeux respectifs, et il est fastidieux de devoir quitter les jeux pour continuer à référencer le manuel, surtout si vous essayez quelque chose de nouveau.

De nombreux éditeurs ont décidé d’incorporer des aspects des manuels dans les jeux eux-mêmes.

De nombreux éditeurs ont décidé d’incorporer des aspects des manuels dans les jeux eux-mêmes, que ce soit par le biais de didacticiels dans le jeu qui expliquent explicitement comment faire fonctionner le jeu ou en incorporant des problèmes à surmonter dans la conception de jeux, comme dans le monde 1-1 de Super Mario Bros. sur la NES. Mais les didacticiels explicites peuvent être un frein si vous avez déjà joué au jeu et peuvent gêner l’expérience de relecture. Cela explique en partie pourquoi je ne joue aux jeux Pokémon qu’une seule fois, car je n’ai aucun moyen de sauter tout le dialogue.

Enfin, il existe des guides en ligne, des procédures pas à pas et des wikis. Ces ressources sont le fruit d’une collaboration entre les joueurs qui enregistrent méticuleusement des informations sur le jeu, des conseils pour les nouveaux joueurs et fournissent des solutions aux énigmes. La collecte d’informations peut prendre un certain temps, et ces guides en ligne trouvés sur Fandom ou les wikis en ligne ne sont en aucun cas officiels, et il appartient à une base de fans dédiée de faire le travail. Les joueurs se tournent également vers des sites de forum comme Reddit et GameFAQs pour obtenir des conseils, ainsi que YouTube pour des guides visuels. Bien que ce soient sans doute le moyen le plus accessible de découvrir de nouvelles informations, ils ne sont pas sans défauts.

Internet, bien que vaste et apparemment sans fin, n’est ni infaillible ni sécurisé. On ne sait pas si une faille de sécurité peut rendre un domaine inutile, ou si les propriétaires de domaine choisiront de les maintenir à perpétuité. J’ai essayé de rechercher une solution à un casse-tête dans un jeu en ligne, de trouver une page wiki, puis de constater que le domaine n’est plus disponible. C’est bien d’avoir des sauvegardes d’informations et des guides sur le Web, mais les copies papier et les disques externes sont probablement les meilleurs si nous voulons nous assurer que les informations restent sécurisées.

Conservation manuelle

Heureusement, certaines entreprises font de leur mieux pour s’assurer que les manuels ne tombent pas complètement dans l’obscurité. La Video Game History Foundation a pour mission d’archiver et de préserver autant de choses liées aux jeux vidéo que possible – code source, art conceptuel, manuels, magazines, guides et matériel promotionnel, entre autres informations. Essayant de le payer au comptant, il propose même un service d’abonnement à des magazines de jeux vidéo datant des années 1980.

La base de données de jeux propose du matériel sur plus de 50 000 jeux, des illustrations de boîtes aux publicités télévisées en passant par les manuels de jeux vidéo, tous disponibles gratuitement pour le public. Pour tous ceux qui collectionnent des jeux Nintendo rétro et qui n’ont peut-être pas les moyens de s’offrir des titres « Complete in Box », cette base de données manuelle pourrait être utile. D’autres fondations comme l’International Arcade Musem et archive.org proposent des manuels d’instructions et d’utilisation à partir de bornes d’arcade et de jeux PC. L’industrie du jeu vidéo est relativement nouvelle par rapport au cinéma et à la musique, c’est pourquoi il est de la plus haute importance que des matériaux tels que le code source et l’art de la boîte ne sombrent pas dans l’obscurité. Les médias nous donnent un aperçu des tendances et des cultures, et tout cela mérite d’être préservé pour les générations futures.

Pouvons-nous revenir en arrière ?

Les manuels doivent revenir, sous une forme ou une autre. L’industrie va trop loin vers des jeux inachevés et crée des fonctionnalités qui seront publiées plus tard sous forme de DLC. Tous ceux qui achètent un jeu, peu importe à quel moment, devraient pouvoir profiter de l’expérience de jeu complète et pouvoir se référer à un manuel s’ils ont besoin d’aide ou veulent simplement apprécier le travail des développeurs. La majorité des joueurs ne passent pas le plus clair de leur temps en ligne à interagir avec l’industrie et ses communautés affiliées. .

Maintenant, étant un grand fan de durabilité et de réduction des déchets, je dirai que l’absence de manuels physiques est probablement mieux pour l’environnement au final. Cependant, nous avons au moins besoin de manuels numériques, qui se mettent à jour chaque fois qu’un nouveau contenu est publié. Imaginez ramasser une copie d’Animal Crossing: New Horizons en mars 2020 avec un guide de jeu le jour de la sortie par rapport à aujourd’hui. Il manquerait tellement de contenu !

Il est impératif que les manuels soient accessibles à tous. Non seulement pour aider les joueurs dans leur voyage, mais aussi pour éviter le gonflement des jeux grâce à des didacticiels et à des expositions. Si tout ce que j’avais besoin de savoir sur Pokémon Sword and Shield était simplement dans un manuel physique ou numérique inclus, je l’aurais probablement rejoué après avoir perdu mes données de sauvegarde. Et tandis que de nombreux jeux enseignent aux joueurs comment le jeu fonctionne grâce à la conception de jeux, tout le monde peut ne pas être en mesure de capter des indices, qu’ils soient neurodivergents ou non. Cela peut amener quelqu’un à être frustré et à manquer un jeu qu’il aimerait autrement. En bref, les manuels de jeux vidéo sont essentiels à l’expérience de jeu – non seulement pour l’accessibilité, mais pour la commodité, l’immersion et un niveau de plaisir différent.