Les marchands de bijoux voient un grand revers sur Akshaya Tritiya, Eid en raison de l’impact du verrouillage sur les ventes festives

Les marchands de bijoux à travers le pays devraient subir des pertes commerciales supplémentaires en raison de l’impact du verrouillage sur les ventes festives pendant Akshaya Tritiya et Eid vendredi. Selon l’organisme des commerçants Confederation of All India Traders (CAIT), la plus grande quantité d’or et de bijoux est vendue sur Akshaya Tritiya chaque année. «Par coïncidence, la fête de l’Aïd sera également célébrée demain et le commerce de bijoux à travers le pays souffrira de la perte supplémentaire du commerce de bijoux en or le jour de l’Aïd. Ce sera la deuxième année consécutive pour les marchands de bijoux à rester sous clé pendant de tels festivals… Cette année également en raison du verrouillage, les bijouteries sont fermées dans la majorité des États », ont déclaré le président national du CAIT, BC Bhartia et le secrétaire général Praveen Khandelwal. jeudi.

«En 2019, il y a eu une vente de plus de 10 000 crores de roupies sur Akshaya Tritiya, mais l’année dernière en raison du verrouillage, la vente d’or a été limitée à seulement 5% d’une valeur d’environ 500 crores de roupies. Maintenant dans la deuxième année de verrouillage sur Akshaya Tritiya, le commerce de l’or et des bijoux a subi un grand revers », a déclaré Pankaj Arora, responsable national de la Fédération indienne des bijoutiers et des orfèvres. Fait important, le banc de Nagpur de la Haute Cour de Bombay avait récemment adopté une ordonnance provisoire pour empêcher le Bureau of Indian Standards (BIS) de prendre des mesures coercitives contre les bijoutiers ou d’imposer des sanctions jusqu’au 14 juin 2021, qui ne sont pas en mesure de se conformer au poinçonnage obligatoire. règlement d’ici le 1er juin 2021, en raison du manque d’infrastructures adéquates en termes de centres de dosage et de poinçonnage.

Le poinçonnage est une certification de pureté des métaux précieux et a été de nature volontaire jusqu’à présent. En novembre 2019, le gouvernement avait annoncé le poinçonnage obligatoire des bijoux et objets en or à partir du 15 janvier 2021. Cela a ensuite été prolongé jusqu’au 1er juin 2021, car les bijoutiers avaient cherché le temps de passer au poinçonnage et de s’enregistrer auprès de la BRI au milieu de la pandémie.

Pendant ce temps, le CAIT avait déclaré la semaine dernière que les commerçants avaient subi une perte commerciale totale d’environ Rs 6,25 crore lakh en avril en raison de multiples restrictions de Covid, notamment des verrouillages, des couvre-feux, etc., imposées par les gouvernements des États. Cela comprend une perte d’environ Rs 4,25 lakh crore pour les entreprises de détail et une perte d’environ Rs 2 lakh crore pour le commerce de gros. La Fédération des associations de détaillants de l’Inde (FRAI), qui représente environ 4 crores de micro, petits et moyens détaillants du pays, avait déclaré à Financial Express Online en avril que ce verrouillage pourrait entraîner la perte d’au moins environ 40% du montant mensuel. les revenus des micro-détaillants. Le secteur indien des exportations de pierres précieuses et de bijoux a contribué pour environ 27% à la consommation mondiale de bijoux en 2019, selon l’IBEF. Les exportations devraient atteindre 100 milliards de dollars d’ici 2025 alors qu’entre avril et décembre 2020, les exportations de pierres précieuses et de bijoux se sont élevées à 16,88 milliards de dollars.

