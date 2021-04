Les marchés applaudissent la politique de RBI, Sensex propulse 460 pts

Le Sensex a augmenté de 460,37 points (0,94%) pour clôturer à 49 661,76 tandis que le Nifty a bondi de 135,55 points (0,92%) pour clôturer à 14819,05.

Par Urvashi Valecha

Les actions ont augmenté pour la deuxième séance consécutive mercredi alors que le sentiment des investisseurs restait optimiste, la Banque de réserve indienne conservant sa position accommodante. Le Sensex a augmenté de 460,37 points (0,94%) pour clôturer à 49 661,76 tandis que le Nifty a bondi de 135,55 points (0,92%) pour clôturer à 14819,05.

L’achat d’actions bancaires, automobiles et informatiques a tiré les marchés vers le haut. Les actions bancaires ont principalement mené la charge après que les investisseurs se sont réjouis de la politique monétaire accommodante et du taux de pension inchangé. La Nifty Bank a grimpé de 1,51%, et les plus grands gagnants de l’indice ont été IDFC First Bank, Bandhan Bank, Federal Bank, State Bank of India et IndusInd Bank, qui ont progressé de 4,16%, 3,35%, 2,73%, 2,18%, et 2,13%.

Les experts du marché ont loué la déclaration de politique monétaire du gouverneur de la RBI. Gaurav Dua, Senior Vice President, Head – Capital Market Strategy, Sharekhan by BNP Paribas, a déclaré: «Conformément aux attentes, la RBI a maintenu un statu quo sur les taux directeurs et a rassuré les marchés financiers sur son engagement à conserver sa politique accommodante. … L’assouplissement des courbes de rendement et l’engagement de maintenir les taux d’intérêt bas avec une liquidité suffisante sont également positifs pour les marchés boursiers. »

Les marchés obligataires ont réagi positivement avec l’assouplissement du rendement des obligations à 10 ans au cours de la journée. Cet assouplissement des rendements obligataires a contribué à la hausse des marchés boursiers. Les annonces de mercredi ont également mis fin aux inquiétudes du marché concernant un retrait anticipé de liquidité.

Mihir Vora, directeur et directeur des investissements chez Max Life Insurance, a déclaré: «Les mesures annoncées visent à réduire les coûts d’emprunt, à assouplir les conditions financières et à maintenir la liquidité propice à la prise de crédit. L’annonce a fait disparaître les craintes de tout retrait anticipé de liquidités. »

Les investisseurs de portefeuille étrangers ont acheté des actions d’une valeur totale de 30,32 millions de dollars. Les plus grands gagnants du Nifty ont été JSW Steel, Wipro, SBI, IndusInd Bank et SBI Life, en hausse de 5,33%, 2,36%, 2,18%, 2,13% et 2,11%. Les plus gros perdants sur le Nifty ont été Adani Ports et SEZ, Tata Consumer, UPL, NTPC et Titan en baisse de 2,76%, 1,44%, 1,26%, 0,52% et 0,5%, respectivement.

Les acteurs du marché s’attendent à ce que l’impact de la déclaration de politique monétaire se dissipe. Dhiraj Relli, directeur général et PDG de HDFC Securities, a déclaré: «Les marchés ont bien réagi à cette mesure car cela entraînera une baisse des taux et en fait une baisse pour les entreprises. L’impact des annonces du MPC, cependant, s’atténuera dans quelques jours et les marchés continueront de répondre à d’autres déclencheurs, notamment les progrès de Covid-19 et les résultats des entreprises. »

