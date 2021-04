Les marchés asiatiques se débarrassent des inquiétudes fiscales américaines pour pousser plus haut

Un négociant en devises regarde les moniteurs dans la salle des marchés des changes du siège de la KEB Hana Bank à Séoul, en Corée du Sud, le mercredi 29 avril 2020. Les marchés boursiers asiatiques ont gagné mercredi après que la France et l’Espagne ont rejoint les gouvernements qui prévoient d’assouplir les contrôles antivirus et permettre aux entreprises de rouvrir

Les actions asiatiques ont augmenté vendredi après que la Banque centrale européenne ait laissé sa politique inchangée, prolongeant un rebond après une vente massive plus tôt dans la semaine, mais les gains ont été plafonnés alors que les investisseurs considéraient l’impact d’une éventuelle hausse de l’impôt sur les plus-values ​​américaines.

La décision de la BCE de maintenir une relance abondante est intervenue malgré sa prédiction d’un fort rebond de l’économie de la zone euro à partir du milieu de l’année, alors que les infections au COVID-19 sont maîtrisées.

«Il y a eu quelques reconnaissances subtiles aujourd’hui qu’une mise à jour des prévisions est probable à la réunion du 10 juin… Lagarde a souligné la reprise des vaccinations et a noté que les données à haute fréquence confirment au personnel de la BCE que leur opinion antérieure sur une amélioration de la le moyen terme (est) sur la bonne voie », a déclaré Ray Attrill, responsable de la stratégie de change à la National Australia Bank.

Mais dans un coup dur pour le sentiment boursier du jour au lendemain, l’administration du président américain Joe Biden aurait demandé une augmentation de l’impôt sur les plus-values ​​à près de 40% pour les particuliers fortunés, soit près du double du taux actuel. Le Dow Jones Industrial Average (.DJI) a terminé en baisse de 0,94%.

«Le mouvement sur le Dow du jour au lendemain, je pense, doit être vu dans le contexte où il a connu une montée en puissance remarquable», a déclaré James McGlew, directeur exécutif de la société de bourse chez Argonaut. «Je ne pense pas que les gens soient complètement négatifs sur le fait que ces changements fiscaux soient signalés. En fin de compte, c’est l’argent qui sera réinjecté dans l’économie. »

Vendredi matin, en Asie, l’indice MSCI le plus large des actions Asie-Pacifique en dehors du Japon (.MIAPJ0000PUS) a évité de petites pertes précoces pour augmenter de 0,1%.

Les actions chinoises de premier ordre (.CSI300) ont augmenté de 0,33%, Hang Seng (.HSI) de Hong Kong de 0,55% et Kospi de Séoul (.KS11) de 0,16%.

L’indice boursier japonais Nikkei (.N225) a glissé de 0,68%.

Sur le marché des devises, l’euro a légèrement augmenté de moins de 0,1% sur la journée pour s’établir à 1,2023 $ après avoir chuté un jour plus tôt. Le dollar a légèrement baissé par rapport au yen à 107,92 et l’indice du dollar, qui suit le billet vert par rapport à un panier de devises d’autres grands partenaires commerciaux, a reculé de 0,07% à 91,217.

Le rendement des bons du Trésor à 10 ans de référence a peu changé à 1,554% après que les rapports fiscaux sur les plus-values ​​aient fait baisser les rendements jeudi.

Le brut américain a augmenté de 0,6% à 61,80 $ le baril et le brut de référence mondial Brent a ajouté 0,47% à 65,71 $ le baril.

L’or au comptant a augmenté d’environ 0,3% à 1789,18 $ l’once.