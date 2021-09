Les marchés boursiers américains pourraient bientôt connaître un recul ; attention à ces deux facteurs

Selon Lisa Shalett, les investisseurs boursiers américains ont ignoré de nombreux facteurs de risque, notamment la résurgence des hospitalisations liées au Covid-19 aux États-Unis. (Photo : REUTERS)

Les indices boursiers de Wall Street ont atteint de nouveaux sommets en août, sans le soutien d’aucun fondamental économique ou de profit, a déclaré Lisa Shalett, directrice des investissements, Morgan Stanley Wealth Management, tout en ajoutant que cette hausse a poussé les actions américaines dans la zone surévaluée. Pour l’avenir, Shalett a ajouté que deux facteurs pourraient désormais servir de catalyseurs à un recul à court terme des indices boursiers. Le NASDAQ a gagné 4% au cours du mois précédent tandis que le S&P 500 a bondi de 2,9% et le Dow Jones a légèrement augmenté de 1,9%. Les trois indices de référence ont atteint des sommets historiques en août.

Selon Lisa Shalett, les investisseurs boursiers américains ont ignoré de nombreux facteurs de risque, notamment la résurgence des hospitalisations liées au Covid-19 aux États-Unis, la baisse de la confiance des consommateurs, la hausse des taux d’intérêt et les changements importants de la géopolitique en Chine et au Moyen-Orient. Cela a été largement mené par les efforts de la Fed américaine pour convaincre les investisseurs qu’elle est pressée d’augmenter les taux.

Taux d’intérêt

Le premier des deux catalyseurs vus par le CIO de Morgan Stanley Wealth sont les taux d’intérêt, qui, selon elle, pourraient augmenter. “Nous voyons les taux réels augmenter, non seulement alors que la Fed devrait commencer à réduire ses achats d’obligations, mais aussi à mesure que les économies mondiales se redressent, ce qui pourrait encourager les investisseurs étrangers qui ont afflué vers les bons du Trésor comme “refuge” pour déplacer leur argent ailleurs », dit Shalett.

Si les taux d’intérêt augmentent, cela pourrait avoir un impact sur le multiple cours/bénéfice des actions. Actuellement, les multiples P/E des actions sont bien au-dessus des sommets historiques. Bien que les actions à petite capitalisation, les valeurs cycliques et les payeurs de dividendes aient reculé par rapport aux sommets de l’année à ce jour, les leaders technologiques à méga-capitalisation n’ont pas dit Lisa Shalett.

Bénéfices d’entreprise

De plus, le deuxième catalyseur observé est la possibilité d’une baisse des bénéfices des entreprises. « Les bénéfices cumulatifs de l’année ont été spectaculaires : les estimations des bénéfices pour l’année 2021 sont en hausse de plus de 20 % par rapport à leurs niveaux de début d’année. Cependant, nous sommes préoccupés par la pérennité des marges d’exploitation, étant donné les obstacles à la rentabilité des entreprises : impôts plus élevés, réglementation plus agressive, coûts des intrants plus élevés, coût de la main-d’œuvre plus élevé et dollar américain plus faible », a déclaré Lisa Shalett.

Ces deux facteurs pourraient alimenter une correction du marché à court terme. “Une telle pause pourrait aider à restaurer les primes de risque et à préserver les rendements potentiels pour le sélectionneur de titres sélectif”, a déclaré le directeur informatique de Morgan Stanley Wealth. Pour se préparer à ces catalyseurs, Lisa Shalett conseille aux investisseurs de rééquilibrer leurs portefeuilles vers des actions cycliques de haute qualité, ainsi que des titres versant des dividendes dans les biens de consommation de base, les services aux consommateurs et les soins de santé.

