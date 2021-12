Les marchés boursiers asiatiques s’envolent, le dollar est fixé pour la pire semaine depuis septembre alors qu’Omicron craint un reflux

La plupart des marchés boursiers asiatiques ont légèrement augmenté vendredi et le dollar refuge était en recul, signe que la variante Omicron ne ferait pas dérailler de manière significative la croissance économique mondiale.

Le billet vert se dirigeait vers sa pire semaine depuis septembre, tandis que d’autres actifs à risque, du bitcoin au dollar australien, ont conservé leurs gains récents, soutenus par le reflux des inquiétudes concernant la gravité de la nouvelle variante COVID-19.

L’indice MSCI le plus large des actions d’Asie-Pacifique en dehors du Japon a augmenté de 0,2%, et le Nikkei du Japon a légèrement augmenté de 0,1%, après que le S&P 500 ait terminé à un sommet de clôture record.

Certains marchés, cependant, sont tombés sur des mesures plus strictes pour contenir la propagation d’Omicron. Les blue chips chinois ont glissé de 0,32% par jour après que la hausse des infections dans la ville de Xi’an, dans le nord-ouest, a entraîné le verrouillage de ses 13 millions d’habitants.

« Comme il semble que ni le tapering ni la variante Omicron n’auront trop d’effet sur l’économie, à l’échelle mondiale, l’argent afflue dans les actions », a déclaré Steven Leung, directeur exécutif des ventes institutionnelles chez UOB Kay Hian à Hong Kong.

La Réserve fédérale américaine a annoncé la semaine dernière qu’elle accélérerait la réduction de son programme d’achat massif d’obligations et a ouvert la voie à trois hausses de taux d’intérêt en 2022, mais cela n’a pas perturbé les marchés comme en 2013 lorsque la Fed a réduit son assouplissement quantitatif après la crise financière. .

Pendant ce temps, les économistes pensent que la souche Omicron de COVID-19 n’empêchera probablement pas une deuxième année consécutive de croissance supérieure à la tendance, alors même qu’ils – et plus important encore les épidémiologistes et les experts en santé publique – essaient d’évaluer l’impact de la variante sur les services de santé compte tenu de son apparente gravité réduite mais transmissibilité accrue.

Les marchés boursiers américains et du Trésor seront fermés vendredi pour les vacances.

DOLLARS DOUX

Sur les marchés des devises, l’indice du dollar, qui mesure le billet vert contre six pairs majeurs, était à 96,067, peu changé sur la journée mais était en baisse de 0,6% depuis la clôture de vendredi – sa pire semaine depuis début septembre.

Le dollar a perdu du terrain sur la plupart des devises, à l’exception du yen, autre valeur refuge. La devise japonaise était à 114,38 pour un dollar vendredi et à 82,75 contre le dollar australien, presque au même niveau qu’à la fin novembre lorsque la nouvelle de la variante Omicron est apparue pour la première fois.

L’Aussie était à 0,7236 $, juste après son sommet de cinq semaines de 0,7252 $ atteint du jour au lendemain, et la livre qui a atteint un sommet mensuel de 1,3437 $ jeudi, était à 1,341 $ pour la dernière fois, en hausse de 1,4% sur la semaine.

« Un optimisme prudent selon lequel Omicron est moins sévère que Delta soutient les actifs à risque », ont déclaré les analystes du Forex de la CBA dans leur note quotidienne.

Le rendement des bons du Trésor à 10 ans de référence était de 1,4926 à leur clôture de jeudi, après avoir atteint plus d’un sommet d’une semaine de 1,5010% plus tôt dans la session, les investisseurs ayant vendu des obligations d’État dans le cadre de l’humeur de risque.

Conformément à la même tendance, le bitcoin a augmenté de 4,5% jeudi, son meilleur jour en près de deux semaines et a conservé ces gains vendredi en Asie, s’échangeant juste au-dessus de 51 000 $.

Les modèles de négociation dans la plus grande crypto-monnaie du monde s’alignent progressivement davantage sur les mouvements de risque et de risque sur les marchés traditionnels à mesure que l’influence des investisseurs institutionnels augmente.

Les prix du pétrole ont chuté vendredi dans le commerce de vacances mince, brisant un rallye de trois jours. Les contrats à terme sur le brut Brent ont glissé de 0,47%, à 76,49 $ le baril. Les marchés américains sont fermés.

La faiblesse du dollar a aidé l’or à continuer de progresser de 0,6% sur la journée et de 1,15% sur la semaine à 1 818 $ l’once.

