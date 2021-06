Les marchés boursiers indiens augmentent au milieu de la deuxième vague de COVID-19 : une forte correction est-elle sur les cartes ? Vérifier la stratégie d’investissement

Alors que les petits commerçants et les MPME vont certainement être touchés, les leaders du marché et des catégories resteront largement épargnés. Image : .

Par Manish Jain

La deuxième vague de Covid-19 nous a frappés comme un tsunami. Cependant, la bonne chose est que tout aussi rapidement qu’il s’était levé, il semblait refluer. Cependant, une grande partie du pays est sous le choc et cela aurait sûrement un impact négatif sur les bénéfices et la croissance économique. Combinez cela avec la hausse des prix mondiaux des matières premières, ce qui alimente les inquiétudes en matière d’inflation, et cela constitue une combinaison puissante.

La question clé qui vient à l’esprit est : pourquoi les marchés montent-ils comme ils le sont ? Manque-t-on tous quelque chose ou les indices sont-ils mal évalués ? Sommes-nous dans une forte correction? La deuxième question en tant qu’investisseur est : quelle devrait être la stratégie d’investissement maintenant à ces niveaux ?

Faire un pas à la fois. Pourquoi les marchés sont-ils si robustes ? Nous pensons que voici quelques-unes des principales raisons :

A) Vision prospective : Alors que nous, en tant qu’êtres humains, attendons qu’une situation se déroule et la jugeons souvent par les circonstances présentes, les marchés sont toujours de nature prospective. C’est ici que, en tant qu’investisseurs, nous nous trompons souvent. Alors que la deuxième vague nous a peut-être durement touchés, le fait est qu’elle diminue rapidement et ne sera bientôt plus qu’un lointain souvenir, conduisant à une reprise massive en forme de V.

B) Impact humain vs impact économique : Alors que l’impact humain de la deuxième vague a été assez tragique et catastrophique, notre conviction est que l’impact économique sera limité. Les services essentiels, les industries manufacturières et la chaîne d’approvisionnement continuent tous à bien fonctionner. Notre sentiment est que la croissance du PIB de l’Inde peut encore atteindre une bonne croissance de 11% au cours de l’EX22, à peine quelques points en moins. C’est en soi une bonne raison de se réjouir.

C) Le facteur K: Alors que les petits commerçants et les MPME vont certainement être touchés, les leaders du marché et des catégories resteront largement épargnés. Ils ne doivent pas seulement survivre, mais prospérer, en gagnant des parts de marché auprès d’acteurs non organisés, mais aussi d’acteurs organisés plus petits. Alors, investissez dans des entreprises « bonnes et propres » de qualité et vous avez un gagnant à portée de main.

Ainsi, alors que nous avons maintenant établi que les marchés sont en bonne forme et assez logiquement aussi, il reste à répondre que doit faire un investisseur ?

Nous pensons que les marchés resteront dans une forme robuste et donc de nombreuses opportunités lucratives au cours des deux prochaines années. Cependant, une stratégie sage serait de choisir correctement les secteurs et les entreprises. Nous pensons que la consommation discrétionnaire, les banques et les produits chimiques sont quelques-uns des secteurs à surveiller. En ce qui concerne les entreprises que vous choisissez, recherchez le leadership, la solidité du bilan et tous les traits habituels de Coffee Can.

(Manish Jain est gestionnaire de fonds chez Ambit Asset Management. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur.)

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.