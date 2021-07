Les marchés boursiers mondiaux sont généralement en hausse après le rebond de Wall Street

in

L’optimisme des investisseurs a été soutenu par la hausse des bénéfices des entreprises américaines malgré une augmentation des cas de la variante delta plus contagieuse du virus.

Les marchés boursiers mondiaux ont progressé mercredi après le rebond de Wall Street alors que les investisseurs tentaient de comprendre comment l’augmentation des cas de coronavirus affecterait l’économie mondiale. Londres et Francfort ont ouvert en hausse tandis que Shanghai, Tokyo et Sydney ont progressé. Hong Kong et Séoul ont baissé.

L’optimisme des investisseurs a été soutenu par la hausse des bénéfices des entreprises américaines malgré une augmentation des cas de la variante delta plus contagieuse du virus. Du jour au lendemain, l’indice de référence S&P 500 de Wall Street a gagné 1,5%, récupérant une grande partie de la perte de la veille. « Les flux défensifs se sont atténués. Cependant, les gains seront probablement limités par les inquiétudes persistantes concernant la variante delta de COVID-19 »,

Anderson Alves d’ActivTrades a déclaré dans un rapport. « Une nouvelle vague d’infections pourrait retarder la réouverture des économies mondiales. » En début de séance, le FTSE 100 à Londres a bondi de 1,6% à 6 989,90 tandis que le DAX à Francfort a augmenté de 0,7% à 15 322,69. Le CAC à Paris a bondi de 1,4 pour cent à 6 438,83. À Wall Street, les contrats à terme pour le S&P 500 et le Dow Jones Industrial Average ont augmenté de 0,7%.

Mardi, le Dow Jones et le Nasdaq composites ont tous deux gagné 1,6%. En Asie, le Nikkei 225 à Tokyo a augmenté de 0,6% à 27 548,00 après que les exportations japonaises de juin ont bondi de 48,5% par rapport à un an plus tôt, dépassant les prévisions. Le Kospi à Séoul a perdu 0,5% à 3 215,91 après que la Corée du Sud a signalé un record quotidien de 1 784 nouveaux cas de coronavirus.

L’indice composite de Shanghai a augmenté de 0,7% à 3 562,66 tandis que le Hang Seng à Hong a chuté de 0,1% à 27 1224,58.

Le S&P-ASX 200 de Sydney a progressé de 0,8% à 7 308,70 après que les ventes au détail australiennes ont augmenté de 1,3% sur un an plus tôt en

les trois mois se terminant en juin. Les marchés de la Nouvelle-Zélande et de l’Asie du Sud-Est ont progressé. Les marchés indiens ont été fermés pour des vacances. Le marché américain a gagné du terrain dans des échanges agités malgré l’incertitude quant à l’impact persistant du virus sur l’activité commerciale et l’inflation.

Les Centers for Disease Control des États-Unis ont déclaré qu’environ 83% des cas américains sont liés à la variante delta. Les investisseurs ont été encouragés par les résultats trimestriels qui montrent que de nombreuses entreprises augmentent leurs bénéfices. Sur les marchés de l’énergie, le pétrole de référence américain a augmenté de 96 cents à 68,16 USD le baril dans les échanges électroniques sur le New York Mercantile Exchange. Le brut Brent, la base des prix des pétroles internationaux, a ajouté 96 cents à 70,31 USD le baril à Londres.

Le dollar a gagné 110,13 yens contre 109,83 yens mardi. L’euro est tombé à 1,1777 USD contre 1,1783.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.