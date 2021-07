Les marchés boursiers restent résilients malgré le covid-19 ; utiliser les corrections comme des opportunités

La deuxième vague de COVID-19 a frappé l’Inde à un moment où l’économie connaissait une reprise rapide menée par une forte demande refoulée. (Photo : REUTERS)

Par Vaibhav Agrawal

La deuxième vague de COVID-19 a frappé l’Inde à un moment où l’économie connaissait une reprise rapide menée par une forte demande refoulée. La même euphorie manque sur le marché car la reprise de la demande a été assez modérée après la deuxième vague de COVID-19. Avec l’émergence de la variante Delta Plus et la possibilité d’une troisième vague, les consommateurs sont restés méfiants à l’égard des achats importants, et une grande partie des dépenses est limitée aux articles essentiels.

Les réserves des consommateurs sur les dépenses ont accru l’incertitude quant aux prévisions de croissance de l’Inde pour 2021. Compte tenu de la baisse de la demande, plusieurs organisations internationales comme le FMI et la Banque mondiale ont abaissé leurs prévisions de croissance de deux chiffres à un chiffre élevé au cours de l’exercice 22. De retour à la maison, même la RBI a abaissé ses prévisions de croissance du PIB à 9,5% par rapport à la projection précédente de 10,5%.

Impact limité des restrictions

L’une des principales raisons de la demande refoulée en sourdine pourrait être la gestion résiliente de la chaîne d’approvisionnement pendant la deuxième vague de COVID-19. Tirant les leçons du choc d’approvisionnement de la première vague de COVID-19, les entreprises ont géré efficacement leur chaîne d’approvisionnement, ce qui a contribué à maintenir un flux d’approvisionnement ininterrompu même pendant le verrouillage.

Cela peut être vérifié à partir de la comparaison des données des mois de verrouillage de pointe au cours des première et deuxième vagues. Le trafic mensuel de conteneurs à Jawaharlal Nehru Port Trust a diminué à 4,68 lakh EVP en avril’21, mais est resté nettement plus élevé que le même mois l’année dernière, lorsqu’il avait baissé à 2,84 lakh EVP.

Les volumes de fret ferroviaire sont également restés à un niveau sain de 3,7 millions de tonnes en avril, nettement supérieur aux 2,2 millions de tonnes de l’année dernière. Il en va de même pour la tendance de la consommation d’essence et de diesel. La consommation d’essence était saine à 2 384 tonnes métriques en avril après être tombée à 973 tonnes métriques il y a un an. La consommation de diesel était de 6 679 tonnes métriques en avril contre 3 250 tonnes métriques l’an dernier.

Les données signifient le moindre impact des restrictions sous COVID 2.0 par rapport à la première vague. Il a maintenu la stabilité de l’approvisionnement et assuré la continuité de la production malgré l’interruption.

L’inflation apparaît comme une préoccupation majeure

Dans le scénario actuel, avec une campagne de vaccination plus rapide et un retour de la croissance sur les marchés développés, la menace de COVID-19 diminue rapidement. La hausse de l’inflation l’a remplacée en tant que nouvelle menace susceptible de faire dérailler la croissance. L’indice des prix de gros (WPI) en mai a atteint un nouveau sommet de 12,9% en raison des prix élevés des matières premières sur le marché international. La hausse du WPI a eu un impact direct sur l’inflation des prix de détail avec la hausse du coût des biens et services nationaux. Cela a eu un impact sur le pouvoir d’achat et a abaissé la confiance des consommateurs, réduisant finalement la demande globale.

Le monde prend note de la hausse des prix des matières premières. Les dernières annonces de politique de la Fed américaine ont fourni suffisamment d’indices à ce sujet. La Fed américaine a reporté d’un an ses plans de hausse des taux et a annoncé qu’elle procéderait à deux hausses de taux en 2023, en fonction de la situation.

Si une inflation élevée oblige les banques centrales mondiales à retirer des liquidités plus tôt que prévu, cela pourrait avoir un impact sur les flux de fonds vers les marchés émergents comme l’Inde et faire dérailler le processus de reprise.

Pour l’instant, la marchandise est le roi

Les matières premières clés comme l’acier, le ciment, le zinc, l’aluminium, etc., ont connu une reprise à sens unique depuis le début du cycle de reprise, la demande dépassant de loin l’offre sur le marché international. Cela a provoqué un rallye dans les secteurs cycliques malgré la deuxième vague de COVID-19. Cela dit, il y a tellement de chômage et des secteurs comme les voyages, le tourisme, l’hôtellerie, les petites MPME sont très touchés lors de la deuxième vague, et le plan de secours annoncé par le gouvernement contribuera à élever les sentiments à l’avenir.

Les volumes mensuels de production agricole en 2021 sont non seulement supérieurs à ceux de 2020, mais sont également supérieurs aux niveaux d’avant la pandémie de 2019, indiquant une reprise de l’économie rurale. La demande rurale, qui a été robuste depuis le déblocage de l’économie l’année dernière, poursuivra sa trajectoire ascendante tirée par la mousson normale comme prévu par l’IMD, la forte production agricole et l’augmentation récemment annoncée du prix de soutien minimum (MSP) pour toutes les cultures Kharif obligatoires. .

Marché boursier navigue à travers

Bien que la deuxième vague ait eu un impact sur l’économie, le marché boursier indien n’a pas chuté comme l’année dernière. Il a été immensément aidé par les entrées nettes de FII et la relative facilité des restrictions par rapport à la première vague. Il a aidé les entreprises à rester opérationnelles de manière progressive. Nous pourrions voir une certaine correction en raison de certains ralentisseurs à court terme, mais cela devrait être considéré beaucoup plus comme une opportunité d’allouer plus. La raison en est que le marché boursier indien est à l’aube d’un cycle haussier majeur, et nous ne devrions pas parier contre l’Inde.

Vaccination : beaucoup à faire

Avec la baisse du nombre de nouveaux cas de COVID-19, la vaccination de tous sera le principal déclencheur de la reprise de la croissance en Inde. Alors que l’Inde a traversé les États-Unis, en termes de nombre de doses administrées, le pays a encore un long chemin à parcourir pour vacciner l’ensemble de sa population.

Le gouvernement s’est fixé pour objectif de vacciner l’ensemble de sa population d’ici la fin décembre 2021. Pour cela, l’Inde devra administrer un crore de doses par jour et exiger du gouvernement qu’il renforce son infrastructure existante. Selon une estimation, cela pourrait nécessiter des dépenses supplémentaires de Rs 15 000 crore en plus des Rs 35 000 crore alloués dans le budget.

(Vaibhav Agrawal est le CIO de Teji Mandi Investment Advisor. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur. Veuillez consulter votre conseiller financier avant d’investir.)

