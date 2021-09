Les marchés boursiers sont en proie à des turbulences alors que la Réserve fédérale américaine entame des discussions sur le tapering ; grandes capitalisations, PSU préférées

Dans le cycle actuel, la croissance mondiale de la masse monétaire au sens large, qui est la principale source d’injection de liquidités, s’est ralentie. (Photo : REUTERS)

La reprise des marchés boursiers nationaux pourrait connaître quelques contretemps alors que le cycle de marché passe à la phase de milieu de cycle, où les rendements devraient être modérés et les mesures de relance sont supprimées. « Attendez-vous à des turbulences alors que la Fed se rétrécit dans un contexte de croissance mondiale faible. Mais il s’agira probablement d’un hoquet plutôt que d’un obstacle de type cycle 2009, car un meilleur environnement macroéconomique national et mondial limite les bouleversements », a déclaré la société de courtage nationale Edelweiss. Jusqu’à présent, le rallye de 125% de Sensex et Nifty depuis les plus bas de mars 2020 a été qualifié de début de cycle dans lequel les marchés génèrent des rendements démesurés à partir de niveaux déprimés avec une réévaluation du PE plutôt que des bénéfices représentant l’essentiel des rendements. Cependant, les choses devraient maintenant changer.

Récapitulatif des transitions précédentes

La course haussière qui a commencé en mars de l’année dernière a fortement contribué à la reprise du marché boursier et s’apparente aux reprises du marché de 2003 et 2009, selon Edelweiss. À l’entrée du milieu du cycle, les années 2003 et 2009 présentaient des différences marquées.

Impact boursier : Alors qu’en 2003, la transition a été un succès, en 2009, la même chose a échoué. En termes d’impact sur les marchés boursiers, le rallye de fin 2003 a vu le marché boursier chuter de 20 %, une chute brutale. Pendant ce temps, en 2009, la correction a duré 12 mois.

Gains: Edelweiss a souligné qu’en 2003, la croissance des bénéfices est restée relativement forte, bien qu’il y ait eu une certaine modération après la hausse des taux de la Fed. D’un autre côté, en 2009, le cycle des bénéfices et le cycle économique ont déraillé, les bénéfices étant atones pendant près de cinq ans et entrant même en zone de contraction pendant une brève période.

La divergence entre 2003 et le cycle de 2009 lors de l’entrée dans la phase intermédiaire serait due au calendrier du retrait des mesures de relance mondiales et aux situations macroéconomiques nationales.

Le cycle actuel reflétera-t-il 2003 ou 2009 ?

Dans le cycle actuel, la croissance mondiale de la masse monétaire au sens large, qui est la principale source d’injection de liquidités, s’est ralentie. “Historiquement, cela a été un signe avant-coureur relativement bon de rendements Nifty étant donné les liens étroits avec les flux de capitaux de l’Inde”, a déclaré Edelweiss. Cependant, la masse monétaire mondiale au sens large est fonction de l’affaiblissement des impulsions budgétaires ainsi que de la faiblesse des cycles mondiaux de crédit au secteur privé, ce qui pourrait poser un problème pendant la transition du cycle à moyen terme.

La surperformance de l’Inde par rapport à ses pairs des marchés émergents pourrait également poser un risque. Les valorisations plus élevées des marchés domestiques ont historiquement conduit à 6 à 12 mois de sous-performance. De plus, le moment du retrait de la police dans le cycle actuel est similaire à celui de 2009. Cependant, Edelweiss pense que les décideurs sont plus agiles et que le macro-environnement est plus propice à l’effet de levier cette fois. « Ceci, ainsi que la faible vulnérabilité macro de l’Inde (ala 2003), devrait assurer un impact économique limité », ont-ils ajouté.

Où investir ?

À ce stade, Edelweiss recommande aux investisseurs de passer des retardataires et des moyennes capitalisations aux leaders des marchés tels que les grandes capitalisations. Ils conseillent également de passer des biens de consommation durables aux actions automobiles et des valeurs cycliques mondiales aux valeurs cycliques nationales et aux PSU.

Sélection d’actions de grandes capitalisations

TCS – Objectif de cours : Rs 4 176

Banque ICICI – Objectif de cours : Rs 780

HCL : Technologies – Objectif de cours : Rs 1,616

Axis Bank – Objectif de cours : Rs 870

Larsen & Toubro – Objectif de cours : Rs 1 975

Sun Pharma – Objectif de cours : Rs 950

SBI Life – Objectif de cours : Rs 1600

Gofrej Consumer – Objectif de prix : Rs 1,135

NTPC – Objectif de prix : Rs 145

Bajaj Auto – Objectif de cours : Rs 4 483

DLF – Objectif de cours : Rs 403

ABB – Objectif de cours : Rs 1 975

HPCL – Objectif de prix : Rs 383

