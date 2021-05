Les marchés d’actions asiatiques dépassent les signaux de reprise pandémique

Un négociant en devises regarde les moniteurs à la salle des marchés des changes du siège de la KEB Hana Bank à Séoul, en Corée du Sud, le mercredi 29 avril 2020. Les marchés boursiers asiatiques ont gagné mercredi après que la France et l’Espagne ont rejoint les gouvernements qui prévoient d’assouplir les contrôles antivirus et permettre aux entreprises de rouvrir

Les marchés boursiers asiatiques étaient majoritairement positifs mardi alors que les investisseurs se penchaient sur des signes de reprise après la pandémie de coronavirus alors que les principales économies du monde rouvraient.

L’indice MSCI le plus large des actions d’Asie-Pacifique en dehors du Japon (.MIAPJ0000PUS) n’était que de 0,13% plus élevé lors de la séance de l’après-midi asiatique dans les échanges éclaircis par les vacances en Chine et au Japon. L’indice Hang Seng (.HSI) de Hong Kong s’échangeait de 0,33% plus élevé à 28 441,95.

Le S & P / ASX200 (.AXJO) australien a légèrement augmenté de 0,44% à 7 059,4, la Banque de réserve répondant aux attentes et gardant l’objectif officiel de taux de trésorerie à 0,1%.

Dans un communiqué, la banque a indiqué que le taux de trésorerie resterait ultra bas jusqu’en 2024 au moins et a relevé ses prévisions de croissance pour l’économie australienne de 3,5% à 4,75% sur 2021.

Dans les premiers échanges à terme, l’indice FTSE indiquait un gain de 0,3% à l’ouverture, les contrats à terme Eurostoxx 50 étaient stables et les contrats à terme S&P 500 indiquaient une baisse de 0,24% pour les États-Unis.

Le ton légèrement positif en Asie était globalement conforme à celui de Wall Street du jour au lendemain, où des bénéfices optimistes, des nouvelles de la réouverture des villes et une réserve fédérale accommodante ont contribué à compenser un rapport décevant sur l’activité manufacturière.

Bien que cette combinaison incite également les investisseurs à se positionner pour que les actions défient l’adage habituel “ Vendre en mai ”, ils sont devenus prudents avant les principales données sur les services américains attendues mercredi et les chiffres de la masse salariale non agricoles vendredi.

«Les tons accommodants de la Fed et une relance budgétaire extraordinaire de l’administration Biden alimentent l’optimisme que l’économie américaine se renforcera davantage en 2021», a déclaré Stephen Koukoulas, directeur général de Market Economics, basé à Canberra.

“L’attention est également de déplacer les données de paie américaines ce vendredi où près d’un million de nouvelles listes de paie et un taux de chômage redescendant vers 5,6% devraient renforcer ce sentiment optimiste.”

Taïwan a été une exception dans la région asiatique, avec des actions (.TWII) en baisse de 1,7% après avoir initialement chuté de 3,3% plus tôt dans la journée.

L’indice est en hausse d’environ 15% pour l’année, ce qui le classe parmi les marchés les plus performants de la région.

À Hong Kong, la performance positive du Hang Seng mardi est intervenue après que l’indice ait perdu près de 1000 points au cours des deux dernières séances.

«L’histoire de la« vente en mai »se déroule à Hong Kong, nous ne voyons pas d’investisseurs chasser le marché», a déclaré Jack Siu, directeur des investissements du Credit Suisse pour la grande Chine.

«Pour les actions de la nouvelle économie, il y a un manque d’intérêt car il y a des inquiétudes quant à ce que seront les nouvelles réglementations et à leur impact sur ces entreprises. Ces incertitudes mettent les investisseurs sur la touche. »

Les marchés du Japon et de la Chine continentale sont restés fermés mardi pendant les vacances, ce qui a freiné les volumes d’échanges dans la région.

La séance de lundi à Wall Street a vu le Dow Jones Industrial Average (.DJI) terminer en hausse de 0,7% à 34113,23 points, tandis que le S&P 500 (.SPX) a gagné 0,27% à 4192,66, la plupart des gains étant concentrés dans les actions industrielles et de matières premières.

L’indice Nasdaq Composite (.IXIC) a chuté alors que les valeurs technologiques étaient à la traîne dans les secteurs que les investisseurs considéraient comme les bénéficiaires d’une reprise pandémique.

Les actions énergétiques ont également progressé grâce à la hausse des prix du pétrole.

Plus tard dans la session asiatique, le Brent était en baisse de 0,2% à 67,38 $ tandis que le brut léger américain était en baisse de 0,31% à 64,56 $. Les deux se négociaient à la hausse après une avance positive des États-Unis pendant la nuit.