Les marchés de la crypto subissent de grosses pertes, les volumes du commerce mondial montent en flèche, Elon se bat sur Crypto Twitter

Le Bitcoin et une multitude de marchés de devises numériques subissent des pertes importantes dimanche, la plupart des devises ayant baissé de 2 à 15% au cours des dernières 24 heures. L’ensemble de la crypto-économie est en baisse de plus de 6% et la domination du bitcoin est tombée à 40%, la mesure la plus basse en deux ans.

Les marchés de la crypto font face à de nouveaux creux

Les marchés de la crypto-monnaie ont perdu des milliards dimanche alors que le prix du principal actif crypto Bitcoin (BTC) est passé de 49800 $ à un minimum de 44070 $ par unité. BTC a perdu 5,5% aujourd’hui et au cours des sept derniers jours, le bitcoin a perdu plus de 20% en valeur. Les niveaux de domination du Bitcoin (BTC) sont tombés aux niveaux les plus bas en deux ans. Crashing à un minimum de 40% dimanche, tandis que l’Ethereum (ETH) en capture 18,9%. En plus de l’ETH, des pièces comme BNB, ADA, XRP, DOT et d’autres ont mangé l’indice de domination de BTC. BTC / USD le dimanche à 17h00 (HE). Au moment de la mise sous presse, le bitcoin (BTC) se négocie à 44644 ​​$ l’unité. Deuxième plus grand actif cryptographique, en termes de valorisation boursière, ethereum (ETH) est en baisse de plus de 9% aujourd’hui, mais n’a perdu que 11% au cours de la semaine dernière. L’ETH reçoit environ 42 milliards de dollars de volume d’échanges mondiaux rapporté dimanche. Ce week-end, divers actifs cryptographiques de preuve de participation (PoS) fonctionnent mieux que les actifs qui tirent parti de modèles consensuels tels que la preuve de travail. Dimanche après-midi, le token peercoin PoS est le deuxième plus grand gagnant de crypto-monnaie, accumulant 97,5% au cours des dernières 24 heures. ETH / USD le dimanche à 17 h 00 (HE). Au moment de la mise sous presse, Ethereum (ETH) se négocie à 3377 $ l’unité. Dimanche après-midi, Elon Musk de Tesla a été extrêmement bavard quand il s’agit de parler de bitcoin (BTC). Musk a fait quelques remarques à l’animateur de podcast Peter McCormack, disant: “Bitcoin est vraiment très centralisé, avec une supermajorité contrôlée par une poignée de grandes sociétés minières (aka hash).” Dans un autre échange Twitter, un compte Twitter appelé «Mr. Whale », a déclaré:« Les Bitcoiners se gifleront le trimestre prochain lorsqu’ils découvriront que Tesla a abandonné le reste de leurs avoirs en Bitcoin. Avec la quantité de haine qu’Elon Musk reçoit, je ne le blâme pas… »Musk a répondu à ce tweet et a répondu:« En effet »et a même tweeté une capture d’écran du tweet de M. Whale parce que certaines personnes ne pouvaient pas le voir. Au moment de la rédaction de cet article, sur 377 échanges totalisant 9845 actifs cryptographiques, l’économie cryptographique globale est évaluée à 2107 billions de dollars. Un volume de commerce mondial d’environ 191 milliards de dollars a également été signalé dimanche selon les agrégateurs de marché. Les principales pièces stables par capitalisation boursière bénéficient du ralentissement du marché des crypto-monnaies, car les pièces stables telles que l’USDT, l’USDC, le BUSD et d’autres connaissent une forte demande.

Que pensez-vous du krach boursier de ce week-end? Dites-nous ce que vous pensez de ce sujet dans la section commentaires ci-dessous.

