Les marchés de la cryptographie présentent une opportunité historique alors que Bitcoin se lève, selon le trader étroitement suivi Pentoshi

L’analyste du marché de la cryptographie largement suivi Pentoshi pense que la montée en puissance de Bitcoin offre aux traders une opportunité de premier ordre.

Le commerçant dit à ses 309 300 abonnés sur Twitter que Bitcoin (BTC) s’élevant avant de faire monter le marché de la cryptographie crée une opportunité de composer les bénéfices de Bitcoin avec des altcoins.

« ​​Si $Btc up + alts down, c’est vraiment une excellente opportunité historiquement parce que vous pouvez monter Btc vers de nouveaux aths [all-time highs] puis alts composés à ath

Pourquoi une meilleure occasion d’atteindre vos objectifs que celle pour ceux qui l’obtiennent

Lorsque vous avez connu plusieurs cycles, vous le savez. Prends ce que nous obtenons »

Au moment de la rédaction, Bitcoin se négocie à 56 856 $, selon CoinGecko. Pentoshi pense que des sommets historiques sont presque certains pour BTC. Mais les traders peuvent toujours s’attendre à une baisse en dessous de 55 000 $.

Il envisage 73 200 $ et 85 000 $ comme prochains niveaux pour Bitcoin au quatrième trimestre.

« 58k hit, jusqu’ici tout va bien

Quoi ensuite?

Je pense que le meilleur scénario pour les chasseurs de dip est maintenant 53-55k pour un [higher low]

Def a l’impression que beaucoup de gens sont hors-jeu car beaucoup plus bas, et Bitcoin est dans une nouvelle tendance

Les ATH semblent presque certains pour le quatrième trimestre »

Source : Pentoshi/Twitter

Il rappelle aux commerçants que si Bitcoin évolue dans une forte tendance haussière, les creux deviennent peu profonds et il y a moins à profiter.

