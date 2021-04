Les marchés des énergies renouvelables basés sur la blockchain gagnent du terrain en 2021

Les préoccupations concernant la production d’énergie, la consommation des ressources et son impact sur l’environnement sont l’un des principaux sujets de débat sur la scène mondiale. Les coûts énergétiques intensifs de l’extraction de Bitcoin et d’autres crypto-monnaies de preuve de travail sont également fréquemment mentionnés comme un inconvénient majeur pour la classe d’actifs émergente.

Alors que les préoccupations environnementales et le débat sur le coût de la récompense font rage, il existe un groupe de projets de crypto-monnaie qui a pour objectif d’apporter la technologie de la blockchain aux réseaux énergétiques mondiaux afin d’encourager la production d’énergie renouvelable via un marché flexible qui relie les acheteurs et les vendeurs d’énergie. .

Graphique EWT / USDT vs POWR / USD vs WPR / USD 1 jour. Source: TradingView

Trois projets axés sur l’énergie qui ont connu des gains à trois chiffres depuis le début de 2021 sont Energy Web Token (EWT), Power Ledger (POWR) et WePower (WPR).

EWT / USDT

Energy Web Token (EWT) est le jeton opérationnel de la chaîne Web Energy, une blockchain d’entreprise open source conçue pour soutenir et poursuivre le développement d’applications pour le secteur de l’énergie.

Selon le site Web du projet, «Energy Web accélère un système électrique à faible émission de carbone et centré sur le client en libérant le potentiel des technologies numériques décentralisées et open source».

Le projet a été lancé en juin 2019 et s’est depuis développé pour devenir un vaste réseau de partenaires avec des entreprises mondialement reconnues, notamment Volkswagen, Siemens et Hitachi.

Une fois entièrement développée et intégrée, sa machine virtuelle pourrait aider à connecter les différents domaines du secteur de l’énergie, y compris les opérateurs de réseau, les développeurs de logiciels et les fournisseurs.

L’un des plus grands moteurs de prix pour EWT en 2021 est arrivé début mars lorsque le jeton a été listé sur l’échange de crypto-monnaie Kraken basé aux États-Unis.

Graphique EWT / USDT sur 4 heures. Source: TradingView

L’annonce ultérieure d’un partenariat avec Volkswagon le 4 mars et la sortie de l’application de conformité de la batterie EasyBat le 16 mars ont en outre contribué à donner un coup de pouce au jeton, qui a ensuite établi un nouveau sommet historique de 19,85 $ le 18 mars.

POWR / USD

La plate-forme Power Ledger a été créée en mai 2016 dans le but de créer un système d’exploitation pour les nouveaux marchés de l’énergie capable de négocier des énergies renouvelables et des produits environnementaux à l’échelle locale et mondiale.

Basé en Australie, le projet vise à utiliser la technologie de la blockchain pour créer un système dans lequel chaque ressource électrique ou dispositif d’alimentation a une identité numérique qui est connectée à un marché en temps réel qui facilite les transactions entre eux.

POWR fonctionne sur le réseau Ethereum (ETH) en tant que plate-forme d’échange d’énergie peer-to-peer et utilise un système à deux jetons composé de POWR et Sparkz pour «assurer la cohérence sur la plate-forme Power Ledger», selon le site Web du projet.

Les Sparkz sont des jetons stables qui sont utilisés lorsque des unités d’électricité (kWh) sont achetées et vendues sur la plate-forme Power Ledger.

L’activité commerciale pour POWR a commencé à reprendre à la fin du mois de janvier alors que les discussions sur les énergies renouvelables commençaient à gagner du terrain dans les médias.

Graphique POWR / USD sur 4 heures. Source: TradingView

L’annonce du 3 mars du partenariat de Power Ledger avec la plus grande société d’électricité intégrée d’Inde, Tata Power-DDL, a déclenché une hausse des prix qui a permis au POWR de remonter à 0,504 USD, son plus haut niveau depuis 2018.

WPR / USD

WePower est une plate-forme d’échange d’énergie verte basée sur la blockchain qui relie «les fournisseurs d’énergie, les acheteurs d’entreprises et les producteurs d’énergie pour des transactions d’énergie verte faciles et directes».

Selon le site Web du projet, la plate-forme WePower est «le moyen le plus simple pour les entreprises de toute taille d’acheter de l’énergie verte directement auprès des producteurs locaux», et la plate-forme vise à rendre «l’approvisionnement en énergie verte des entreprises aussi simple que les achats en ligne».

WPR est un jeton ERC-20 qui fonctionne comme un moyen de paiement sur le réseau WePower. Il est utilisé pour standardiser et augmenter la liquidité disponible dans le système d’investissement énergétique existant et devrait également contribuer à réduire les prix pour les participants au réseau.

L’activité commerciale et les jetons ont commencé à reprendre au début du mois de février lorsque le projet a remis sa «première plate-forme élémentaire complète à Mojo Power.

Graphique WPR / USD sur 4 heures. Source: TradingView

Après le lancement du marché de détail d’Elemental le 1er février, le prix du WPR est passé d’un creux de 0,011 $ à un sommet de 0,05 $ le 24 mars alors que des conversations sur les énergies renouvelables et la durabilité en Europe et en Australie ont eu lieu.

Une attention mondiale accrue sur les problèmes liés au climat et à la production d’énergie suggère que cette tranche de niche du secteur de la cryptographie est mûre pour d’autres gains.

Les projets utilisant la technologie blockchain pour optimiser les marchés mondiaux de l’énergie sont bien placés pour augmenter leur part de marché alors que la technologie du grand livre distribué se généralise.

Les opinions et opinions exprimées ici sont uniquement celles de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement les vues de Cointelegraph.com. Chaque mouvement d’investissement et de trading comporte des risques, vous devez effectuer vos propres recherches lorsque vous prenez une décision.