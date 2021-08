Les marchés des jeux européens et britanniques ont généré 27,3 milliards de dollars de revenus en 2020

Les consommateurs européens et britanniques ont dépensé 23,3 milliards d’euros (27,3 milliards de dollars) en jeux vidéo en 2020.

C’est selon l’organisation européenne du commerce des jeux ISFE et la fédération des développeurs EGDF, qui ont chargé la branche GameTrack d’Ipsos Mori de rechercher les habitudes de dépenses dans les régions pour l’année dernière. Ces 23,3 milliards d’euros sont en hausse de 22% d’une année sur l’autre, sans aucun doute aidés par une certaine pandémie mondiale.

La recherche montre que la console représentait 44% des revenus pour 2020, tandis que 80% des dépenses de consommation étaient consacrées aux jeux numériques. En 2019, ce chiffre n’était que de 76%, l’augmentation étant encore une fois probablement due au fait que les gens ne pouvaient pas vraiment quitter leur domicile pendant une grande partie de 2020.

Les recherches de GameTrack indiquent également que plus de 50 % des Européens âgés de 6 à 64 ans jouent à des jeux vidéo, le joueur moyen ayant maintenant 31 ans. Les femmes représentent près de la moitié – 47 % – des joueurs dans l’UE.

En dehors des habitudes de dépenses des consommateurs, le rapport montre que l’industrie européenne des jeux emploie 86 953 personnes à travers le continent.

“Il ne fait aucun doute que les défis auxquels nous avons tous été confrontés pendant la pandémie mondiale, mais notre industrie est particulièrement bien placée pour soutenir la société en connectant les gens alors qu’ils étaient physiquement séparés”, a déclaré le président de l’ISFE, Olaf Coenen.

“Nous avons fourni des points vitaux de connexion sociale et d’interaction, fourni des divertissements, des distractions et une évasion bien nécessaire. Nous avons aidé à garder nos joueurs en bonne santé mentale et physique, soutenu des initiatives d’éducation, tiré parti de notre portée pour communiquer des messages de santé publique et apporté des contributions financières au soulagement Pendant tout ce temps, nous sommes restés sans faille dans nos efforts pour faire progresser la diversité, soutenir l’agenda environnemental mondial et maintenir notre engagement en faveur d’un jeu responsable et de la sécurité des enfants. À bien des égards, nous avons pu rassembler les gens et mettre en évidence les profondeur à laquelle les jeux vidéo peuvent être une force pour le bien.

Le président d’EGDF Hendrik Lesser a ajouté : « En 2020, l’industrie du jeu a traversé l’une des plus grandes transformations de son histoire récente. Les réunions sur site, les réunions de développeurs et les conférences ont soudainement pris un virage important vers le travail à distance, ce qui a entraîné de toutes nouvelles difficultés de gestion et de santé mentale. Les entrepreneurs en démarrage étaient particulièrement confrontés à de nouveaux défis qui mettaient en danger l’avenir de leur entreprise.

« Maintenant, en 2021, je suis incroyablement fier de ce que notre industrie dans son ensemble a pu surmonter. Nous avons démontré que, malgré ces difficultés, nous ne sommes pas seulement parmi les secteurs les plus résistants à la pandémie de notre société, mais nous avons même réussi à prospérer considérablement et sommes désormais bien placés pour être une force motrice de la reprise économique de l’Europe. »

