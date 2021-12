les marchés effacent les gains ; La BoE augmente ses taux, la BCE promet son soutien et la BoJ maintient une politique ultra-lâche

Actualités Bitcoin

Les marchés effacent leurs gains alors que la BoE augmente ses taux, la BCE promet un soutien généreux et la BoJ maintient sa politique ultra-lâche

AnTy17 décembre 2021

Bitcoin, crypto et le marché boursier ont effacé les gains réalisés mercredi après que la Réserve fédérale a annoncé qu’elle doublait le rythme de ses achats d’obligations et prévoyait trois hausses de taux en 2022, ce qui était conforme aux attentes du marché.

Le S&P 500 a enregistré une baisse de 1,69% tandis que le Nasdaq, riche en technologie, a chuté de 3,28%. Le dollar américain reste également sous pression, s’échangeant sous 96.

Comme les actions, le Bitcoin est revenu à 46 675 $ et l’Ether à près de 3 800 $. Au moment de la rédaction, Bitcoin se négocie juste au-dessus de 47 000 $ tandis qu’Ether a du mal à revenir à 3 900 $.

Contrairement aux actifs à risque, l’or a réussi à grimper à près de 1 810 $ l’once, soit une augmentation de 3,25 % depuis hier.

Le gouvernement américain et la Fed ont injecté des milliards de dollars dans l’économie au cours des deux dernières années pendant la pandémie de Covid-19 par le biais de mesures de relance monétaire et budgétaire. Et cet argent a été investi dans des actifs risqués, y compris la cryptographie, mais maintenant que la Fed a commencé à diminuer, les sentiments de risque ont baissé à l’approche de la fin de l’année.

«Les actions ne déterminent pas nécessairement la direction des actifs cryptographiques, mais un sentiment de risque plus large négatif est définitivement un vent contraire pour la cryptographie. Penser qu’un marché agité à la hausse est désormais plus probable qu’un fort rallye vers Noël », a commenté le trader et économiste Alex Kruger.

L’année civile pour la plupart des entreprises + institutions se termine ce vendredi. Les taxes, les primes, les coûts finaux, etc. sont tous finalisés cette semaine pour la plupart des gens, car les 2 prochaines semaines sont essentiellement des vacances. – Zaheer (@SplitCapital) 16 décembre 2021

Jeudi, la Banque d’Angleterre est devenue la première grande banque centrale au monde à augmenter ses taux d’intérêt. Cependant, les neuf membres du Comité de politique monétaire (MPC) ont voté 8 contre 1 pour augmenter le taux d’escompte de 0,1% à 0,25%, ce qui est susceptible de rendre les prêts et les hypothèques plus coûteux.

La BoE a également averti que l’inflation devrait atteindre 6% en avril, soit 3 fois son niveau cible.

« Nous sommes préoccupés par l’inflation à moyen terme. Et nous voyons des choses maintenant qui peuvent menacer cela. C’est pourquoi nous devons agir », a déclaré le gouverneur Andrew Bailey.

La banque centrale a en outre souligné la probabilité d’un « resserrement plus modeste de la politique monétaire » au cours de sa période de prévision de trois ans, mais pourrait voir l’inflation plus faible ou plus forte que prévu.

En raison d’Omicron, la BoE a abaissé ses prévisions de croissance pour décembre et le premier trimestre de 2022. Elle s’attend également à ce que le taux de chômage britannique tombe à environ 4% avant la fin de l’année, inférieur à une projection de 4,5% faite le mois dernier.

Alors que le MPC a voté pour maintenir le programme d’achat d’obligations à sa taille cible de 1,16 billion de dollars, le même jour, la Banque centrale européenne a réduit ses mesures de relance mais a promis un soutien généreux à l’économie l’année prochaine.

La BCE a déclaré qu’elle cesserait les achats d’actifs nets de titres des secteurs privé et public à la fin de mars 2022 – qu’elle est mais est ouverte à reprendre, « si nécessaire, pour contrer les chocs négatifs liés à la pandémie » – mais il est peu probable qu’elle le soit. de relever les taux directeurs avant octobre.

La Banque du Japon a annoncé vendredi que tout en réduisant le financement d’urgence en cas de pandémie, elle maintiendrait sa politique ultra-lâche. En maintenant les coûts d’emprunt bas, la BoJ reste parmi les banques centrales les plus accommodantes en raison d’une inflation bien en deçà de son objectif.

« L’inflation au Japon est bloquée autour de 0 % et reste bien en deçà de notre objectif de 2 %. La réalisation de notre objectif prendra du temps », a déclaré le gouverneur de la BOJ, Haruhiko Kuroda. « Cela signifie qu’il est important que nous maintenions patiemment une relance monétaire massive. »

