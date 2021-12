Les marchés enregistrent une séquence de victoires sur la réservation de bénéfices

Cependant, les valeurs technologiques ont connu un intérêt acheteur sain vendredi. Les actions de HCL Tech ont bondi de 3,08% tandis que Tech Mahindra a gagné 2,3%. Asian Paints, Wipro et Infosys sont d’autres grands gagnants.

Vendredi, les marchés boursiers ont mis fin à leur séquence de trois jours de victoires alors que les investisseurs ont réalisé des bénéfices. Les marchés ont également été témoins de ventes de panique en raison des restrictions imposées à travers le pays en raison de l’augmentation des cas de Covid, ont déclaré les participants au marché. Les actions technologiques sont apparues comme défensives lors d’une session par ailleurs volatile vendredi.

L’ESB Sensex a clôturé en baisse de 190,97 points ou 0,3% à 57 124,31. Le Nifty-50 a perdu 68,85 points ou 0,4% à 17 003,75. NTPC a été le grand perdant du pack Sensex, perdant 2,6 % à la clôture. Kotak Mahindra, UltraTech Cement, Axis Bank, M&M et Power Grid Corp ont été les autres perdants, reculant jusqu’à 2,4%.

Cependant, les valeurs technologiques ont connu un intérêt acheteur sain vendredi. Les actions de HCL Tech ont bondi de 3,08% tandis que Tech Mahindra a gagné 2,3%. Asian Paints, Wipro et Infosys sont d’autres grands gagnants.

« Le Nifty a chuté de 246 points par rapport à son sommet du jour. Cependant, il a réussi à récupérer une partie de ses pertes et à clôturer juste au-dessus des 17 000 niveaux. Sur le front sectoriel, à l’exception de l’informatique (+1%), tous les autres indices ont terminé dans le rouge avec le pétrole et le gaz, l’immobilier, la banque PSU et l’automobile en baisse de plus de 1% », a déclaré Siddhartha Khemka, responsable de la recherche sur le commerce de détail, Motilal Oswal Services financiers.

Sectoriellement, à l’exception de l’informatique, tous les autres secteurs ont terminé dans le rouge. Nifty auto, pharma, PSU bank et realty ont baissé de plus de 1% chacun. Les marchés plus larges ont également chuté en ligne avec les indices principaux. Les indices BSE mid cap et small cap ont baissé respectivement de 1,1% et 0,6%.

Les investisseurs de portefeuille étrangers ont continué à se délester d’actions sur les marchés boursiers. Les FPI ont vendu des actions d’une valeur de 271,59 crores de roupies jeudi. Cependant, les sorties ont ralenti comparativement au cours des dernières sessions. « Les ventes de FII ont fortement diminué au cours des derniers jours en raison des vacances festives. Après une correction d’environ 10 %, Nifty se négocie désormais à 19x P/E FY23 et n’est plus dans la zone chère », a déclaré Khemka.

