Les marchés financiers sont le moteur de la croissance de l’Inde, déclare Uday Kotak

Uday kotak s’adressait au Sommet sur la gouvernance d’entreprise de la CII.

Les marchés financiers sont le moteur de la croissance de l’Inde, et les décideurs politiques de tout le spectre doivent garder à l’esprit que cela doit être nourri et soutenu, a déclaré mardi le président de la CII, Uday Kotak. Pendant la pandémie, a-t-il dit, les marchés financiers ont soutenu l’économie, aidé les entreprises à lever les fonds indispensables à leur subsistance.

«Nous avons vu probablement les plus hauts niveaux de levée de fonds. Nous avons vu un marché des capitaux actif et fonctionnel, et le régulateur Sebi et le ministère des Affaires commerciales étaient prêts à faire ce qui est juste pour les marchés et à assurer un équilibre délicat entre les intérêts des émetteurs et des investisseurs », a-t-il déclaré.

Ceux qui avaient accès au capital quels que soient les secteurs, y compris celui qui était stressé, ont pu naviguer et survivre à cette période de turbulence, a déclaré Kotak, également directeur général de Kotak Mahindra Bank, lors du sommet sur la gouvernance d’entreprise de la CII. Pour l’accès au capital, il est nécessaire de se concentrer sur la gouvernance d’entreprise, car cela aide à lever des fonds, a-t-il déclaré, ajoutant que le succès et l’échec des entreprises sont désormais déterminés par la gouvernance d’entreprise.

S’exprimant lors de l’événement, le PDG de Keki Mistry, HDFC Ltd, a déclaré que la bonne gouvernance était l’un des domaines d’intervention des investisseurs mondiaux lorsqu’ils investissaient et qu’ils étaient prêts à payer une prime là où la gouvernance d’entreprise est perçue comme solide. Avec la responsabilité croissante des administrateurs indépendants, a déclaré Mistry, il serait approprié d’être rémunéré de manière adéquate pour leurs fonctions.

Il ne devrait y avoir aucun obstacle réglementaire et juridique à la fourniture d’options d’achat d’actions à des administrateurs indépendants en plus de la rémunération en espèces tant que le regroupement respecte la limite de rémunération prescrite par la loi sur les sociétés, a-t-il déclaré, ajoutant que le ministère des Affaires corporatives et Sebi pourraient envisager cette.

