Les marchés finissent à plat au milieu de l’expiration des F&O

En revanche, NTPC, HCL Tech, Titan Company, IndusInd Bank et Wipro figuraient parmi les meilleurs gagnants du peloton.

Les marchés boursiers ont terminé à plat avec des pertes marginales jeudi au milieu de l’expiration mensuelle des contrats F&O et d’un sentiment mitigé parmi les pairs mondiaux. Les volumes sur le marché étaient également inférieurs à la moyenne en raison des vacances, ont déclaré les participants au marché.

« Les actions nationales ont ouvert sur une note modérée mais ont légèrement augmenté et sont restées en territoire positif pendant la majeure partie de la journée au milieu de l’expiration mensuelle des F&O et des indices mondiaux tièdes. Après une pression de vente mineure au cours de la dernière heure, Nifty a réussi à clôturer au-dessus de la barre des 17 200 avec une petite perte d’environ 10 points », a déclaré Siddhartha Khemka, responsable de la recherche sur le commerce de détail, Motilal Oswal Financial Services.

Le Sensex a terminé en baisse de 12,17 points à 57 794,32 avec 14 de ses constituants se terminant dans le rouge. Le Nifty a perdu 9,65 points pour clôturer à 17 203,95. Les actions de Reliance Industries ont chuté de 1,9% au cours de la journée, étant le premier perdant du pack Sensex. Tata Steel, Maruti Suzuki, Bajaj Finance et SBI ont été les autres grands perdants de l’indice. En revanche, NTPC, HCL Tech, Titan Company, IndusInd Bank et Wipro figuraient parmi les meilleurs gagnants du peloton.

Les actions de RBL ont baissé de plus de 9% dans le commerce de la journée et ont atteint un creux de Rs 129,45 sur l’ESB, après que la Reserve Bank of India a approuvé la nomination du nouveau PDG. Cependant, l’indice global Nifty Bank a terminé en hausse de 18,20 points à 35 063,60 – mené par les actions de Au Small Finance Bank, IndusInd Bank et HDFC Bank.

Sur le plan sectoriel, à l’exception des banques, de l’informatique, de la pharma et des produits de grande consommation, tous les autres secteurs ont terminé dans le rouge face à un faible intérêt d’achat des investisseurs. Le pack informatique s’est imposé comme le premier gagnant sectoriel, gagnant 1%.

Les marchés plus larges ont terminé avec des chiffres mitigés. L’indice BSE à moyenne capitalisation a clôturé en baisse de 0,2%, tandis que l’indice BSE à petite capitalisation a augmenté de 0,19%. Cependant, l’étendue globale du marché a soutenu les gains alors que près de 1 785 actions ont progressé et 1 584 actions ont baissé sur l’ESB.

Ailleurs en Asie, le Shanghai Composite de Chine et le Hang Seng de Hong Kong ont gagné respectivement 0,6% et 0,1%. Le Nikkei 225 japonais a terminé en baisse de 0,4% à 28 791,71.

Deepak Jasani, responsable de la recherche sur le commerce de détail, HDFC Securities, a déclaré: «Les marchés boursiers asiatiques étaient mitigés jeudi après que Wall Street a atteint un sommet et que de nouveaux cas quotidiens de coronavirus aux États-Unis ont atteint un record. Les actions européennes ont légèrement augmenté dans l’espoir que de nouvelles restrictions et restrictions liées aux coronavirus pourraient ne pas être nécessaires à l’approche de la nouvelle année. »

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.