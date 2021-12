Les marchés indiens évaluent trop les bénéfices, les bénéfices doivent orienter la direction: Credit Suisse

« Malgré la récente correction, le P/E à terme de l’Inde est toujours supérieur de 1,5 écart type à la moyenne sur 10 ans », a déclaré Mishra.

Les marchés indiens se négocient toujours à prime, malgré la correction observée le mois précédent. La correction opportune se poursuivra et les mouvements du marché suivront probablement la direction de l’évolution des bénéfices de l’exercice 24, a déclaré Neelkanth Mishra, co-responsable de la stratégie actions, stratège actions Asie-Pacifique et Inde, Credit Suisse.

Les ratios cours/bénéfices (P/E) ont fortement augmenté dans le monde ces derniers temps et devraient rester élevés. Cependant, la prime de l’Inde par rapport aux actions mondiales et aux marchés émergents est déjà élevée. « Malgré la récente correction, le P/E à terme de l’Inde est toujours supérieur de 1,5 écart type à la moyenne sur 10 ans », a déclaré Mishra.

L’inflation mondiale, l’incertitude due à la variante Omicron, les changements de politique monétaire et la faiblesse de la demande devraient également avoir un impact sur les marchés indiens. Cependant, les risques macro-économiques peuvent être plus gérables compte tenu du confort budgétaire et d’un certain tampon de la balance des paiements. « Alors que les risques mondiaux et les problèmes de croissance émergent dans les temps à venir, les marchés indiens seront également touchés », a déclaré Mishra.

Il est peu probable qu’une chute brutale du scénario de base se produise, car les sorties d’investisseurs institutionnels étrangers (FII) sont compensées par de solides flux d’investisseurs institutionnels nationaux (DII). Les flux DII restent principalement soutenus par la forte croissance des plans d’investissement systématiques (SIP) et les tendances des fonds communs de placement. « La faiblesse des flux d’investisseurs institutionnels étrangers est principalement due au mauvais voisinage, car une participation importante de 35 à 40 % provient des marchés émergents et d’Asia Funds », a déclaré Mishra.

En ce qui concerne les bénéfices, le Credit Suisse s’attend à une hausse de 5% par rapport aux niveaux actuels du FY24 Nifty EPS après un ralentissement généralisé entre FY12-FY19 – où ils n’ont augmenté que de 4%, principalement en raison de l’assainissement des bilans bancaires et d’un ralentissement de la espace immobilier. Les financières resteront la clé de la reprise, avec une contribution de 45 % sur les exercices 22 à 24. En outre, un rebond positif est attendu de la croissance du chiffre d’affaires au sein des banques au cours du prochain exercice budgétaire alors que l’économie se redresse.

Dans l’ensemble, il s’attend à ce que la croissance économique positive observée au cours des derniers mois se poursuive en 2022. Cependant, le rythme devrait être modéré en raison des prix élevés de l’énergie. « Le Credit Suisse continue de s’attendre à une amélioration de 4% du PIB consensuel actuel pour l’exercice 23 », a déclaré la société dans le rapport.

