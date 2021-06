Les marchés mondiaux envoient des signaux mitigés pour Sensex, Nifty ; 5 choses à savoir avant la cloche d’ouverture d’aujourd’hui

in

À Wall Street, le NASDAQ a chuté de 0,71%, suivi du Dow Jones et du S&P 500 alors que les indices de référence ont abandonné leur séquence de gains de trois jours. (Photo : REUTERS)

Les indices de référence des actions nationales ont atteint de nouveaux sommets historiques mardi, alors que les taureaux continuaient de dominer le mouvement du marché. S&P BSE Sensex a terminé la journée à 52 773 tandis que le NSE Nifty à 50 actions a clôturé la journée à 15 869. Mercredi matin, SGX Nifty était dans le rouge, laissant entrevoir des turbulences pour les actions domestiques. Les signaux mondiaux ont été mitigés aux premières heures des échanges. “L’orientation future des marchés intérieurs dépendrait de la mousson, de l’ouverture progressive de l’économie et du rythme de la vaccination à l’avenir”, a déclaré Siddhartha Khemka, responsable de la recherche sur la vente au détail, Motilal Oswal Financial Services.

Indices globaux: À Wall Street, le NASDAQ a chuté de 0,71%, suivi du Dow Jones et du S&P 500 alors que les indices de référence ont abandonné leur séquence de gains de trois jours. Parmi les pairs de l’Asina, Shanghai Composite, Hang Seng et Nikkei 225 étaient en baisse. TOPIX, KOSPI et KOSDAQ étaient en hausse avec des gains.

Prise de vue technique: Nifty a atteint un sommet historique de 15 901 mardi et a formé une petite bougie corporelle aux sommets, selon Nagaraj Shetti, analyste de recherche technique, HDFC Securities. «Ce modèle de bougie signale une formation de modèle de type doji (pas classique) aux nouveaux sommets. Ce schéma soulève à nouveau des inquiétudes pour les taureaux de maintenir des niveaux plus élevés », a-t-il ajouté.

Niveaux à surveiller: Les graphiques pensent que Nifty pourrait bientôt approcher les 16 000. L’indice a montré une sorte de réservation de bénéfices depuis sa zone d’obstacles forte de 15900 qui continuera à agir comme une résistance pour la session à venir également suivie d’une marque de 16k, a déclaré Rohit Singre, analyste technique principal chez LKP Securities. Pendant ce temps, Nagaraj Shetti pense qu’il existe une possibilité de consolidation supplémentaire ou de faiblesse mineure des plus hauts au cours des 1-2 prochaines séances avec un support immédiat à 15700.

Commerces FII et DII: Les investisseurs institutionnels étrangers étaient des acheteurs nets d’actions nationales d’une valeur de Rs 633 crore tandis que les investisseurs institutionnels nationaux (DII) étaient à nouveau des vendeurs nets de titres d’une valeur de Rs 649 crore.

veille IPO: Aujourd’hui est le dernier jour pour enchérir sur les introductions en bourse de Sona BLW Forgings et Shyam Metalics. A ce jour, l’introduction en bourse de Sona BLW a été souscrite 0,27 fois par les investisseurs. Pendant ce temps, Shyam Metalics, après avoir été sursouscrit le jour 1, a été souscrit 3,65 fois au total. Le marché primaire verra aujourd’hui les offres publiques de KIMS et de Dodla Dairy ouvertes à la souscription.

