Les marchés mondiaux s’effondrent avant la mise à jour de la Fed sur l’économie

A Wall Street, le future S&P 500 était en baisse de 0,4% et celui du Dow Jones Industrial Average a perdu 0,5%.

Les marchés boursiers mondiaux ont baissé mardi alors que les investisseurs attendaient avec impatience un rapport de la Réserve fédérale pour une mise à jour sur le moment où les mesures de relance américaines pourraient commencer à se ralentir. Londres et Francfort ont ouvert en baisse tandis que Shanghai et Hong Kong ont baissé. Tokyo a avancé. Lundi, l’indice de référence S&P 500 de Wall Street a atteint un nouveau record, ignorant les inquiétudes concernant la propagation de la variante delta plus contagieuse du coronavirus.

Les investisseurs attendaient le rapport de la Fed mercredi pour des signes du niveau d’inquiétude de la banque centrale concernant l’inflation et quand elle pourrait commencer à réduire le crédit facile et d’autres mesures de relance économique. Le procès-verbal de la réunion de la Fed en juin a montré que les membres du conseil d’administration ont discuté de la manière et du moment où ils pourraient réduire les achats mensuels d’obligations qui injectent de l’argent dans le système financier.

“Nous nous attendons à ce que Jay Powell réitère que la discussion sur la réduction est en cours, mais qu’il est trop tôt pour révéler une date précise”, a déclaré Danielle DiMartino Booth de Quill Intelligence dans un rapport.

En début de séance, le FTSE 100 à Londres a perdu 0,9% à 6 961,11 et le DAX à Francfort a perdu 0,9% à 15 471,67. Le CAC 40 a reculé de 0,7% à 6 534,16. A Wall Street, le future S&P 500 était en baisse de 0,4% et celui du Dow Jones Industrial Average a perdu 0,5%. Lundi, le S&P 500 et le Dow Jones ont tous deux gagné 0,2%. Le composite Nasdaq a ajouté moins de 0,1%.

En Asie, l’indice composite de Shanghai a perdu 2,5% à 3 381,18, car la sécurité des données et d’autres mesures d’application ont pesé sur Internet et d’autres sociétés chinoises. Le Hang Seng à Hong Kong a chuté de 4,2% à 25 086,43, tiré par les actions chinoises. Le Nikkei 225 à Tokyo a progressé de 0,5% à 27 970,22.

Le Kospi à Séoul a augmenté de 0,2% à 3 232,53 après que la croissance économique s’est modérée à 0,7% par rapport au trimestre précédent au cours des trois mois se terminant en juin, en baisse par rapport aux 1,7% du trimestre précédent. Le S&P-ASX 200 australien a progressé de 0,5% à 7 431,40 et le Sensex indien a chuté de 0,6% à 52 505,70. La Nouvelle-Zélande, Bangkok et Jakarta, en Indonésie, ont reculé tandis que Singapour progressait. Les actions des entreprises chinoises ont coulé après que Pékin a annoncé des mesures d’application sur la technologie et l’immobilier et aurait envisagé des restrictions sur les entreprises éducatives à but lucratif. Les autorités affirment qu’elles doivent protéger la sécurité publique et la stabilité financière, limiter la flambée des coûts du logement et promouvoir le bien-être social. Mais leurs ordres brusques ont ébranlé la confiance des investisseurs.

Pékin a annoncé une campagne de 6 mois pour nettoyer ce qu’il dit être de graves problèmes d’applications Internet violant les droits des consommateurs, la cybersécurité et « perturbant l’ordre du marché ». Le géant de l’Internet Tencent Holding Ltd a été sommé samedi de mettre fin aux contrats d’exclusivité avec les détenteurs de droits d’auteur sur la musique qui, selon les régulateurs du marché, nuisaient à la concurrence. Des entreprises ont été condamnées à des amendes pour des infractions anti-monopole.

Les actions de Tencent négociées à Hong Kong ont chuté de 9% mardi. Le géant du commerce électronique Alibaba Group a perdu 6,3% et JD Logistics Inc, une branche du détaillant en ligne JD.com, a chuté de 11%. Le fabricant de smartphones Xiaomi Corp. a perdu 5,8% et le fabricant d’ordinateurs et de smartphones Lenovo Group a perdu 4,1%.

“Un message qui donne à réfléchir peut être le suivant : vous pouvez retirer la liste de la société de Chine, mais vous ne pouvez pas retirer la Chine (les risques) de la société”, a déclaré Mizuho Bank dans un rapport. « S’il n’est pas résolu, cela pourrait finalement nuire à la capacité des entreprises chinoises à lever des capitaux mondiaux, un obstacle sérieux aux aspirations de Pékin à devenir des champions mondiaux. »

Les traders américains recherchent des rapports sur les bénéfices de plus de grandes entreprises cette semaine. Le parent de Google, Alphabet, rapporte mardi. Apple et Microsoft aussi. Pfizer et Boeing rapportent mercredi. La société de véhicules électriques Lucid Motors, désormais surnommée Lucid Group, a augmenté de 10,6 % lors de ses débuts en bourse après avoir été rachetée par la société de chèque en blanc Churchill Capital Corp.

Sur les marchés de l’énergie, le brut américain de référence a chuté de 6 cents à 71,85 $ le baril dans les échanges électroniques sur le New York Mercantile Exchange. Le contrat a chuté de 16 cents à 71,91 $ lundi. Le brut Brent, utilisé pour fixer le prix du pétrole international, a progressé de 5 cents à 73,75 $ le baril à Londres. Il a augmenté de 40 cents la session précédente à 74,50 $. Le dollar a baissé à 110,04 yens contre 110,39 yens lundi. L’euro est tombé à 1,1782 $ contre 1,1800 $.

