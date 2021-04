Les marchés monétaires de DeFi attirent enfin les investisseurs institutionnels

La course haussière de Bitcoin de l’année dernière a poussé même certains de ses plus grands sceptiques à adoucir leur position. Des économistes aux gestionnaires de hedge funds, le monde s’ouvre à la technologie, et au centre de ce mouvement se trouve la finance décentralisée, ou DeFi. Alors que la capitalisation boursière de toutes les crypto-monnaies a atteint 2000 milliards de dollars, soit autant qu’Apple, c’est la promesse de DeFi – un petit coin de l’industrie de la blockchain aujourd’hui – qui retient l’attention des investisseurs institutionnels.

Alors que la tendance haussière de Bitcoin (BTC) persiste, les produits cryptographiques portant intérêt sont devenus à la mode. Certains services offrent jusqu’à 8% de rendement sur les avoirs Bitcoin. Pour les investisseurs qui s’attendent déjà à une augmentation de la valeur, cela peut être extrêmement utile pour maintenir les flux de trésorerie sans vendre d’actifs.

Les trois principaux facteurs qui renforcent l’intérêt institutionnel pour Bitcoin sont les taux d’intérêt historiquement bas actuels, le taux d’inflation et l’instabilité géopolitique. Avec des taux d’intérêt proches de zéro attendus dans un avenir prévisible, les investisseurs se préparent à déplacer leurs fonds vers des emplacements alternatifs pour sécuriser leur patrimoine.

L’objectif d’inflation de 2% de la Réserve fédérale américaine a suscité l’inquiétude des investisseurs craignant une dévaluation, et les tensions entre les États-Unis et la Chine étant précaires, les portefeuilles libellés en dollars américains deviennent de jour en jour plus risqués.

Un marché pour l’argent

Acheter, stocker et utiliser des crypto-monnaies en toute sécurité est encore une épreuve assez complexe – beaucoup plus complexe que la création d’un compte bancaire. Cependant, selon Larry Fink, PDG de BlackRock – un fonds de gestion d’investissement mondial avec près de 9 billions de dollars d’actifs sous gestion – Bitcoin pourrait évoluer en un actif du marché mondial et atteindre de nouveaux sommets dans les années à venir.

Dans le système financier traditionnel, les marchés monétaires font partie de l’économie qui émettent des fonds à court terme. Ils traitent généralement des prêts pour des périodes d’un an ou moins et offrent des services tels que l’emprunt et le prêt, l’achat et la vente, le commerce de gros se déroulant de gré à gré. Les marchés monétaires sont composés d’actifs à court terme très liquides et font partie du système plus large des marchés financiers.

Les marchés monétaires sont traditionnellement très compliqués, avec des frais généraux élevés et des frais cachés qui poussent la plupart des investisseurs à embaucher un gestionnaire de fonds. Cependant, leur existence est essentielle au fonctionnement d’une économie financière moderne. Ils incitent les gens à prêter de l’argent à court terme et à affecter des capitaux à une utilisation productive. Cela améliore l’efficacité globale du marché tout en aidant les institutions financières à atteindre leurs objectifs. Fondamentalement, toute personne disposant de liquidités supplémentaires peut gagner des intérêts sur les dépôts.

Les marchés monétaires sont composés de différents types de titres, tels que les bons du Trésor à court terme, les certificats de dépôt, les conventions de rachat et les fonds communs de placement, entre autres. Ces fonds sont généralement constitués d’actions qui coûtent 1 $.

D’un autre côté, les marchés de capitaux sont dédiés au commerce de titres de créance et de capitaux propres à long terme et pointent vers l’ensemble du marché des actions et des obligations. À l’aide d’un ordinateur, n’importe qui peut acheter ou vendre des actifs en quelques secondes, mais les sociétés émettant des actions le font pour lever des fonds pour des opérations à plus long terme. Ces actions fluctuent et contrairement aux produits du marché monétaire, elles n’ont pas de date d’expiration.

Étant donné que les investissements sur le marché monétaire sont pratiquement sans risque, ils s’accompagnent souvent de faibles taux d’intérêt également. Cela signifie qu’ils ne produiront pas d’énormes gains ou afficheront une croissance substantielle, par rapport aux actifs plus risqués comme les actions et les obligations.

DeFi contre le monde?

Pour se couvrir contre le risque de change, les institutions ont commencé à utiliser Bitcoin et les investisseurs particuliers suivent leur exemple. Plus de 60% de l’offre en circulation de Bitcoin n’a pas bougé depuis 2018, et la BTC devrait dépasser largement les 100000 dollars au cours des 24 prochains mois.

Si la tendance actuelle se poursuit, les investisseurs continueront de stocker du BTC. Cependant, alors qu’une grande partie de l’offre de la première crypto-monnaie au monde reste en stock, l’industrie DeFi produit constamment des plates-formes alternatives pour les paiements rémunérés via des contrats intelligents, ce qui augmente la transparence en permettant aux investisseurs de visualiser et de suivre les fonds en chaîne.

Le rendement moyen des produits DeFi est également beaucoup plus élevé que sur les marchés monétaires traditionnels, certaines plateformes offrant même des rendements annuels en pourcentage à deux chiffres sur les dépôts. De la gestion d’actifs à l’audit des contrats intelligents, l’espace DeFi crée une infrastructure décentralisée pour des marchés monétaires évolutifs.

Selon Stani Kulechov, co-fondateur du protocole Aave DeFi, les taux sont élevés pendant les marchés haussiers car les fonds sont utilisés pour mobiliser plus de capital, le coût de la marge faisant grimper le rendement. «La nouvelle innovation dans DeFi consomme plus de pièces stables, ce qui augmente encore le rendement. À moins qu’il y ait une nouvelle injection de capital – ces taux pourraient rester pendant un certain temps », a-t-il déclaré.

Le réseau Ethereum héberge actuellement la plupart des applications DeFi, ce qui a empêché les jetons qui ne sont pas disponibles sur le réseau de participer à la finance décentralisée. Le Bitcoin, par exemple, bien qu’il soit la plus grande crypto-monnaie en termes de capitalisation boursière, n’a trouvé que récemment son chemin sur les plates-formes DeFi.

Avec le protocole dur de Kava, les investisseurs peuvent générer une ferme en utilisant Bitcoin et d’autres jetons non ERC-20 tels que XRP et Binance Coin (BNB). Soutenues par certains noms éminents (Ripple, Arrington XRP Capital et Digital Asset Capital Management, entre autres), les plates-formes permettent aux utilisateurs de miser leurs crypto-monnaies dans un pool d’actifs, qui est prêté aux emprunteurs pour générer des intérêts.

L’équipe prévoit également d’ajouter la prise en charge des jetons basés sur Ethereum dans un proche avenir. La mise à niveau du réseau vers Kava 5.1, qui a été reportée au 8 avril après avoir échoué à atteindre le quorum requis, introduira également le Hard Protocol V2, apportant de puissants programmes d’incitation et des améliorations à son modèle de gouvernance.

La plupart des prêts de DeFi sont surdimensionnés, ce qui signifie que le pool a toujours plus d’argent qu’il n’en prête. En cas de baisse de la valeur du jeton émis, les fonds du pool sont liquidés pour compenser.

Selon Anton Bukov, co-fondateur de l’agrégateur d’échange décentralisé 1inch, les blockchains sont les premiers exécuteurs impartiaux de l’histoire de l’humanité – très limités, mais finalement équitables – et pourraient fournir de nouveaux services et de nouveaux flux d’interactions à l’avenir. «Les développeurs font de leur mieux pour résoudre les problèmes potentiels de malhonnêteté des flux existants et inventer de nouveaux flux en remplaçant les intermédiaires», a-t-il déclaré.

En créant une plate-forme automatisée pour emprunter et prêter des actifs, la finance décentralisée permet aux marchés monétaires sans intermédiaires, dépositaires ou les frais élevés qui découlent des coûts d’infrastructure élevés.

Travail honnête

Parmi les nombreuses tendances que DeFi a mises en branle au cours des dernières années, l’agriculture de rendement a attiré beaucoup d’attention. L’agriculture de rendement consiste à récompenser les fournisseurs de liquidité avec des jetons qui peuvent être investis davantage dans d’autres plates-formes pour générer plus de jetons de liquidité.

De conception simple, les producteurs de rendement font partie des commerçants les plus vigilants, changeant constamment leurs stratégies pour maximiser leur rendement et suivre les taux sur toutes les plates-formes pour s’assurer qu’ils obtiennent la meilleure affaire. Le taux de rendement potentiel peut devenir extrêmement élevé, mais on ne sait toujours pas si l’agriculture de rendement n’est qu’une mode ou un phénomène en devenir. Kulechov a ajouté:

«L’agriculture de rendement est simplement un moyen de distribuer le pouvoir de gouvernance aux utilisateurs et aux parties prenantes. Ce qui compte réellement, c’est de savoir si le produit lui-même trouverait un marché / un bon protocole. Les distributions de pouvoir de gouvernance les plus réussies avec l’agriculture de rendement ont été avec des protocoles qui ont trouvé le protocole du marché / adapté avant de tels programmes. »

L’agriculture de rendement a une boucle de rétroaction incroyablement positive, avec une augmentation de la participation augmentant la valeur de son jeton de gouvernance, stimulant ainsi la croissance. Selon Brian Kerr, PDG de Kava, si cette boucle de rétroaction peut produire des résultats très positifs sur les marchés haussiers, elle peut avoir des effets totalement opposés sur des marchés en baisse:

«Il appartiendra aux groupes de gouvernance des différents projets de naviguer efficacement sur les marchés baissiers, en rétrocédant les récompenses avant qu’une spirale de mort ne se produise. Indépendamment des marchés haussiers ou baissiers, l’agriculture de rendement sera un pilier des projets de blockchain pour les années à venir.

Les marchés monétaires sont les piliers de notre système financier mondial, mais la plupart de ses transactions ont lieu entre des institutions financières comme les banques et d’autres entreprises sur les marchés des dépôts à terme. Cependant, certaines de ces transactions parviennent aux consommateurs par le biais de fonds communs de placement du marché monétaire et d’autres véhicules d’investissement.

La décentralisation est la prochaine frontière pour la finance, et alors que les investisseurs de premier plan continuent de s’engager dans l’espace DeFi, une économie décentralisée semble presque inévitable. Participer à l’environnement en plein essor peut être un pari risqué aujourd’hui, mais ce que les plates-formes financières décentralisées apprennent maintenant sera le fondement des applications DeFi robustes du futur. Selon Bukov, les taux d’intérêt plus élevés des plates-formes DeFi sont «absolument durables». Il ajouta:

«Des profits plus élevés sont généralement associés à des risques plus élevés. Ainsi, le modèle risque-profit de toutes ces opportunités est toujours presque équilibré. La normalisation des risques réduirait les bénéfices, car davantage de participants se joindront pour partager les récompenses. »

Des dysfonctionnements de contrats intelligents au retrait non autorisé de fonds communautaires, l’espace DeFi est à la fois un lieu de miracles et de cauchemars. Les plates-formes d’agriculture de rendement basées sur DeFi en sont encore à leurs tout débuts, et bien que les chiffres puissent parfois être trop tentants, il est crucial de faire vos propres recherches avant d’investir dans une plate-forme ou un actif.