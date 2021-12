Les marchés peuvent rester sur le côté jusqu’à la fin de l’année ; 5 choses à savoir avant d’ouvrir la cloche

Les marchés devraient rester sur le côté jusqu’à la fin de l’année en raison de l’absence de déclencheurs. La saison des résultats du troisième trimestre, la préparation de la session budgétaire sont des événements clés que le marché rechercherait en janvier.

Lors d’une séance de négociation volatile lundi, BSE Sensex et Nifty 50 ont terminé en hausse. Alors que Sensex a terminé 296 points ou 0,52% à 57 420,24, l’indice plus large Nifty 50 a terminé le commerce à 17 086, en hausse de 0,49% ou 82,50 points. Les taureaux cherchent à garder le contrôle sur Dalal Street mardi au milieu d’indices mondiaux positifs. Les tendances sur SGX Nifty indiquent un départ positif pour les actions indiennes. Les contrats à terme Nifty se négociaient aux alentours de 17 266,20 à la bourse de Singapour.

« Les marchés mondiaux ont commencé la semaine sur une note molle en raison des vacances commerciales dans diverses régions. Les ventes de FII ont fortement diminué au cours des derniers jours en raison des vacances festives. Les marchés devraient rester sur le côté jusqu’à la fin de l’année en raison de l’absence de déclencheurs. La saison des résultats du troisième trimestre et la préparation de la prochaine session budgétaire seraient des événements clés que le marché rechercherait en janvier 2022 », a déclaré Siddhartha Khemka, responsable de la recherche sur la vente au détail, Motilal Oswal Financial Services Ltd.

Indices globaux

Les marchés asiatiques ont augmenté mardi matin après que le S&P 500 a clôturé à un autre record lundi. Le Nikkei 225 du Japon a dominé les gains parmi les principaux marchés de la région avec un gain de 1,07% tandis que l’indice Topix a progressé de 0,98%. L’indice Hang Seng de Hong Kong a plané au-dessus de la ligne plate tandis que les actions technologiques chinoises cotées à Hong Kong ont largement chuté, avec des actions de Tencent en baisse de 1,78%, Meituan en baisse de 2,21%. L’indice Hang Seng Tech s’est négocié en baisse de 0,58%. Kospi de la Corée du Sud a peu changé. L’indice MSCI le plus large des actions d’Asie-Pacifique en dehors du Japon s’est négocié en hausse de 0,13%.

Les indices boursiers américains ont augmenté lundi alors que les marchés ont rouvert après les vacances de Noël et que les investisseurs ont évalué la menace de propagation de la variante omicron Covid-19. Le S&P 500 a gagné près de 1,4% pour clôturer à 4 791,19, 69e record de clôture de l’année. L’indice a également atteint un record intrajournalier pour la première fois en plus d’un mois. Le Dow Jones Industrial Average a ajouté 351,82 points, soit environ 1%, à 36 302,38 tandis que le Nasdaq Composite, à forte composante technologique, a augmenté d’environ 1,4% à 15 871,26.

Vue technique

Nifty a été témoin d’un excellent achat intrajournalier depuis les plus bas lundi et a clôturé la journée en hausse de 82 points. Après avoir ouvert sur un écart baissier de 66 points, le Nifty est tombé en faiblesse en début de séance. Une reprise haussière intrajournalière durable a émergé du plus bas de la journée à 16833 et le mouvement haussier s’est poursuivi vers la fin. L’écart d’ouverture à la baisse a été complètement comblé. Une longue bougie haussière s’est formée sur le graphique journalier avec une ombre inférieure. Cette bougie haussière a englouti la bougie négative précédente en partie à la hausse. Techniquement, ce modèle indique une formation de modèle de bougie de ligne perçante haussière, mais formé au mauvais endroit aux sommets. Par conséquent, on peut s’attendre à de nouvelles tentatives pour tester à nouveau la résistance cruciale des frais généraux de 17 200 niveaux à court terme, a déclaré Nagaraj Shetti, analyste de recherche technique, HDFC Securities.

Nous observons une séquence hebdomadaire intéressante de deux semaines de rallyes de retrait avant de montrer une forte faiblesse des hauts pendant sa séquence négative de hauts et de bas inférieurs. Après avoir commencé le nouveau rallye de retrait depuis les niveaux les plus bas de 16400 la semaine dernière, les chances de poursuite de cette hausse sont plus élevées cette semaine avant de montrer une autre série de forte faiblesse par rapport aux plus hauts d’ici la semaine prochaine. La tendance à court terme de Nifty est légèrement positive au milieu d’un mouvement de gamme. Une hausse supplémentaire à partir d’ici pourrait rencontrer une forte résistance aérienne autour des niveaux 17200-17300 au cours des prochaines sessions et on peut s’attendre à une opportunité de vente à la hausse. Le support immédiat est placé à 16930 niveaux, a-t-il ajouté.

Support clé, niveaux de résistance pour Nifty

L’indice a confirmé le type de bougie Hammer sur un graphique horaire, ce qui suggère une force à la hausse dans le compteur. De plus, l’indice s’est négocié au-dessus de 21&50-HMA, ce qui suggère une force dans le compteur. Cependant, un indicateur de dynamique STOCHASTIQUE se négocie avec un croisement positif sur la période quotidienne. À l’heure actuelle, l’indice a un support à 16800 niveaux tandis que la résistance se situe à 17180 niveaux, le franchissement au-dessus du même niveau peut afficher 17300-17400 niveaux. D’un autre côté, Bank nifty a un support à 34 200 niveaux et une résistance à 35 500 niveaux, a déclaré Palak Kothari, associé de recherche, Choice Broking.

Stocks sous interdiction F&O sur NSE

Escorts, Indiabulls Housing Finance, Vodafone Idea et RBL Bank sont les quatre actions soumises à l’interdiction F&O pour mardi (28 décembre). Les titres visés par la période d’interdiction dans le segment F&O incluent les sociétés dans lesquelles le titre a dépassé 95 % de la limite de position à l’échelle du marché.

Veille IPO

Cotation de Supriya Lifescience Ltd : Les actions de Supriya Lifescience Limited vont faire leurs débuts aujourd’hui sur les bourses. Les actions de Supriya Lifescience Limited seront cotées et admises aux transactions sur NSE et BSE dans la liste du groupe de titres « B » lors d’une session spéciale pré-ouverte. Selon les experts, l’action devrait être cotée dans une fourchette de Rs 360 à Rs 430 par niveau d’action. Une prime du marché gris de Rs 150 signale également une forte cotation.

Attribution d’actions CMS Info Systems Ltd : Le statut d’attribution d’actions de l’offre publique initiale (IPO) de CMS Info Systems Limited est susceptible d’être finalisé aujourd’hui, le 28 décembre 2021. Les investisseurs peuvent vérifier le statut d’attribution d’IPO de CMS Info Systems en ligne en visitant le site Web officiel de l’ESB ou le registraire de la IPO (Link Intime India Private Ltd), une fois finalisée. L’émission publique a été ouverte aux souscriptions le 21 décembre et clôturée le 23 décembre. L’émission a été souscrite 1,95 fois le dernier jour de l’appel d’offres.

