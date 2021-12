Les marchés s’effondrent alors que les investisseurs sont effrayés par les banques centrales bellicistes

Les indices de référence ont chuté vendredi alors que les ventes massives sur le marché s’intensifiaient en raison de la faiblesse des indices mondiaux. Les investisseurs sont devenus prudents alors que les banques centrales adoptaient une position hawkish et une hausse surprise des taux de la Banque d’Angleterre jeudi. Ajoutant à la volatilité, les cas quotidiens de Covid-19 ont connu une forte augmentation dans certaines régions du pays, alors que le décompte Omicron s’élevait à 101, a annoncé vendredi le ministère de la Santé. India Vix – la jauge de peur du marché – a grimpé de 2,7% à 16,33 niveaux. Le ratio global avance/baisse est également devenu principalement négatif, seules 993 actions ayant progressé et 2 353 actions ayant baissé sur l’ESB.

Les ventes soutenues d’investisseurs institutionnels étrangers ont continué à nuire au sentiment dans la rue. Les banques et les financières sont parmi les principaux secteurs où les investisseurs ont réduit leurs expositions. Les investisseurs étrangers ont vendu des actions d’une valeur de 1 468,71 crores de roupies sur les marchés boursiers indiens jeudi, selon les données des bourses.

L’indice BSE Sensex à 30 actions a clôturé en baisse de 889,40 points ou 1,54% à 57 011,74 avec 25 baisses de l’indice. De même, le Nifty a perdu 263,2 points ou 1,53% à 16 985,20. IndusInd Bank a été le premier perdant de Sensex, en baisse de 4,8%, suivi de Kotak Mahindra Bank, HUL, Titan Company et HDFC. En revanche, Infosys, HCL Tech, Power Grid Corp et Sun Pharma figuraient parmi les gagnants vendredi.

« Les indices mondiaux négatifs, la poursuite des ventes de FII, l’absence de tout déclencheur positif et l’augmentation des cas d’Omicron devraient continuer à exercer une pression sur le marché. Ainsi, il est conseillé aux traders de maintenir leur biais négatif sur le marché au cours des prochains jours », a déclaré Siddhartha Khemka, responsable de la recherche sur le commerce de détail, Motilal Oswal Financial Services. Sur le plan sectoriel, à l’exception de l’informatique, tous les autres secteurs ont subi vendredi une pression vendeuse de la part des investisseurs. Les indices plus larges des moyennes et petites capitalisations de l’ESB ont également chuté de plus de 2 % chaque intrajournalier.

La Banque d’Angleterre (BoE) est devenue jeudi la première grande banque centrale mondiale à relever ses taux d’intérêt dans un contexte de hausse de l’inflation. La BoE a relevé son taux d’intérêt d’un niveau record de 0,1% à 0,25%. Plus tôt cette semaine, la Réserve fédérale américaine a également fait allusion à trois hausses de taux en 2022 pour calmer les inquiétudes liées à l’inflation. Les mesures de normalisation de la liquidité à travers le monde guideront davantage les marchés, ont déclaré les analystes.

Hemant Kanawala, responsable des actions de Kotak Mahindra Life Insurance, a déclaré : flux mondiaux. Avec la normalisation des liquidités aux États-Unis et la normalisation attendue de la politique monétaire de l’Inde en temps voulu, nous nous attendons à ce que les cours des actions restent sous pression.

