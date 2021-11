Les marchés s’effondrent alors que RIL traîne, Paytm plonge

Les ventes massives d’actions et un billet vert fort ont fait chuter la roupie de 17 livres à 74,40 lundi, tandis que le rendement de l’obligation de référence à 10 ans a clôturé en hausse de 1 pb à 6,351%.

Sensex s’est écrasé de plus de 1 600 points dans les échanges intra-journaliers lundi alors que la faiblesse continue des actions Paytm et le retrait proposé de l’accord Reliance-Saudi Aramco ont ébranlé le sentiment du marché. Le recul des trois lois agricoles a également brisé la confiance.

Sensex a marqué sa plus forte baisse depuis le 12 avril de cette année et a clôturé la séance à 58 465,89 points. Le plus large Nifty a clôturé en baisse de 348,25 points à 17 416,55 points. Avec la chute de lundi, les deux indices ont perdu plus de 5% par rapport à leurs sommets d’octobre. La vente de lundi a également anéanti Rs 8.2 lakh crore de richesse des investisseurs. La capitalisation boursière combinée des sociétés cotées à l’ESB s’élevait à Rs 260,99 lakh crore à la clôture.

Les actions de Reliance Industries, qui bénéficient de la pondération la plus élevée sur les indices de référence, ont chuté de 4,42% lundi alors que la société a annulé un projet d’accord pour vendre une participation de 20% dans son unité de pétrole à produits chimiques à Saudi Aramco. RIL, la plus grande entreprise par capitalisation boursière, a contribué pour 318 points à la chute du Sensex de 1 170,12 points.

Paytm, qui a levé 18 300 crores de roupies sur les marchés boursiers, a encore baissé lundi pour porter sa perte cumulée à 36,73 %. L’action avait chuté de 27% à ses débuts – la pire performance jamais enregistrée par une société indienne avec une taille d’émission supérieure à 1 000 crores de roupies. Paytm a perdu lundi 13 215 crores de Rs de valeur marchande et est maintenant évalué à une valeur inférieure à celle de Zomato et de FSN E-Commerce. Fait intéressant, 35 des 48 entreprises qui sont devenues publiques en 2021 ont une capitalisation boursière inférieure à Rs 13 000 crore.

Deepak Jasani, responsable de la recherche sur le commerce de détail, HDFC Securities, a déclaré : « Les inquiétudes concernant le recul du gouvernement dans son programme de réforme sur le front des lois agricoles, des nouvelles négatives provenant de la chute incessante de Reliance et de Paytm ont effrayé les sentiments sur un marché où les autres inquiétudes concernant l’inflation et les taux d’intérêt font déjà des ravages.

Lundi, les investisseurs de portefeuille étrangers (FPI) ont vendu des actions pour 462 millions de dollars contre 276 millions de dollars par les investisseurs locaux, ont montré des données provisoires sur les bourses. Après avoir vendu pour 2,27 milliards de dollars d’actions en octobre, les FPI ont acheté des actions indiennes à hauteur de 2,5 milliards de dollars en novembre, portant leur achat depuis le début de l’année à 9,2 milliards de dollars, selon les données de Bloomberg. En revanche, les investisseurs institutionnels nationaux (IDI) sont restés acheteurs nets en octobre et en novembre, ayant acheté des actions pour 2,52 milliards de dollars.

Nifty50 se négocie actuellement à 20,95 fois ses bénéfices à terme sur un an, ce qui représente une prime de 14% par rapport à sa moyenne sur cinq ans, selon les données de Bloomberg. « Les inquiétudes concernant les évaluations ont refait surface parmi les FPI alors même que les introductions en bourse du nouvel âge sont soumises à une forte pression de vente », a ajouté Jasani.

La largeur du marché est restée très faible lundi alors que plus de trois actions ont baissé sur l’ESB pour chaque gain. Sur les 3 568 actions négociées, il y a eu 2 571 perdants contre 843 gagnants tandis que 154 actions ont terminé la transaction sans aucun changement.

