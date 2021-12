Les marchés terminent 2021 en beauté

Les marchés plus larges, cependant, ont surperformé les indices de référence au cours de l’année.

Les indices de référence ont terminé l’année 2021 sur une bonne note, Sensex et Nifty ayant enregistré des gains lors de la dernière séance de bourse. Poussés par un afflux de liquidités, les faibles rendements d’autres classes d’actifs et le fort intérêt des investisseurs nationaux tout au long de l’année, les indices ont généré des rendements exceptionnels de 22 % et 24 % en 2021, respectivement.

Les marchés plus larges, cependant, ont surperformé les indices de référence au cours de l’année. Les indices BSE à moyenne et petite capitalisation ont généré des rendements supérieurs à 38 % et 62 % en 2021, respectivement. Cependant, les marchés ont corrigé de près de 10 % entre octobre et novembre sur fond de décollecte des investisseurs étrangers et de valorisations onéreuses des actions indiennes.

Vedanta, Tata Motors, Adani Enterprises et Adani Transmission ont bondi jusqu’à 298% en 2021, selon les données compilées par FE, alors qu’en revanche, Aurobindo Pharma, Hero MotoCorp, Yes Bank et Bandhan Bank ont ​​chuté à 37% au cours de la même période, étant les principaux retardataires de 2021.

Dhiraj Relli, directeur général et PDG de HDFC Securities, a déclaré : « Quelle année 2021 a été. Le monde s’est remis de la pandémie de Covid mais a fait face à une autre vague de virus qui s’est propagée en mars. Cependant, un Nifty résilient a continué à augmenter tout au long de l’année jusqu’en octobre, puis a connu une correction décente. À l’échelle mondiale et en Inde, le ratio capitalisation boursière/PIB a atteint un niveau record en raison d’importants flux de liquidités, de taux d’intérêt bas, de l’attente d’un retour rapide à la normale et des faibles rendements des autres classes d’actifs. »

Vendredi, l’ESB Sensex a progressé de 459,50 points ou 0,8% pour clôturer à 58 253,82. De même, le Nifty-50 a terminé en hausse de 150,10 points ou 0,8% à 17 354,05. Vingt-sept constituants ont terminé en hausse dans le BSE Sensex à 30 actions. Titan Company a été le premier gagnant de Sensex après une hausse de 3,5%. UltraTech Cement, Kotak Mahindra Bank, Maruti Suzuki et SBI ont été les autres principaux gagnants de l’indice. NTPC, Tech Mahindra et Powergrid Corp figuraient parmi les retardataires.

Tous les secteurs ont terminé avec des gains lors de la séance intra-journalière de vendredi. La Nifty Bank, l’automobile, les métaux et les produits de grande consommation ont été les principaux gagnants sectoriels, gagnant plus de 1% chacun. Le rapport global avance/baisse est resté majoritairement positif dans le commerce de la journée. Environ 2 000 actions ont baissé sur l’ESB vendredi, tandis que 1 000 actions ont terminé dans le rouge, selon les données de l’ESB.

L’année à venir sera comparativement volatile par rapport à l’année précédente, tandis que les bénéfices des entreprises et les facteurs macroéconomiques seront les principaux moteurs de l’année. Cependant, les attentes concernant une croissance à deux chiffres sur les marchés restent favorables, les secteurs automobile et bancaire étant notamment au centre des préoccupations. Selon Naveen Kulkarni, directeur des investissements chez Axis Securities, « 2022 sera très probablement une autre année de bons rendements à deux chiffres et de création de richesse continue. L’automobile, les banques et les biens d’équipement, littéralement l’ABC des marchés boursiers, seront les secteurs les plus intéressants pour 2022. »

