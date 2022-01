Les marchés terminent en hausse pour la troisième journée consécutive

Les analystes s’attendent également à ce que le sentiment général du marché reste globalement stable à l’avenir, dans un contexte d’attentes de bénéfices d’entreprise solides, de budget à venir et de données macroéconomiques positives.

Le Sensex et le Nifty ont terminé en hausse pour la troisième journée consécutive mardi, suivant les gains des compteurs technologiques avant les résultats du troisième trimestre des actions informatiques de première ligne. L’absence de nouvelles négatives et de gains du jour au lendemain sur les marchés américains a encore aidé les investisseurs à rester investis dans des compteurs sélectifs, ont déclaré les observateurs du marché.

Les analystes s’attendent également à ce que le sentiment général du marché reste globalement stable à l’avenir, dans un contexte d’attentes de bénéfices d’entreprise solides, de budget à venir et de données macroéconomiques positives.

L’ESB Sensex a augmenté de 221,26 points ou 0,37% pour clôturer à 60 616,89, avec 16 baisses de l’indice des 30 actions. De même, l’indice Nifty-50 a clôturé en hausse de 52,45 points ou 0,29% à 18 055,75.

Dans le pack Sensex, HCL Tech a terminé en tête des gagnants, en hausse de 4,3%, suivi par HDFC, Tech Mahindra, TCS, Reliance Industries et Sun Pharma. D’un autre côté, Kotak Mahindra Bank, ITC, Bajaj Finance et Tata Steel ont été les principaux perdants de Sensex, chutant à 3,3% dans le commerce de la journée mardi.

Cependant, les investisseurs étrangers de portefeuille (FPI) sont restés nets vendeurs sur le segment des actions. Les FPI ont déchargé des actions d’une valeur de 124,23 crores sur le marché boursier indien lundi, selon les données provisoires disponibles sur les bourses.

Shrikant Chouhan, responsable de la recherche sur les actions (commerce de détail), Kotak Securities, a déclaré : « Les taureaux ont poursuivi leur élan positif pour le troisième jour consécutif, car les gains du jour au lendemain sur le marché américain et l’absence de toute nouvelle négative majeure ont aidé les investisseurs à rester investis dans des secteurs sélectifs. actions. Le Nifty forme constamment une formation inférieure et supérieure plus élevée, ce qui suggère une nouvelle tendance à la hausse. »

Au niveau sectoriel, le Nifty IT et Energy ont gagné plus de 1% chacun. Les services financiers et l’immobilier ont été les autres principaux gagnants de la transaction de la journée. En revanche, les métaux, la pharma et les FMCG ont terminé dans le rouge mardi.

Les marchés plus larges ont également terminé légèrement en hausse. L’indice BSE à moyenne capitalisation a clôturé en hausse de 0,01% et l’indice à petite capitalisation a clôturé en hausse de 0,15%. L’ampleur globale du marché a favorisé les haussiers mardi alors que près de 1 914 actions ont progressé sur l’ESB et 1 531 ont baissé.

Ailleurs en Asie, les marchés ont peiné à enregistrer des gains et ont terminé dans le rouge. Le Nikkei 225 du Japon a chuté de 0,9%, le Hang Seng de Hong Kong a chuté de 0,03% et le Shanghai Composite de la Chine a terminé en baisse de 0,7%. Les actions asiatiques ont eu du mal à trouver une direction alors que les investisseurs attendaient la comparution du président de la Réserve fédérale Jerome Powell devant le comité sénatorial des banques, dans l’espoir d’avoir des indices sur le calendrier du resserrement politique attendu, ont déclaré les analystes.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.