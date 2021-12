Les marchés vont-ils prolonger leur rallye au milieu d’indices mondiaux tièdes? 5 choses à savoir avant la cloche d’ouverture d’aujourd’hui

L’offre publique initiale (IPO) de CE Info systems Ltd. (CIES), une société de produits et de plateformes de données et de technologie qui détient le portail MapmyIndia, sera ouverte à la souscription. (Image REUTERS)

Les indices NSE Nifty 50 et Bank Nifty cherchent à poursuivre sur leur lancée aujourd’hui après que les taureaux ont poussé les marchés boursiers indiens à la hausse mercredi. Le S&P BSE Sensex a augmenté de 1 016 points ou 1,76 % pour clôturer à 58 649 mercredi, tandis que le NSE Nifty 50 a ajouté 1,71 % pour s’établir à 17 469. L’indice Bank Nifty a bondi de 1,82%, regagnant 37 200 niveaux. Tous les secteurs ont contribué à la hausse. « L’espace bancaire pourrait continuer à mener l’élan, car l’indice Bank Nifty a suscité un bon intérêt de la part de son support 200 DMA. Nifty pourrait continuer sur cette lancée vers son EMA horaire de 200 qui est placé autour de 17550. Les traders ayant des positions longues peuvent chercher à enregistrer des bénéfices autour de 17550-17600 et attendre d’autres signes », a déclaré Ruchit Jain, stratège en trading, 5paisa.com

Points clés à surveiller avant d’ouvrir la cloche

Indices globaux :

Les marchés de l’Asie-Pacifique étaient pour la plupart en sourdine au début des échanges jeudi 9 décembre, les investisseurs évaluant les risques liés à la variante Omicron Covid. Le Nikkei 225 du Japon a chuté de 0,04% tandis que l’indice Topix a glissé de 0,08%. En Australie, l’ASX 200 a baissé de 0,11%, les sous-indices de l’énergie et des matériaux ayant baissé de 0,26% et 0,1%. Les actions sud-coréennes ont progressé, avec l’indice de référence Kospi en hausse de 0,19% et le Kosdaq en hausse de 0,56%.

Niveaux à surveiller

Nifty est actuellement placé à la résistance aérienne cruciale des niveaux 17500-17550, qui correspond aux précédents hauts et bas de swing selon le concept de changement de polarité. Cette zone s’est avérée être une zone de valeur cruciale car le Nifty est descendu nettement en dessous de cette zone à deux reprises dans le passé, a déclaré Nagaraj Shetti, analyste de recherche technique, HDFC Securities.

Un mouvement décisif au-dessus des niveaux 17550-17600 pourrait ouvrir une nouvelle hausse marquée vers la barre des 18K dans un laps de temps rapide. Tout échec à se maintenir au-dessus de cette zone est susceptible de déclencher une faiblesse des plus hauts vers les plus bas des niveaux 17250-17200 à court terme, a-t-il ajouté.

Maintenir la stratégie d’achat à la baisse

Nifty Bank a été l’un des principaux moteurs du marché, augmentant de 666,30 points ou 1,82% à 37 284,70 le 8 décembre. Siddhartha Khemka, Head – Retail Research, Motilal Oswal Financial Services Ltd. la correction récente. La force est clairement visible avec un fort intérêt d’achat sur le marché. Par conséquent, il est conseillé aux traders de maintenir la stratégie d’achat en cas de baisse pour les prochains jours »,

Stocks sous interdiction F&O sur NSE

L’action Indiabulls Housing Finance est sous le coup de l’interdiction F&O pour aujourd’hui (9 décembre). Les titres visés par la période d’interdiction dans le segment F&O comprennent les sociétés dans lesquelles le titre a dépassé 95 % de la limite de position à l’échelle du marché. Tous les clients/membres doivent négocier les contrats dérivés de la sécurité Indiabulls Housing Finance uniquement pour réduire leurs positions en compensant leurs positions. Toute augmentation des postes ouverts pour attirer des mesures pénales et disciplinaires appropriées.

Veille IPO

L’offre publique initiale (IPO) de CE Info systems Ltd. (CIES), une société de produits et de plateformes de données et de technologies qui détient le portail MapmyIndia, sera ouverte aux souscriptions le 9 décembre et se clôturera le 13 décembre. Les actions sont susceptibles d’être cotées sur bourses BSE et NSE le 21 décembre. Les actions de CE Info Systems seront disponibles aux enchères dans une fourchette de prix de 1 000 à 1 033 Rs par action. L’introduction en bourse est un OFS de plus d’un crore d’actions, estimé à Rs 1 039,6 crore à l’extrémité supérieure de la fourchette de prix.

Arihant Capital dans son rapport sur l’introduction en bourse de CE Info systems, a recommandé de « s’abonner à long terme ». « Dans la fourchette de prix supérieure de 1 033 INR, l’émission est évaluée à un multiple P/E de 94x sur la base du BPA FY21 de 11 INR. CEIS est le leader du marché des cartes numériques et de l’industrie des logiciels géospatiaux, créant ainsi une barrière à l’entrée contre concurrence potentielle. Ses relations de longue date avec des clients de grande valeur génèrent non seulement des ventes répétées, mais encouragent également les ventes croisées et les ventes incitatives. La société a des fondamentaux solides et sa rentabilité devrait encore augmenter. Par conséquent, nous recommandons aux investisseurs de souscrire à l’émission à long terme », a-t-il déclaré.

