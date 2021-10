Les maréchaux américains examinent maintenant le traitement des accusés du 6 janvier – RedState

Il y a eu une émeute le 6 janvier, je ne sais pas si vous en avez entendu parler.

Cela a duré quelques heures. Mais a attiré beaucoup plus d’attention que des centaines d’émeutes BLM / Antifa qui se sont poursuivies à travers le pays pendant des mois. Cela a entraîné des centaines d’arrestations et même une page spéciale du FBI pour retrouver les personnes impliquées. Il n’y a pas de page similaire pour les émeutes du BLM/Antifa qui impliquaient des agressions organisées contre des propriétés fédérales et des attaques contre un palais de justice fédéral pendant plus de 100 jours consécutifs. En effet, il ne semblait y avoir aucun effort réel pour poursuivre les organisateurs ou tenir les gens responsables de ces émeutes de gauche radicale.

Bien qu’il y ait certainement eu des gens qui sont devenus violents le 6 janvier, la vidéo montre également de nombreuses personnes se promenant simplement dans le bâtiment. Mais même les personnes qui ont peut-être juste suivi d’autres personnes dans le bâtiment sont poursuivies, contrairement aux émeutes du BLM/Antifa où même les violents semblaient largement s’en aller. Des questions sont soulevées non seulement sur la proportionnalité, mais aussi sur le traitement des personnes toujours détenues en prison pour des infractions présumées.

Le juge du tribunal de district américain Royce Lamberth a appelé ce traitement lors d’une affaire dans laquelle il a constaté que l’un des accusés n’avait pas reçu de traitement pour une main cassée. Il a trouvé des fonctionnaires de la prison coupables d’outrage civil pour avoir omis de fournir les dossiers nécessaires au traitement médical de l’accusé.

Mais Lamberth a également demandé ce qui se passait avec le traitement des accusés du 6 janvier en général.

« Je trouve que les droits civils de l’accusé ont été bafoués », a déclaré Lamberth, qui a été nommé par l’ancien président Reagan, lors d’une audience mercredi matin, selon le Washington Post. « Je ne sais pas si c’est parce qu’il est un accusé du 6 janvier ou non, mais je trouve que cette affaire devrait être renvoyée au procureur général des États-Unis pour une enquête sur les droits civils afin de déterminer si le DC Department of Corrections viole les droits civils des accusés du 6 janvier… dans cette affaire et peut-être dans d’autres.

Maintenant, on dit que le US Marshals’ Office a inspecté la prison de DC et a parlé aux personnes détenues pour voir si elles sont traitées de manière appropriée.

De NBC :

Plusieurs responsables ont déclaré qu’une équipe d’inspection du US Marshals Service était arrivée à la prison lundi à 9h30 et était toujours à l’intérieur à la fin de la journée ouvrable. Le maire adjoint de DC pour la sécurité publique, Chris Geldart, a confirmé lundi que les inspecteurs parlaient avec les accusés du 6 janvier et a déclaré que toutes les ordonnances du tribunal étaient respectées. «Nous avons travaillé avec le bureau des commissaires», a-t-il déclaré. « En fait, ils sont là-bas aujourd’hui pour inspecter la prison et discuter avec de nombreuses personnes du 6 janvier qui sont là pour s’assurer que nous continuons de le faire. »

C’est maintenant une bonne nouvelle qu’ils donnent enfin suite aux préoccupations concernant le traitement des accusés qui existent depuis un certain temps. Espérons qu’il y ait enfin des actions efficaces. Nous devrons voir s’il y a une autre enquête de suivi ou s’il y a une question plus importante sur le 6 janvier face à des poursuites plus sévères que BLM/Antifa ou d’autres émeutiers.