Les marées gravitationnelles donnent le pouls de la vie sur Terre

01/06/2022

Le à 14h00 CET

Pablo Javier Piacente

Les rythmes d’activité de tous les organismes biologiques, végétaux et animaux, sont étroitement liés aux marées gravitationnelles créées par la mécanique orbitale du système Soleil-Terre-Lune.

Une enquête menée par des scientifiques de l’Université de Campinas (UNICAMP), au Brésil, et de l’Université de Bristol, au Royaume-Uni, a vérifié, après analyse du comportement de différents organismes, que toutes les formes de vie sur notre planète sont directement influencé par le marées gravitationnelles produit dans les interactions entre le Soleil, la Terre et la Lune. Les influences sur les cycles de vie sont maintenues même si des aspects tels que l’éclairage ou la température, entre autres, sont modifiés.

La nouvelle étude, publiée dans le Journal of Experimental Botany, réévalue cette vieille vérité scientifique quelque peu oubliée, montrant à nouveau que les marées gravitationnelles sont une force perceptible et puissante qui a toujours façonné le activités rythmées de tous les organismes de notre planète.

Un système interconnecté

L’origine de forces de marée Elle repose sur le fait que la Terre est un corps étendu et que le champ gravitationnel produit par la Lune ou le Soleil n’est pas homogène en tous ses points : certains d’entre eux sont plus proches et d’autres plus éloignés de notre satellite naturel ou de l’étoile-roi. Par conséquent, les marées gravitationnelles sont un effet secondaire de la force de gravité, qui marque l’existence de marées ou le changement périodique du niveau de la mer, produit principalement par les forces d’attraction gravitationnelle exercées par le Soleil et la Lune sur la Terre.

Cela détermine que toute la matière sur Terre, à la fois vivante et inerte, subit les effets des forces gravitationnelles du Soleil et de la Lune, exprimées sous la forme de marées. le oscillations périodiques Ils se présentent en deux cycles quotidiens et sont modulés mensuellement et annuellement par les mouvements de ces deux astres. Ainsi, tous les organismes de la planète ont évolué dans ce contexte.

Selon un communiqué de presse de la Fondation de recherche de São Paulo (FAPESP), les chercheurs ont analysé le comportement de différents organismes et passé en revue des études antérieures sur l’influence des marées gravitationnelles sur les cycles de vie. Les données montrent clairement qu’en l’absence d’autres influences rythmiques telles que l’éclairage ou la température, les marées gravitationnelles locales sont suffisantes pour déterminer l’organisation et le comportement cyclique de ces organismes, y compris des cas tels que les petits crustacés qui existent sur Terre depuis au moins 300 millions d’années ou les efforts de reproduction des coraux.

Photo : Des recherches ont montré que les fluctuations de l’éclairage pendant la germination des graines ne suppriment pas les cycles régulés par les marées gravitationnelles, qui continuent d’organiser le comportement de ces organismes. | Crédits : Cristiano de Mello Gallep / UNICAMP.

Observation directe

Les conclusions des scientifiques déterminent que bien que divers facteurs environnementaux soient modifiés, des oscillations gravitationnelles continuent d’exister et parviennent à moduler le comportement des organismes vivants. La contribution la plus intéressante de la nouvelle étude est peut-être la vérification de ce phénomène dans des expériences impliquant changements d’éclairage lors de la germination des graines de tournesol.

Les chercheurs ont noté des changements notables dans le comportement des plants de tournesol toutes les 12 à 24 heures, qui différaient dans chaque test de germination. Ils ont vérifié qu’ils étaient dus à une corrélation avec les marées gravitationnelles, grâce aux résultats obtenus en laboratoire par des collaborateurs situés dans différentes parties de la planète.

À partir de ces données, ils ont conclu que la modulation de la croissance des plantules et des rythmes biologiques correspondait aux modèles temporels des marées gravitationnelles, au-delà des variantes ou des interventions dans d’autres facteurs externes tels que l’éclairage. Cela signifie qu’en l’absence de signaux rythmiques tels que la lumière et la température, les marées gravitationnelles sont suffisantes pour déterminer le comportement cyclique de tous les organismes.

Référence

Les comportements cycliques des plantes et des animaux sont-ils entraînés par des forces mécaniques gravimétriques ? Cristiano de Mello Gallep et al. Journal de botanique expérimentale (2021). DOI : https : //doi.org/10.1093/jxb/erab462