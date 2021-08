Les marées NBA Ricky Rubio : quatre équipes en moins d’un an

Le monde est étonné de voir jouer Ricky Rubio, mais cela ne suffit pas. Pas en NBA. La ligue dans laquelle il évolue depuis 2011, dans laquelle il a débuté par rapport aux grands directeurs de jeu et dans laquelle une blessure au genou l’avait déjà prévenu la première année de la dureté de l’aventure, lui donne le tournis.

C’est un cliché que le marketing avec les joueurs est du pur business, mais il n’en est pas moins vrai. Le problème survient lorsque plusieurs opérations s’enchaînent qui aiguillonnent la tête d’un joueur, comme cela arrive actuellement à Ricky Rubio, et est plus grave lorsqu’il montre simultanément qu’il est au meilleur niveau de sa carrière sportive.

Le Masnouense est facturé par son contrat, de 17 millions en moyenne pour trois ans. Le dernier d’entre eux reste donc un dépaysement possible et il continue de l’être tout au long de la saison dont l’action débutera en octobre prochain. Il est parti transféré aux Cavaliers, qui le gardent déjà comme remplaçant éventuel, et avec un résidu, en plus, de dévaluation boursière.

Chronologie

Pour le Catalan il y a déjà quatre équipes en moins d’un an. Un peu plus de huit mois, si on limite. Une situation que nous avons vue en d’autres occasions chez des joueurs avec une coupe plus résiduelle, mais pas au niveau de l’actuel MVP de la Coupe du monde. Maintenant que la série finale de 2021 a été résolue avec un nouveau vainqueur (Bucks), on jette un œil à la phase qui a été organisée en 2020 pour rechercher un champion (Lakers) et on voit Rubio in the Suns, ces mêmes qui mois plus tard, ont des finalistes. Ceux de l’Arizona ont fait le plein dans la bulle mais, du fait de leurs résultats précédents, ils n’ont pas avancé plus loin et Ricky était de ceux qui comptaient positivement pour que ce soit le cas. Il lui est tombé comme une cruche d’eau froide que la franchise a parié dur pour Chris Paul dans un accord qu’il a envoyé au Thunder d’Oklahoma City, qu’il a traversé sans même faire ses débuts sous son maillot. Au cours de ces quatre jours en novembre dernier, les Timberwolves, une équipe qui a parié sur lui il y a une décennie et dans laquelle il entretient de bonnes amitiés, sont allés pour lui, pour le sauver de nulle part et ils l’ont également fait avec Leandro Bolmaro, recommandé par l’entraîneur adjoint Pablo Prigioni. . Après une saison de plus de bas que de hauts et que Ryan Saunders, l’un de leurs supporters, a été licencié, les Minnesotans ont lâché une autre équipe sans bien d’autres aspirations que celles de grandir petit à petit avec les jeunes. Les Cavaliers, qui pour l’instant les attendront pour enchaîner d’autres mouvements, sont la quatrième équipe dans laquelle il se trouve dans ce tronçon de marché en marché.

Si nous étendons davantage cette chronologie, à la première étape des Timberwolves, ce sont six étapes différentes en quatre ans. Cette période avec le Jazz a également été difficile à la fin, lorsqu’ils l’ont échangé contre un autre meneur (Mike Conley) alors qu’il s’était bien adapté à ce que demandait Quin Snyder. Les Pacers le voulaient, mais Malcolm Brogdon était à portée de main et cette union n’a pas fonctionné non plus en 2019.

En même temps…

Au cours de cette dernière ligne droite, c’est dans le basket international que cette dualité est devenue plus marquante. Avant et après la pandémie. De même que la situation extrême à laquelle le coronavirus a conduit les joueurs de la NBA a fait de la dernière saison une saison atypique et dans laquelle des équipes comme les Timberwolves et des joueurs comme Rubio ont été clairement affectées, avant et après il y a eu la magie de Ricky depuis un moment. En 2019, Kobe Bryant lui a remis le trophée du meilleur joueur d’une Coupe du monde dans laquelle les États-Unis ne se sont même pas battus pour le podium. En 2021, il est sur le même chemin aux Jeux Olympiques et dans leur préparation, il ne comprend pas les matchs amicaux et a été le meilleur de l’équipe nationale espagnole pour deux championnats importants d’affilée. Imperial, montrant que les temps à la FIBA ​​sont fixés par lui s’il est sur le terrain. La foi aveugle de Scariolo en son joueur.

Pour quelqu’un qui jour après jour, il a également été dit qu’il devait améliorer son tir pour progresser en NBA, c’est une amélioration notable ces dernières saisons. Si nous ignorons le dernier en raison des circonstances déjà expliquées, dans les quatre autres, il a été placé au-dessus de 40% des buts sur le terrain, ce qui n’est pas un exploit stratosphérique mais est meilleur qu’avant. Dans le Jazz, il a tiré 527 triples en phase régulière et dans le Jazz, il a obtenu 36,1% de bons, la meilleure campagne de sa carrière. Il s’est amélioré à cet égard. La maturité, également mentale, mais qui ne sert pas à être vue comme une base de départ homogène de l’autre côté de l’étang.