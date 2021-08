Minage de Bitcoin

Les marges des mineurs de Bitcoin augmentent considérablement grâce à la répression en Chine, mais les revenus des mineurs d’éther dépassent ceux de BTC

Les revenus des mineurs de Bitcoin ont bondi de 15,8% en juillet pour atteindre 971,83 millions de dollars. Cette augmentation des revenus des mineurs est intervenue après trois mois consécutifs de baisse après le sommet historique de 1,75 milliard de dollars en mai.

Les revenus quotidiens des mineurs de bitcoins (7DMA) sont également en hausse depuis un creux de 20,02 millions de dollars le 3 juillet. Actuellement, il est d’environ 40 millions de dollars, toujours en baisse par rapport au pic atteint 67,17 millions de dollars le 11 mai.

En revanche, les revenus des mineurs d’éther ont diminué de 2,4% à 1,08 milliard de dollars en juillet après avoir atteint un pic en mai à 2,41 milliards de dollars. Les revenus quotidiens des mineurs d’éther (7DMA), qui sont en baisse depuis 130,32 millions de dollars le 15 mai, augmentent à nouveau, à 46,18 millions de dollars actuellement.

Malgré une réduction des revenus des mineurs, les mineurs d’Ether bénéficient pour le troisième mois consécutif de revenus beaucoup plus élevés que les mineurs de Bitcoin. C’est également la plus longue période enregistrée pendant laquelle les revenus des mineurs d’Ether sont supérieurs aux revenus des mineurs de Bitcoin.

Les revenus quotidiens des mineurs d’éther sont tombés à un creux de 30,84 millions de dollars le 22 juillet, ce qui a été vu pour la dernière fois début janvier. Cette baisse est principalement due aux frais de transaction, qui se maintenaient au-dessus de 15 millions de dollars depuis février pour atteindre 74,65 millions de dollars à son apogée, pour tomber à 4,23 millions de dollars le 30 juin. Les frais de transaction visent désormais 12 millions de dollars.

La fermeture de la Chine, une bénédiction

Alors que les mineurs de Bitcoin réalisaient d’énormes marges lorsque le prix du BTC a atteint son plus haut niveau historique de près de 65 000 $ à la mi-avril, les mineurs empochent maintenant des rendements encore plus élevés lorsque le prix du BTC est d’environ 43 000 $.

Cela est dû à la répression du minage de crypto en Chine qui a augmenté les bénéfices des mineurs à l’extérieur du pays comme le Québec, le Texas, le Kazakhstan et la Malaisie, où les mineurs ont continué à exploiter tandis que le taux de hachage et la difficulté du réseau Bitcoin ont considérablement diminué.

Les mineurs actifs paient environ 3,6 milliards de dollars par an pour l’électricité, sur la base d’une estimation du coût moyen des producteurs à 5 cents par kilowattheure (kWh) et des prix allant de 2 cents en Argentine et 3 cents au Kazakhstan à 8 cents et plus aux États-Unis Selon Alex de Vries, un économiste néerlandais dont le site Web Digiconomist suit l’empreinte carbone de Bitcoin, avant la fermeture de la Chine, qui représentait au moins 50 % de toutes les actions minières, les mineurs dépensaient 7,2 milliards de dollars en électricité.

Alors que ces mineurs dans d’autres parties du monde payaient le même coût d’électricité, de loyer, d’assurance et de main-d’œuvre, leurs chances de gagner les 6,25 BTC nouvellement générés ont augmenté.

Bitfarms, basée au Québec, qui a été fondée en 2017, a extrait un total de 178 BTC en février et a généré environ 7,8 millions de dollars de « profits miniers », à un coût minier pour chaque Bitcoin gagné s’élevant à 8 400 $.

Puis le mois dernier, il a extrait 391 BTC, le double du montant de février sur lequel ils ont enregistré des bénéfices miniers estimés à 14 millions de dollars, 80% de plus qu’en février, tandis que leurs coûts sont restés stables.

Cela s’est produit alors que le prix du BTC se situait entre 29 000 $ et 42 000 $ en juillet et a maintenant commencé à rebondir.

Mais, bien sûr, avec le retour des mineurs chinois en ligne après avoir déménagé à l’étranger, comme le montrent le taux de hachage et la difficulté de récupération, la concurrence augmentera à nouveau et les bénéfices se normaliseront.

