Les marges FCF massives d’Airbnb pourraient pousser le stock d’ABNB beaucoup plus haut

Airbnb (NASDAQ :ABNB) a signalé une explosion au deuxième trimestre le 12 août. Cela n’est peut-être pas évident au premier abord, car la perte de revenu net de la société de réservation de voyages était de 68 millions de dollars sur 1,335 million de dollars de ventes. Mais ses résultats de cash-flow libre étaient tout simplement incroyables. En conséquence, j’estime que les actions ABNB pourraient valoir jusqu’à 43,5% de plus à 249 $ par action.

C’est encore plus élevé que mon estimation précédente de 226,77 $ par action dans mon dernier article du 27 juillet. À cette époque, l’action ABNB était à 142 $ au 26 juillet. Depuis lors, l’action est passée à 173,58 $ le 12 octobre. est déjà un gain de 31,58 $, ou 22,2 %.

De plus, il est déjà en hausse significative depuis son plus récent creux le 19 juillet, lorsque l’action ABNB a atteint un plancher à 131,88 $. Cela signifie qu’il est déjà en hausse de 31,6% par rapport à son récent prix plancher. Cependant, comme je l’ai indiqué, il semble toujours qu’ABNB pourrait valoir au moins 43,5% de plus. Cet article montrera comment je suis arrivé à cette estimation.

Où en sont les choses avec Airbnb

Airbnb a indiqué que les ventes avaient augmenté de 320 % en glissement annuel, mais sur deux ans, les revenus ont augmenté de 10 % par rapport au deuxième trimestre de 2019. De plus, l’EBITDA (bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement) de la société est devenu positif. et a atteint 217 millions de dollars au cours du deuxième trimestre. C’était après avoir affiché des pertes d’EBITDA au cours des 2 derniers trimestres.

Airbnb rapporte que cette reprise de son chiffre d’affaires et de son EBITDA est due au rebond des voyages dans le monde au cours du deuxième trimestre :

« Avec plus de personnes vaccinées et certaines restrictions de voyage levées, la demande et l’offre mondiales ont augmenté au deuxième trimestre, entraînant une augmentation des revenus encore plus élevée que les niveaux comparables de 2019. »

Performance des flux de trésorerie disponibles

Mais plus important encore, Airbnb a également signalé que son flux de trésorerie disponible (FCF) avait atteint un niveau incroyablement élevé de 784 millions de dollars. Il s’agit du montant le plus élevé de FCF que l’entreprise ait jamais réalisé, y compris par rapport au premier trimestre où elle a réalisé 487 millions de dollars. Cet historique est visible au bas de la page 21 de la lettre aux actionnaires d’Airbnb.

En fait, étant donné que le chiffre d’affaires du deuxième trimestre était de 1,335 milliard de dollars au cours du deuxième trimestre, cela signifie que la marge FCF du deuxième trimestre était très élevée à 58,7% (c’est-à-dire 784 millions de dollars/1 335 millions de dollars). Cela a dépassé la marge FCF du premier trimestre de 54,9%, comme on peut le voir à la page 21 de la lettre.

Vous vous souviendrez peut-être qu’au dernier trimestre, j’ai écrit que cela pourrait ne pas être durable. Je soupçonnais que cela était dû à des modifications ponctuelles du fonds de roulement. Cependant, Airbnb rapporte maintenant que ses marges FCF du deuxième trimestre étaient élevées pour deux raisons :

« En raison des tendances saisonnières, nous subissons généralement une augmentation des commissions non acquises au cours des deux premiers trimestres de l’année, ce qui a un impact favorable sur nos liquidités d’exploitation. Les flux de trésorerie disponibles en pourcentage des revenus ont tendance à être les plus élevés au cours de cette période.“

Le problème est que c’est exactement ce qu’ils ont dit au dernier trimestre, et maintenant, le FCF est à nouveau monté en flèche. Le test sera donc si le FCF reste à nouveau élevé au cours du troisième trimestre. Nous verrons vers le 12 novembre lorsque ces résultats seront publiés.

En attendant, j’ai examiné la mesure historique de Seeking Alpha du FCF d’Airbnb au cours des 12 derniers mois. Dans son onglet sur les 12 derniers mois (TTM), Seeking Alpha montre qu’Airbnb a généré 1,482 milliard de dollars de flux de trésorerie d’exploitation et n’avait que 30,9 millions de dollars de dépenses d’investissement.

Par conséquent, au cours de la période TTM jusqu’au 30 juin, le FCF était de 1,451 milliard de dollars. Étant donné que le chiffre d’affaires de TTM était de 4,424 milliards de dollars, cela signifie que la marge TTM FCF était de 32,8%. Nous pouvons l’utiliser pour estimer la valeur du stock ABNB.

Quelle est la valeur des actions ABNB

Les analystes estiment désormais qu’Airbnb produira 7,16 milliards de dollars de revenus d’ici la fin de 2022. Ainsi, l’application d’une marge de 32,8% FCF implique que le cash-flow libre pourrait atteindre 2,348 milliards de dollars.

Comme je l’ai écrit la dernière fois, nous pouvons utiliser un rendement de 1,5 % FCF pour prévoir la valeur des actions ABNB. Cela équivaut à une valeur marchande de 156,56 milliards de dollars (c’est-à-dire 2,348 milliards de dollars / 0,015 = 156,56 milliards de dollars).

Cette valeur de marché cible de 156,5 milliards de dollars est d’environ 43,45 % supérieure à la valeur de marché actuelle de 109,12 milliards de dollars, selon Yahoo! La finance. Ainsi, 143,45 % du prix actuel de 173,58 $ correspond à un prix cible de 249,00 $ par action.

Par conséquent, les investisseurs axés sur la croissance et la valeur peuvent être raisonnablement assurés que l’entreprise a beaucoup de valeur à ses côtés. En fait, si les marges du FCF se rapprochent des 58,7% au deuxième trimestre et de 55,7% au premier trimestre, attendez-vous à voir les actions ABNB voler encore plus haut que mon objectif de prix de 249 $.

À la date de publication, Mark R. Hake ne détenait aucune position dans aucun des titres mentionnés dans l’article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Mark Hake écrit sur les finances personnelles sur mrhake.medium.com et dirige le Guide de la valeur totale du rendement que vous pouvez consulter ici.