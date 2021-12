Les Marines aident le Père Noël à livrer des cadeaux de Noël à distance en Alaska

Le Père Noël a troqué son traîneau contre une motoneige tout en livrant des jouets à des garçons et des filles en Alaska, et a bénéficié de l’aide des Marines.

Les Marines se sont rendus à Kotzebue, à 884 kilomètres au nord-ouest d’Anchorage et à 42 kilomètres au-dessus du cercle polaire arctique, à bord d’un KC-130 exploité par le Marine Aerial Refueler Transport Squadron 152 basé à Okinawa, au Japon.

Les Marines du 4e Bataillon des forces de l’ordre distribuent des jouets aux enfants des villages reculés à l’appui du programme Toys for Tots en Alaska. (Département de la Défense)

NOL 2021 : LIRE LES MESSAGES DE NOL DE BIDEN, TRUMP ET OBAMA AUX AMÉRICAINS

De là, ils ont pris des vols commerciaux et des motoneiges pour fournir des jouets à 2 500 enfants dans 11 villages, a rapporté le Juneau Empire.

Le ministère de la Défense a tweeté que les marines appartenaient au 4e bataillon des forces de l’ordre et ont distribué des jouets aux enfants des villages reculés à l’appui du programme Toys for Tots.

Les Marines du 4e Bataillon des forces de l’ordre distribuent des jouets aux enfants des villages reculés à l’appui du programme Toys for Tots en Alaska. (Département de la Défense)

Cpl. Brendan Mullin, qui a pris des photos de l’événement, a pu entendre les enfants haleter lorsqu’un père Noël marin est entré dans une classe de prématernelle.

LE PAPE FRANÇOIS CÉLÈBRE LA MESSE DU RÉVEILLON DE NOL ALORS QU’UN VIRUS FRANCHISE EN ITALIE

« Quand vous pouvez voir le sourire à travers le masque, vous savez que c’est un grand sourire authentique », a déclaré Mullin.

Leur travail joyeux faisait partie du programme Toys for Tots géré par le Marine Corps et une fondation à but non lucratif. Lancé en 1947, le programme offre maintenant chaque année 18 millions de jouets à 7 millions d’enfants moins fortunés.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

« C’est vraiment juste au profit des enfants. L’éclat dans les yeux des enfants, ça en vaut la peine », a déclaré le capitaine Keith G. Lowell, un marine stationné à Anchorage qui a supervisé la mission dans le nord-ouest de l’Arctique Borough de l’Alaska.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.