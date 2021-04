Les marines de quad se réunissent dans la région de l’océan Est pour un exercice de 3 jours La Pérouse

Frégate Surcouf participe. (Photo courtoisie: I) ndian Navy

Pour la toute première fois, les moyens de la marine indienne participent à l’exercice maritime multilatéral français La Pérouse. L’exercice qui a décollé aujourd’hui (5-7 avril 2021) se déroule dans la région de l’océan Indien oriental.

Selon la marine indienne, «cet exercice montrera des niveaux élevés de synergie, de coordination et d’interopérabilité entre les marines amies».

Les marines du Quad participent à l’exercice – les États-Unis, l’Australie, le Japon, l’Australie et l’Inde. L’exercice a débuté avant la visite du ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov.

Et, l’Inde se joignant à l’exercice pour la première fois revêt de l’importance alors qu’elle se rapproche du premier sommet des dirigeants du Quad qui s’est récemment conclu et qui a été convoqué par le président américain Joe Biden.

La participation de la marine indienne à l’exercice mené par la France met en évidence les valeurs partagées avec les marines amies et l’engagement en faveur d’un Indo-Pacifique ouvert et inclusif et d’un ordre international fondé sur des règles, ainsi que la garantie de la liberté des mers.

Les actifs de la marine indienne en cours de déploiement

Pour la première fois, INS Satpura, avec un hélicoptère à bord, a été envoyé avec INS Kiltan et l’avion de patrouille maritime à longue portée P8I.

Les navires et aéronefs de la marine indienne participeront à des exercices en mer avec des navires et des avions de la marine française (FN), de la marine royale australienne (RAN), de la Force d’autodéfense maritime japonaise (JMSDF) et de la marine américaine (USN).

Actifs des autres marines

La Pérouse est dirigée par la Marine Nationale. Les FN Ships Tonnerre, un navire d’assaut amphibie et la frégate Surcouf participent.

La marine américaine est représentée dans l’exercice par le dock de transport amphibie Somerset.

Depuis l’Australie, les navires australiens de Sa Majesté (HMAS) Anzac, une frégate et un pétrolier Sirius ont été déployés par la RAN.

Le destroyer Akebono, du navire japonais d’autodéfense maritime (JMSDF) est là.

Outre les navires, les hélicoptères qui sont à bord des navires participent à l’exercice.

Lire: Pour la première fois, l’Inde et les nations quadruples rejoignent la France pour des jeux de guerre

En savoir plus sur l’exercice

Il y aura des opérations navales complexes et avancées et celles-ci comprendront la guerre de surface, les exercices de tir d’armes, les manœuvres tactiques et les évolutions du matelotage telles que le ravitaillement en mer. Et des opérations de vol à travers le pont, et des exercices de guerre anti-aérienne et de défense aérienne.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.