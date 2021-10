Les Marines perdent contre les Angels 7-3 alors que la sécheresse en séries éliminatoires se poursuit

Au cours de la décennie de Kyle Seager en tant que joueur de troisième but partant à Seattle, son désir irrésistible était de trouver un moyen de mettre fin à la longue sécheresse des Mariners en séries éliminatoires.

Dans une saison où les attentes étaient faibles, Seager et les Mariners ont presque réussi une magie tardive – pour échouer le dernier week-end.

“J’espérais vraiment que les deux autres matchs, nous obtenions quelques défaites pour nous, puis que nous allions de l’avant et que nous gagnions, c’était donc l’objectif ultime”, a déclaré Seager.

La quête des Mariners pour mettre fin à leur sécheresse de 20 ans en séries éliminatoires a finalement échoué dimanche alors qu’ils s’inclinaient 7-3 contre les Angels de Los Angeles lors de la dernière journée de la saison régulière.

La montée en puissance tardive de Seattle a été stoppée par Los Angeles, qui a remporté deux des trois matchs de la série. Les surprenants Mariners avaient besoin d’une victoire et d’une défaite de Boston ou de New York pour forcer au moins un match de bris d’égalité pour l’un des deux jokers de la Ligue américaine.

Mais les Yankees et les Red Sox ont marqué en neuvième manche pour gagner et décrocher des places en séries éliminatoires, rendant le résultat de Seattle dénué de sens.

“Ce n’était pas une équipe où nous étions juste plus talentueux que l’autre équipe chaque jour, mais vous aviez un groupe qui jouait collectivement ensemble et ils essayaient collectivement de gagner chaque soir”, a déclaré Seager.

C’était aussi probablement l’adieu de Seager, qui a rompu avec les Mariners en 2011. Une fois les victoires de Boston et de New York finales, les derniers instants du match 162 sont devenus un départ émouvant pour l’ancien All-Star.

Seager a été levé avec un retrait en neuvième sous un tonnerre d’applaudissements et de câlins de ses coéquipiers. Les larmes ont commencé bien avant que le manager Scott Servais n’entre sur le terrain pour permettre à Seager son moment de reconnaissance.

« Nous ne nous souviendrons peut-être jamais du score du match d’aujourd’hui, mais vous vous souviendrez certainement de certains moments et certainement (Seager) d’avoir quitté le terrain là-bas », a déclaré Servais.

Shohei Ohtani a ouvert le match avec son 46e circuit pour les Angels et Jared Walsh a ajouté un tir de deux points au quatrième, laissant les plus de 44 000 spectateurs assis dans un silence nerveux pendant la majeure partie de la journée.

Les Angels ont terminé la saison 77-85 et à la quatrième place de l’AL West pour la quatrième saison consécutive.

“C’est une bonne façon de terminer l’année, à part pouvoir participer un peu plus longtemps”, a déclaré le manager Joe Maddon.

L’absence de Seattle de 20 ans en séries éliminatoires est la plus longue de l’un des quatre principaux sports professionnels en Amérique du Nord. Les Mariners avaient remporté 10 des 11 matchs de la série finale contre les Angels, et combinés aux trébuchements des Yankees et des Red Sox, ils ont donné de l’espoir pour les trois derniers jours d’au moins prolonger la saison jusqu’à un 163e match.

Seattle a laissé tomber le premier match contre les Angels 2-1 et s’est rallié pour une victoire de 6-4 samedi soir pour garder ses espoirs en vie jusqu’au dernier jour.

Mais la finale est aussi loin que les Mariners sont allés, bien qu’il y ait de l’optimisme, le jeune noyau qui est arrivé peut mener Seattle dans une lutte régulière à l’avenir. Les Mariners ont terminé 90-72, leur meilleur record depuis qu’ils ont remporté 93 matchs en 2003.

“Le baseball est de retour à Seattle”, a déclaré Servais. “Nous n’avons pas franchi la ligne d’arrivée, mais je pense que tout le monde voit où nous allons, et je suis vraiment excité de voir que beaucoup de gens prennent le train avec nous parce que ça va être une balade amusante.”

Le partant de Seattle Tyler Anderson (7-11) n’a pas été bon dès le départ, réalisant son troisième départ en huit jours. Anderson a été battu pour neuf points en deux manches à peine une semaine plus tôt par les Angels. Il a fait un départ sur place mardi dernier contre Oakland, allouant un point en quatre manches.

Mais la netteté qu’il a montrée contre les A était à nouveau absente. Ohtani a marqué sur le troisième lancer du match. Deux buts sur balles, deux coups sûrs – dont un doublé RBI de David Fletcher – et une mouche sacrifice ont mis fin à la journée d’Anderson après seulement cinq retraits.

Le gaucher Anthony Misiewicz a accordé un coup sûr par deux retraits à Phil Gosselin et le 29e circuit de la saison de Walsh en quatrième pour donner une avance de 6-2 aux Angels.

Alors que le lancer était un problème, Seattle a raté des occasions au marbre. Les Mariners ont laissé les coureurs en position de marquer dans la première, la troisième et la plus dommageable de la quatrième manche lorsque Seattle avait des coureurs aux deuxième et troisième et un retrait et n’a pas réussi à marquer. JP Crawford a retiré et Ty France a fait une faute.

Seattle a également chargé les buts avec un retrait en sixième manche, mais n’a réussi qu’un seul point.

FINALE SEAGER ?

Parallèlement à la célébration de la neuvième manche qui s’est poursuivie en après-match, le fils de Seager, Crue, a lancé le premier lancer à son père. Les chants de la neuvième manche ont bien fonctionné après la finale alors que Seager est resté sur le terrain pour des photos avec ses coéquipiers et le personnel.

« Si c’est son dernier match ici, ils disent au revoir et merci pour tout ce qu’il a fait », a déclaré la recrue de Seattle Jarred Kelenic. “Et c’est difficile parce que c’est un gars incroyable et même un meilleur coéquipier.”

MVP OHTANI ?

Ohtani a terminé avec 100 points produits et un coup de circuit pour égaler le record de franchise de Troy Glaus de 47 en 2000.

“Juste une année fabuleuse et fabuleuse et il n’y a qu’une seule personne qui pourrait la reproduire et c’est lui”, a déclaré Maddon.

SUIVANT

Angels : Los Angeles ouvrira la saison 2022 le 31 mars à Oakland.

Mariners : Seattle ouvre la saison 2022 à domicile le 31 mars contre Detroit.