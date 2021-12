Les marins sont derrière Trevor Story et pas comme arrêt-court

L’équipe de Les marins de Seattle On dirait qu’ils vont pour tout dans cette agence libre du Ligue majeure de baseball – MLB et ils sont intéressé fortement dans histoire de Trevor, un joueur de champ intérieur répertorié.

Selon un rapport de Jon Heyman, les Mariners sont prêts à dépenser plus de millions de dollars en agence libre et ont manifesté leur intérêt pour Trevor Story, un joueur de champ intérieur disponible sur le marché et qui n’aurait pas non plus l’intention de l’utiliser comme arrêt-court en cas de réaliser ses signes dans les majors.

Trevor Story suscite l’intérêt des Mariners, qui veulent qu’il joue 3B. Story a une longue liste de prétendants pour jouer une multitude de positions. Beaucoup de choses à régler, de sorte que dans l’état actuel des choses, aucun accord n’est probable avant le verrouillage imminent. @ByRobertMurray 1er a lié M et Story. – Jon Heyman (@JonHeyman) 1er décembre 2021

Quel rôle lui donneraient-ils à Seattle ?

Histoire, bien qu’il soit sur le marché des arrêts-courts dans cette agence libre de la MLB, l’équipe des Mariners serait prête à le mettre en troisième base, ce qui est vraiment surprenant quand on voit les nouvelles et c’est parce que ce joueur dans sa carrière n’a jamais joué ça. position, tous ses matchs depuis ses débuts en 2016 ont été arrêt-court.

Les Mariners ont étonnamment fait partie des équipes qui ont tiré leur chéquier dans cette agence gratuite, ils ont déjà signé Robbie Ray pour 115 millions de dollars et ajouté Trevor Story, ils ont également manifesté leur intérêt pour Kris Bryant, un joueur MVP de la MLB.

L’équipe de Seattle rejoint les Dodgers, les Yankees et les Rockies eux-mêmes en tant qu’équipes qui se sont le plus rapprochées de Trevor Story dans cette agence libre avant la campagne de la Major League Baseball 2022.

Nombres

En six saisons MLB, Story a 768 coups sûrs, 158 circuits, 450 points produits, 463 points marqués, 100 bases volées, AVG de 0,272, OBP de 0,340, OPS de 0,863 et SLG de 0,523, avec deux Silver Bats. .