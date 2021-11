Les Marlins acquièrent le releveur Louis Head des Rays

Les Marlins de Miami et Des rayons de Tampa Bay a mené une changement pour le releveur Louis Tête, ceci pour la saison 2022 du Ligue majeure de baseball – MLB.

Tel que rapporté par Jon Morosi, les Marlins et les Rays ont accepté un changement pour la prochaine saison de la Major League, arrivant à Miami Louis Head, qui est un releveur de 31 ans qui a fait ses débuts dans le meilleur baseball du monde la saison dernière avec Tampa.

Les Rays, dans ce mouvement, recevront par Head qu’un joueur soit nommé plus tard ou cash, étant un mouvement qui renforce l’enclos des « poissons », qui chercheront à se qualifier pour les séries éliminatoires en MLB 2022.

Liste

Pour ouvrir la liste des 40 joueurs de Head to the Marlins, le voltigeur Brian Miller a été désigné pour une affectation.

Commerce : #Marlins acquiert RHP Louis Head auprès de #Rays pour qu’un joueur soit nommé plus tard ou en espèces. @MLBNetwork – Jon Morosi (@jonmorosi) 15 novembre 2021

Qui est Louis Head ?

Head, originaire de Houston, Texas, a été initialement signé par Cleveland lors du repêchage de 2012, Head a lancé 320 matchs en neuf saisons de ligue mineure entre Cleveland, Texas, Seattle et Tampa Bay, avec une fiche de 19-19 avec une MPM de 3,57. , en plus des 42 enregistrés. En 2021, il avait une fiche de 0-0 avec une MPM de 2,20 et cinq arrêts en 26 matchs pour Triple-A Durham.

De plus, il a également appartenu aux Dodgers et a de l’expérience en bal d’hiver, notamment en LIDOM avec les Gigantes del Cibao en 2017.

Première saison de la MLB

Le droitier de 31 ans a retiré 32 frappeurs sur des prises en 35 manches pour les Rays lors de la saison 2021 de la MLB. Il a accordé 21 coups sûrs, ses rivaux l’ont frappé à seulement 0,175 et ont marché neuf, sa MPM était de 2,31.

Avec des informations de MLB.COM