Les Marlins l’emportent dans un match avec 28 points

14/08/2021 à 8h12 CEST

Le Ranger dominicain Bryan de la cruz Il a fait un tour complet, prenant la maison pleine et Les Marlins de Miami ont battu les Cubs de Chicago 14-10. Dans la partie inférieure de la deuxième manche, sans retrait dans la manche, De la Cruz (2) a fait sentir la puissance de son club en frappant un coup aux quatre coins avec un full. Le grand chelem de De la Cruz l’a fait atterrir contre les terrains du partant vénézuélien Adbert Alzolay. De la Cruz a fait voler le ballon 407 au-dessus du champ gauche et a poussé le troisième but Brian Anderson, le garde forestier colombien Jorge Alfaro et le receveur Alex Jackson au buzzer.

Le joueur de premier but vénézuélien Jesús Aguilar (21 ans) a également fait disparaître le ballon en troisième manche en traquant le streamer du relais Rex Brothers, avec un homme sur le chemin. La victoire a été remportée par le partant Jesús Luzardo (4-5) en cinq épisodes.

Pour les Cubs, le receveur vénézuélien Robinson Chirinos (4) a frappé quatre corners en cinquième manche lorsqu’il a trouvé le streamer de Luzardo, sans coéquipiers en route. La défaite a été emportée par Alzolay (4-13) en une et une troisième manche.

Votto scelle la victoire des Reds avec un coup de circuit

Le joueur de premier but Joey Votto a frappé un circuit de trois touches pour les Reds de Cincinnati, qui ont battu les Phillies de Philadelphie 6-1. Votto (26) a envoyé le ballon à travers le mur en quatrième manche, avec deux coureurs devant.

L’arrêt-court vénézuélien Eugenio Suárez (23 ans) a également fait rebondir le ballon hors du terrain en neuvième manche, menant des coureurs sur les jambières, contre les lancers du plus proche dominicain David Paulino.

La victoire a été attribuée au partant Tyler Mahle (10-3) dans un travail de sept rondes. Pour les Phillies, le perdant a été le partant Zack Wheeler (10-7) en sept manches.

Pivetta domine les Oriols du monticule

Le partant Nick Pivetta a travaillé six manches et a obtenu le soutien de trois circuits pour mener à Les Red Sox de Boston l’emportent 8-1 sur les Oriols de Baltimore. En route vers la victoire, Pivetta (9-5) a accordé trois coups sûrs, un circuit et un point, a accordé deux buts sur balles et a retiré huit frappeurs ennemis sur des prises.

En club, l’arrêt-court Xander Bogaerts (18 ans), le ranger Hunter Renfroe (20 ans) et le joueur de premier but Bobby Dalbec (12) ont frappé des circuits.

Les Oriols ont perdu contre le partant Spenser Watkins (2-4) en quatre manches.

Clément frappe deux circuits et Cabrera devient blanc

Le joueur de deuxième but recrue Ernie Clement a frappé les deux premiers circuits de sa carrière, tandis que le Vénézuélien Miguel Cabrera reste à l’intérieur d’une carrière de 500 circuits et Les Indians de Cleveland ont vaincu les Tigers de Detroit 7-4. Cabrera est allé 0-en-4 et se retrouve avec 499 circuits à vie et décevant une foule de 22 107 personnes qui se sont réunies pour assister aux 500 circuits du Vénézuélien. La plupart des fans se sont entassés dans les sièges du champ extérieur de Comerica Park, où le ballon marquant pourrait atterrir. Cabrera a frappé un coup de circuit mercredi soir à Baltimore et était absent jeudi soir contre les Orioles. Les Tigers sont ensuite retournés à Detroit pour ouvrir une famille d’accueil de six matchs.

Ce soir, Clément (2) a frappé ses deux coups de circuit en troisième et septième manches pour les Indiens. Au monticule, la victoire est revenue au partant Zach Plesac (7-4) en sept manches 2/3.

Pour les Tigers, le joueur de premier but vénézuélien Renato Núñez (4) a frappé un retour complet en neuvième manche tout en poursuivant le streamer de James Karinchak, avec un coéquipier en circulation et aucun retrait dans l’épisode. La défaite a été emportée par le partant Tyler Alexander (2-2) en cinq manches.

Pozo et Peters frappent l’athlétisme avec des circuits

Le frappeur désigné Yohel Pozo a frappé son premier circuit et le ranger DJ Peters son deuxième et les Texas Rangers ont battu les Oakland Athletics 8-6. Pozo (1) a sorti le ballon du terrain à la sixième manche, menant deux coureurs devant alors qu’il poursuivait le streamer de relais Sergio Romo, sans retrait dans la manche, tandis que Peters (2) a également envoyé le ballon de l’autre côté du terrain. clôture. , avec un compagnon en circulation.

La victoire a été attribuée au soulagement dominicain Dennis Santana (2-2) en une et une troisième manche, accordant trois coups sûrs, deux points, un sur but et un retrait sur des prises. Pour l’athlétisme, le perdant a été le partant Cole Irvin (8-11) en cinq manches complètes.

Tucker frappe un grand chelem et donne la victoire aux Astros

Le garde forestier Kyle Tucker a frappé le grand chelem et Les Astros de Houston ont battu les Angels de Los Angeles 4-1. Tucker (22 ans) était responsable de la conduite des quatre touchés à Houston. Le ranger a frappé à quatre pattes par le partant Patrick Sandoval, sans retrait en quatrième manche.

La victoire a été attribuée au partant Zack Greinke (11-3) en sept manches. Les Angels ont perdu contre Sandoval (3-6) en 4 2/3 manches.

Cruz punit son ancienne équipe d’un coup de circuit

L’attaquant désigné dominicain Nelson Cruz a frappé un coup de circuit à son retour au Minnesota et le Rayons de Tampa Bay ils ont déplacé 26 matchs, leur meilleure note de la saison, au-dessus du pourcentage de .500 avec un 10-4 victoire sur les jumeaux. Cruz a fait sa première apparition au Minnesota depuis que les Twins l’ont envoyé à Tampa Bay le 22 juillet. Le Dominicain a frappé 76 circuits pour le Minnesota au cours des trois dernières saisons et a été largement reconnu comme une influence positive sur ses jeunes coéquipiers. Cruz a reçu une forte ovation prolongée et s’est penché vers la foule avant son premier passage au bâton. Michael Pineda l’a ensuite retiré sur des prises sur trois lancers. Lors de sa prochaine présence au bâton, Cruz a envoyé une ligne dans les sièges du champ gauche pour son 24e coup de circuit de la saison et le cinquième pour les Rays. Le coup de circuit a attiré une autre acclamation de la foule. Cruz a terminé 2 sur 4 avec une marche et deux points marqués.

Le joueur de premier but cubain Yandy Díaz (9) a également réussi un retour complet en deuxième manche, sans coureurs devant, traquant les lancers de Pineda.

La victoire a été attribuée au partant Shane McClanahan (7-4) en 5 manches 1/3 pour sa quatrième victoire à ses cinq derniers départs. Celui battu par les Twins a été Pineda (4-8) en 2 2/3 manches.

Flaherty lance solide et bat les Royals

Le partant Jack Flaherty a lancé six manches à son retour d’une blessure oblique, et Les Cardinals de Saint-Louis ont battu les Royals de Kansas City 6-0 en match de série interligues. Les Cardinals sont à trois matchs au-dessus de 0,500 pour la première fois depuis le 5 juin. Flaherty (9-1) a retiré cinq prises sur des prises et a marché sans son premier départ dans les ligues majeures depuis le 31 mai. Flaherty, 25 ans, était hors de combat en raison d’une élongation oblique gauche.

Le frappeur désigné Nolan Arenado a frappé son 23e coup de circuit pour les Cardinals, qui ont remporté leur quatrième victoire consécutive. La défaite a été emportée par le partant Mike Minor (8-11) en six manches.

Smith termine le match au 10e avec un home run contre les Mets

Le receveur Will Smith a frappé un retour complet en 10e manche et a scellé le match. Victoire des Dodgers de Los Angeles 6-5 contre les Mets de New York. Smith (16 ans) était chargé de terminer le tableau avec son circuit qui valait deux touchés en 10e manche.

La victoire a été créditée par le plus proche Kenley Jansen (2-4) en deux manches. Pour les Mets, la défaite a été imputée au plus proche dominicain Jeurys Familia (6-3) alors qu’il n’a lancé qu’une seule manche.