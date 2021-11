Les marques célèbrent la Journée des enfants avec de nouvelles campagnes et initiatives

Campagnes de marques diffusées à l’occasion de la Journée de l’enfance 2021.

À l’occasion de la Journée de l’enfance, plusieurs marques de toutes les catégories ont annoncé de nouvelles initiatives, ainsi que des campagnes publicitaires régulières et des créations de marque. Certaines marques ont lancé des concours, des activités interactives pour détendre l’atmosphère des enfants. D’autre part, d’autres marques ont lancé des campagnes de sensibilisation autour des enjeux environnementaux et sociaux pour éduquer les enfants. BrandWagon Online se penche sur certaines des initiatives :

Nickelodeon – #NoStressExpress

La franchise de divertissement pour enfants Nickelodeon a lancé la campagne #NoStressExpress à l’occasion de la Journée des enfants. Avec cette initiative, Nickelodeon souhaite offrir une plate-forme aux enfants pour exprimer librement leurs opinions. Nick à travers ses Nicktoons – Chikoo et Bunty, Happy et Pinaki, Paw Patrol et d’autres ont appelé les enfants à donner le maximum de leur cœur dans une vidéo de 10 secondes et à la télécharger sur nickindia.com, ayant une chance de figurer sur Nick. Par ailleurs, une programmation spéciale Journée de l’enfance est également prévue les 13 et 14 novembre sur les chaînes franchisées.

BeSingular – ZAPLearn

La plate-forme Edtech BeSingular a introduit ZAPELearn, des cours sélectifs d’une journée qui seront disponibles gratuitement le 14 novembre. Les cours incluent l’intelligence artificielle (IA), la conception de jeux, le python, le développement d’applications, entre autres. Chaque séance durera 120 minutes. Avec les cours spécialisés, la marque veut guider les plus jeunes.

La croyance de maman – #KaroDilSe

Mom’s Belief propose un fournisseur de soins de santé mentale et de bien-être en Asie-Pacifique pour les enfants ayant tout type d’intelligence émotionnelle et de besoins de développement. La société a organisé une campagne sur les réseaux sociaux #KaroDilSe, une chasse aux talents pour les enfants spéciaux âgés de 2 à 16 ans. Le concours a été lancé sur les plateformes de médias sociaux de Mom’s Belief le 2 novembre et se poursuivra jusqu’au 14 novembre.

Bisleri – Bouteilles pour le changement

Au cours des deux dernières années, Bisleri a essayé de sensibiliser le public à l’utilisation et à l’élimination du plastique de plusieurs manières innovantes. En cette journée des enfants, la marque a décidé de se connecter avec les bidonvilles de Mumbai pour cultiver une habitude de ségrégation et de recyclage à la source chez les enfants, les adultes et les champions de la communauté. Bottles for Change cherche à atteindre 20 bidonvilles pour encourager le recyclage du plastique.

Nestlé a+ – « Des cartons à la salle de classe »

Nestlé a+ s’est associé à Tetra Pak pour lancer l’initiative « Des cartons à la salle de classe » afin de sensibiliser au recyclage en Inde. Le programme envisage de convertir des cartons de boissons usagés pour créer du mobilier de classe pour les écoles destinées aux enfants les moins favorisés. L’initiative débutera à Mumbai, alors qu’elle marque le début d’une collaboration à long terme entre Nestlé a+ et Tetra Pak.

Lire aussi : Comment le cadre de transparence du suivi des applications d’Apple a eu un impact sur les spécialistes du marketing

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Obtenez les cours des actions en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BrandWagon est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de la marque.