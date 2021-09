Les marques de beauté appartenant à Latinx à soutenir maintenant et pour toujours

Nous aimons ces produits et nous espérons que vous aussi. ET! a des relations d’affiliation, nous pouvons donc obtenir une petite part des revenus de vos achats. Les articles sont vendus par le détaillant, pas par E !.

Si nous sommes honnêtes, nous n’avons pas vraiment besoin d’une excuse pour acheter de nouveaux produits de beauté. Ce mois-ci, cependant, nous avons en fait une bonne raison de dépenser notre argent durement gagné maintenant que le Mois du patrimoine hispanique (ou Mois du patrimoine Latinx, comme on l’a appelé ces dernières années) a officiellement débuté.

Il n’y a pas de meilleur moment pour célébrer la communauté Latinx. Et heureusement, il existe une gamme de marques de beauté appartenant à Latinx disponibles pour parcourir en ligne et en magasin, ce qui permet de montrer facilement votre soutien pendant et après les vacances.

Becky G, Selena Gomez et d’autres stars sont récemment entrées dans l’espace beauté avec des articles de maquillage qui sont rapidement devenus le Saint Graal. De plus, des marques comme Luna Magic, Bomba Curls et Sweet Street Cosmetics proposent des produits qui non seulement auront du punch, mais vous donneront également l’impression d’être un vrai chingona.

Sur ce, ajoutez quelques goodies de beauté supplémentaires à votre collection avec notre liste de marques ci-dessous !