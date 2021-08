Les marques de bien-être embrassent le tabou – WWD

Les sujets tabous et les sujets honteux sont adoptés par une nouvelle génération de fondatrices de beauté qui fabriquent des produits qui reprennent leur enfance et leur culture. Des marques comme Ranavat à la nouvelle gamme de cosmétiques de couleur, TooD, chacun réécrit son récit pour restaurer et célébrer ce qu’il gardait autrefois caché, des différences corporelles aux traits de personnalité.

“Les fondateurs de marques de beauté modernes lancent des produits qui sont une réponse directe à des décennies d’isolement, d’exclusion et de franchement négligé”, a déclaré le Dr Deepika Chopra, the Optimism Doctor, expert en imagerie visuelle, fondateur de Things Are Looking Up et hôte du Podcast « Regarder avec le Dr Deepika Chopra ». “De plus en plus de marques commencent à comprendre la valeur à la fois d’un point de vue inclusif en ce qui concerne le plus grand bien de l’humanité, mais aussi le facteur de succès de leurs marques pour maintenir la pertinence en célébrant des thèmes et des sujets qui exploitent la vulnérabilité et l’acceptation.”

Selon Sarah Barnes, responsable du marketing de contenu chez Trendalytics, les marques de la génération Z ont été un énorme moteur de changement, de stratégie de marque et de narration, aidant le consommateur à se sentir vu et représenté, en particulier lorsque ces marques pénètrent dans un espace dont un consommateur avait honte auparavant. . La preuve est dans les chiffres. Selon Trendalytics, les actions et publications sociales de marques comme TooD et Topicals sont en augmentation. La croissance sociale de TooD est en hausse de 100 % par rapport à l’année dernière, tandis que Topicals a augmenté de 128 % par rapport à l’année dernière.

La conduite de ces taux accrus est l’authenticité et un récit personnel auquel les consommateurs peuvent s’identifier. La marque de cosmétiques de couleur TooD en est la preuve. D’aussi loin qu’elle se souvienne, la fondatrice Shari Siadat avait honte de son unibrow, un sujet sur lequel elle écrit actuellement un livre pour enfants. “Le concept de mon livre est de savoir comment puis-je dire visuellement aux enfants que le caractère unique qui vous rend différent est votre super pouvoir”, a déclaré Siadat. « Ensuite, j’ai pensé à quel point les enfants adoraient l’aquarelle et le dessin partout. Alors pourquoi ne pas dessiner sur vous-même ? Et pour moi, je voulais peindre mes sourcils. C’est ainsi que TooD est né, pour avoir des couleurs et des cristaux sur des parties de moi-même que j’avais honte.

En juin, TooD a lancé son dernier produit, BioGlitter, sur son site Web Toodbeauty.com. Le produit est une paillette à base de cellulose d’eucalyptus qui se biodégrade en au moins 28 jours en milieu naturel. La collection peut être appliquée n’importe où – visage, corps, cheveux – même les dents. “Je veux sortir les gens de leur coquille”, a déclaré Siadat, “et encourager tout le monde à être qui vous seriez si vous ne viviez pas dans la peur, montrez-moi à travers votre maquillage.”

De même, la marque de soins de la peau Ranavat, qui est vendue sur Ranavat.com et certains détaillants comme Neiman Marcus, Credo et Thirteen Lune, entre autres, est un voyage profondément personnel vers la fondatrice et PDG, Michelle Ranavat. «En tant qu’Américain d’origine sud-asiatique de première génération, j’avais cette double version de moi-même où il y avait cette partie extrêmement indienne de mon éducation par mes parents, mais aussi cette concentration pour assimiler et faire partie de la culture américaine, ce que je voulais aussi faire », a-t-elle dit.

Ranavat, dont les revenus ont triplé chaque année depuis son lancement en 2017, consiste à se pencher et à éduquer sur les ingrédients et les traditions ayurvédiques de la culture indienne. Par exemple, Ranavat a voulu démystifier la tradition de l’huilage capillaire, qui aide à réparer et à protéger les cheveux des agressions. “Quand j’allais en Inde quand j’étais enfant, ma grand-mère et moi ne parlions pas la même langue, mais elle m’amenait et commençait à huiler mes cheveux”, a déclaré l’entrepreneur. « Cette connexion que nous avions était notre mode de communication. Et donc chaque traitement que je crée doit partager cette histoire et une sorte de sens plus profond, qu’il fasse partie de la culture sud-asiatique ou de la science de l’Ayurveda.

Le dernier lancement de Ranavat est Flawless Veil, un masque infusé de safran créé pour refaire surface et illuminer le teint. Pour la révélation, Ranavat a partagé des histoires sur la façon dont quatre créateurs de goût ont perdu leurs couches superficielles dans une série de contenu intitulée Reveal Your Aura. « La narration doit être plus profonde que la beauté », a-t-elle déclaré. “Ce doit être quelque chose qui évoque l’émotion parce que c’est ce qui nous distingue.”

Kulfi, une collection de cosmétiques de couleur créée pour servir les tons de peau et les nuances des Sud-Asiatiques, provient de l’éducation et du sentiment d’infériorité du fondateur. “En grandissant, je ne me suis jamais sentie belle”, a déclaré Priyanka Ganjoo, qui a créé la marque. « Pendant longtemps, j’ai pensé que c’était mon expérience individuelle, mais après avoir parlé à beaucoup de femmes sud-asiatiques, j’ai réalisé que c’était systémique. Beaucoup d’entre nous ont ressenti cela parce que nous ne nous voyions pas dans la beauté et ce qui était considéré comme beau dans notre culture et dans la société.

Ganjoo a commencé à se maquiller lorsqu’elle est entrée sur le marché du travail parce que les gens n’arrêtaient pas de lui dire qu’elle avait l’air fatiguée tout le temps. Mais en vieillissant, Ganjoo a réalisé que le maquillage et la beauté peuvent être un moyen d’expression de soi. Cette philosophie a cédé la place au premier lancement de produit de Kulfi sur Kulfibeauty.com, Underlined Kajal Eyeliner.

“En commençant par Kajal, je suis venu de la communauté sud-asiatique et j’ai réalisé qu’il s’agissait d’un produit que personne n’avait repensé et recréé des couleurs qui complimentent nos tons de peau et nos nuances”, a-t-elle déclaré. Selon des sources du secteur, Kulfi Beauty a réalisé un chiffre d’affaires à six chiffres dans les six mois suivant son lancement en février 2021.

Pour partager davantage les expériences des Sud-Asiatiques et des autres personnes de couleur, Kulfi dispose d’une plate-forme numérique appelée Kulfi Bites, où chaque semaine, un membre de la communauté rédige un essai personnel sur ses expériences, sa culture de la beauté et sa santé mentale. “Nous avons commencé l’année dernière et nous avons maintenant une communauté de 25 écrivains contributeurs”, a déclaré Ganjoo.

Kulfi développe actuellement son assortiment de produits et dévoilera au printemps 2022 une gamme de correcteurs, qui ont jusqu’à présent été testés auprès de plus de 200 à 250 femmes sud-asiatiques de toutes les carnations.

Le lancement arrive à point nommé. Trendalytics a signalé que les recherches hebdomadaires moyennes sur Google pour les marques qui ont adopté une approche inclusive de l’image de marque augmentent rapidement. La recherche d’actualités a augmenté de 69% par rapport à l’année dernière, tandis que Megababe, la marque de soins personnels de taille inclusive, a augmenté de 18% par rapport à l’année dernière. En comparaison, les grandes marques comme Maybelline New York et L’Oréal affichent des taux de recherche en baisse, de 18 % et 10 % respectivement, bien que sur une base beaucoup plus large.

Et cela a du sens puisque des marques comme Topicals sont connectées à leur client. “En tant que femme de couleur, j’ai remarqué que de nombreux produits avec lesquels j’ai grandi n’étaient pas correctement testés pour prendre soin des personnes qui me ressemblaient”, a déclaré Olamide Olowe, fondateur et PDG de la marque. « De nombreuses marques faisaient également la promotion de cette peau « parfaite » inaccessible. Je savais de première main comment ces affections cutanées affectaient mon estime de soi et, éventuellement, ma santé mentale. C’est pourquoi chez Topicals, nous nous efforçons d’avoir une peau « parfaite » et de rendre l’expérience de traitement plus agréable.

L’objectif de Topicals est de rendre la science accessible, en apportant des informations cliniques sur des plateformes de médias sociaux comme Twitter et en décomposant les affections cutanées chroniques et les nouveaux ingrédients de manière ludique. « Nous montrons aux personnes atteintes d’affections cutanées visibles une vie en couleur sur notre site Web et nos réseaux sociaux », a déclaré Olowe, dont la marque est vendue en direct et sur sephora.com. « Nous sommes également très intentionnels en ce qui concerne l’emballage des produits. Avant Topicals, les consommateurs ne présentaient pas leurs onguents sur les réseaux sociaux.

Pendant ce temps, Megababe, dont les revenus depuis son lancement ont augmenté trois fois d’une année sur l’autre, s’est également construit sur ce que certains considèrent comme une expérience personnelle tabou. “J’ai commencé ma plate-forme et j’ai rapidement réalisé que je n’étais pas la seule femme à avoir des irritations aux cuisses”, a déclaré Katie Sturino, défenseure de l’acceptation du corps, fondatrice de Megababe et auteur de “Body Talk”. Megababe est actuellement vendu sur son site Web, Target, Ulta, Nordstrom, Goop et d’autres détaillants spécialisés.

Thigh Rescue, un bâton anti-friction pour éviter les irritations, a été le premier lancement de Megababe en 2017 et est toujours le best-seller de la marque. “Thigh Rescue est devenu l’ensemble du récit et de la philosophie de la marque”, a ajouté Sturino, “c’est-à-dire que nous voulons résoudre les problèmes pour lesquels les femmes ont été amenées à se sentir mal”.

Ce récit est une histoire que beaucoup de consommateurs veulent entendre. Avec des produits comme Le Tush pour l’acné des fesses et Chest-o Presto pour l’acné de la poitrine et du dos, Megababe, selon Trendalytics, connaît une croissance de 5,1% sur les réseaux sociaux. « Entrer avec humour, normaliser la conversation et montrer aux consommatrices que de nombreuses autres femmes ont besoin de ce produit permet aux gens de se sentir moins seuls », a déclaré Sturino. “Les femmes n’ont besoin de rien d’autre pour avoir honte.”

“J’ai reconnu cette tendance à la hausse (qui est une doublure argentée pour cette année absolument déchirante) en honorant et en se valorisant avec toutes les imperfections, vulnérabilités et forces”, a ajouté le Dr Chopra. “La vérité, c’est que l’optimisme ne consiste pas à être positif tout le temps, il s’agit de valider et de s’asseoir quels que soient vos vrais sentiments, de reconnaître la force intérieure et de rester curieux de savoir comment vous pouvez grandir, même si vous ne savez pas comment ou quand juste encore.

Barre latérale

TooD Bioglitter, 26 $

La fondatrice Shari Siadat a créé la marque de cosmétiques de couleur TooD pour décorer les zones de son visage qu’elle avait honte. Son dernier lancement est Bioglitter, des paillettes à base de cellulose d’eucalyptus qui se biodégradent en au moins 28 jours dans des environnements naturels.

Paillettes biodégradables sans danger pour n’importe où sur le corps.

Masque resurfaçant au safran Ranavat Flawless Veil, 75 $

Inspirée par son éducation indienne, Michelle Ranavat associe l’alchimie moderne aux ingrédients ayurvédiques. En juillet, elle a lancé Flawless Veil Resurfacing Saffron Masque, infusé d’enzymes de safran et de papaye.

Le nouveau masque clarifiant de Ranavat.

Eyeliner Kajal souligné Kulfi, 20 $

Créé pour servir les tons de peau et les nuances des Sud-Asiatiques, l’eye-liner Kajal souligné à cinq nuances réinvente les couleurs d’un produit traditionnel.

Crayons kajal nouvelle génération.

Topiques fanés et comme le beurre, 36 $

Fondé par Olamide Olowe, Topicals normalise la conversation autour de ce qu’est une “bonne” peau. Les deux premiers produits de la marque incluent Faded, un gel éclaircissant et éclaircissant, et Like Butter, un riche masque hydratant fouetté.

Topiques rend les produits de tous les jours partageables sur les réseaux sociaux.

Nettoyant puissant Megababe, 14 $

Fondé par Katie Sturino, défenseur de l’acceptation du corps, les derniers lancements de Megababe sont deux nouveaux parfums (Rosy et Soapy) de Power Wash, un exfoliant corporel actif contenant de la coquille de noix naturelle, de l’acide glycolique et des AHA.

Produits Megababe.