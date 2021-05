Les marques de Juan Pablo Montoya traquent des limites “ trop controversées ”

L’ancien pilote de Formule 1 Juan Pablo Montoya n’est pas fan des limites de la piste, estimant que le combat pour le titre est «trop controversé».

Trois week-ends de course se sont succédés au cours de la saison 2021 et jusqu’à présent, deux d’entre eux ont vu les résultats fortement impactés par les limites de la piste.

Max Verstappen a perdu la victoire à Bahreïn après qu’on lui ait dit de rendre l’avance à Lewis Hamilton, après avoir mis les quatre roues au-dessus de la ligne au virage 4 pour faire la passe.

Le Néerlandais a ensuite été dépouillé de son temps en Q3 qui avait été assez bon pour la pole position et aussi le tour le plus rapide de la course au Portugal, commettant la même infraction à chaque fois.

Sergio Perez s’est également senti lésé dans l’autre Red Bull lorsque Lando Norris n’a pas été invité à laisser le Mexicain revenir alors qu’il avait quitté la piste pour le dépasser.

Montoya a couru en Formule 1 de 2001 à 2006, à l’époque où le gravier et l’herbe décidaient des limites d’une piste.

Et le Colombien estime que la course au titre, aussi passionnante soit-elle, est néanmoins rendue «trop controversée» à la suite de ces décisions.

“Je pense que c’est super. Je pense que c’est formidable pour la télévision d’avoir en particulier deux équipes qui y participent », a déclaré Montoya à Motorsport.TV interrogé sur la bataille pour le titre entre Red Bull et Mercedes.

«Je pense que la F1 au cours des deux dernières années manquait un peu cela. Avoir les deux, Red Bull et Mercedes, y aller comme ça, ça a été très amusant.

«Mais je dirais que cela a été un peu trop controversé avec les limites de la piste. Je sais qu’ils essaient de rendre les pistes plus sûres avec des run-offs et tout, mais c’est tellement difficile à contrôler, et [understand] pourquoi parfois c’est juste et [sometimes] c’est faux.

«Quand c’est un jugement, c’est très difficile. Je n’envie pas les stewards de la F1 qui s’occupent de ça.

Red Bull a quitté Portimao très frustré par les appels qui ont été lancés contre eux lors des premiers tours, mais Montoya soupçonne que cela ne fera qu’alimenter leur feu dans la poursuite de la gloire du titre.

«Je suis excité parce que je pense que cela ne fait qu’augmenter le niveau de colère chez Red Bull. Ils veulent vraiment battre Mercedes vraiment, vraiment très mal et ça rend ça cool à regarder », a-t-il expliqué.

“Vous connaissez, [Helmut] Marko n’est pas un gars avec beaucoup de patience et je ne pense pas que Max l’est non plus, donc s’ils ont la chance de le faire, ils le feront.

