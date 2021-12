Les marques de Kate Garraway ont prétendu que la fête de Downing Street était «déchirante»

Pour voir cette vidéo, veuillez activer JavaScript et envisagez de passer à un site Web

Kate Garraway a qualifié la prétendue fête de Noël de Downing Street de « déchirante et ridicule » à la suite des difficultés de sa propre famille après que son mari Derek Draper a passé un an à l’hôpital gravement malade après avoir contracté un coronavirus.

En réfléchissant à la situation à l’époque, l’animateur de télévision de 54 ans a rappelé « l’examen minutieux que nous avons subi pour essayer de faire fonctionner les choses ».

Elle a parlé ouvertement dans le documentaire primé Finding Derek – qui doit avoir une suite – plus tôt cette année sur ce que sa famille a vécu.

Apparaissant sur Good Morning Britain jeudi, elle a déclaré: » Je ne veux tout simplement pas jeter de pierres, fondamentalement, parce que la chose évidente à dire est que c’est déchirant et ridicule et je ne peux pas le croire parce que je ne pense pas qu’ils » re un groupe de personnes malfaisantes.

« Mais il y a certainement quelque chose de très, très inconfortable, peut-être qu’ils ne connaissaient tout simplement pas la dévastation, les règles nous affectaient tous. »

La co-présentatrice Susanna Reid a déclaré: « Je ne pense pas que quiconque décrive ici une intention malveillante.

Kate et sa famille ont eu une année difficile après la bataille de son mari contre Covid (Photo: ITV)

« Mais Adam Wagner, qui est avocat, nous parlons régulièrement à Adam dans le cadre de l’émission, a, comme vous le suggérez, scruté les aspects juridiques à ce sujet. »

Elle a continué à citer un document qui déclarait, au cours de cette période, « il n’y avait que deux moyens légaux d’avoir un rassemblement intérieur de plus de 30 personnes ».

Un moyen légal d’avoir « autorisé et organisé des rassemblements » signifiait que « les invités n’étaient pas autorisés à se mêler à quiconque n’appartenant pas à leur foyer ».

La seule autre voie légale était si le rassemblement était «raisonnablement nécessaire pour le travail».

Susanna a poursuivi en disant que ces règles « ne semblaient pas s’appliquer » dans ce cas.

Kate dit qu’il y a eu beaucoup de « contrôles » pour que les choses fonctionnent pendant les blocages (Photo : James Gourley/ITV/REX/Shutterstock)

« Il semble peu probable qu’une sorte de fête organisée pour plus de 30 personnes à l’intérieur où Covid était plus susceptible de se propager soit raisonnablement nécessaire pour le travail », a-t-elle déclaré.

Kate a réfléchi à la vie à cette époque et à l’incertitude entourant ce qui était et n’était pas autorisé.

S’adressant à son amie et co-animatrice, elle a ajouté : « Et tu sais, Susanna, parce que je t’en ai beaucoup parlé, même de choses simples comme : » Puis-je les laisser seuls ? Ai-je le droit d’avoir des personnes pour s’occuper des enfants ? »

Elle a dit que c’était « tout simplement très compliqué » et « c’est juste déprimant » de penser que « chaque ménage du pays », y compris le sien, faisait cela.

Susanna a terminé : « Comment les gens de Downing Street ne faisaient pas la même chose », Fons-nous cela dans les règles ? Nous avons fixé les règles.

Boris Johnson a accepté une enquête interne sur les allégations d’une fête de Noël enfreignant les règles de Covid à Downing Street face à la colère croissante.

Le Premier ministre a insisté à plusieurs reprises sur le fait que les règles étaient respectées cette nuit-là, mais s’est excusé pour l’impression faite par les fuites de séquences du personnel n ° 10 plaisantant sur les restrictions liées aux coronavirus.

Lors d’une conférence de presse mercredi, un resserrement des règles a été annoncé, notamment le retour des conseils sur le travail à domicile, les certificats de santé Covid devenant obligatoires dans les grandes salles et les règles de masques étendues pour lutter contre la variante Omicron qui se propage rapidement en Angleterre.

