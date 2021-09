Les marques de luxe hésitent à rejoindre le boom du marché de la revente – WWD

PARIS – Alors que le marché de la revente monte en flèche, la majorité des marques de luxe restent en marge du segment de la mode à la croissance la plus rapide.

Le marché de l’occasion devrait doubler au cours des cinq prochaines années pour atteindre 77 milliards de dollars d’ici 2025, selon le marché de la revente ThredUp. Dans ce total, la revente devrait croître 11 fois plus vite que le secteur plus large de l’habillement au détail pour atteindre 47 milliards de dollars, a déclaré la société dans son “rapport de revente 2021”.

Une rafale de fusions et acquisitions, y compris l’acquisition de Depop par Etsy pour 1,6 milliard de dollars, suggère qu’il y a de riches récompenses à récolter dans le secteur.

Mais de nombreuses marques de luxe hésitent à s’approprier le processus, craignant que la revente ne cannibalise les ventes de leurs produits à prix plein et n’entame leur image d’exclusivité. D’autres sont rebutés par la complexité de la mise en œuvre de modèles circulaires et doutent de la viabilité financière de tels efforts.

Alors que Kering a soutenu plus tôt cette année un nouveau tour de table de 178 millions d’euros pour la plateforme de revente de produits de luxe Vestiaire Collective, son rival LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton, le plus grand groupe de luxe au monde avec des marques comme Louis Vuitton, Dior et Fendi, a déclaré qu’il n’envisageait pas de s’impliquer. maintenant.

« Nous avons des produits tellement durables et nous les réparons, nous allons pour le moment nous en tenir à cela et proposer des nouveautés aussi belles, des nouvelles collections aussi créatives et passionnantes que possible », Antoine Arnault, responsable image et environnement chez LVMH, a déclaré lors du Sommet sur la durabilité de Fairchild Media Group en avril.

“Pour le moment, nous resterons à l’écart de ce marché de l’occasion”, a-t-il ajouté.

C’est une position reprise par Bruno Pavlovsky, président de la mode et président de Chanel SAS.

« Nous voulons garder le contrôle de notre distribution, et je pense que cette approche a été l’un des premiers contributeurs au succès de la marque. Nous avons passé les 20 dernières années à sécuriser ce contrôle, nous n’allons donc pas l’abandonner maintenant avec des partenariats sur le marché de l’occasion », a-t-il déclaré à WWD.

“Vous ne pouvez pas personnifier le luxe et vouloir tout contrôler”, a-t-il ajouté. « Il est important que nos clients puissent revendre des articles, mais nous avons décidé de ne pas faire partie de ce processus, car nous voulons leur donner la liberté de faire ce qu’ils veulent.

Il existe des arguments clairs pour que les marques de luxe s’approprient pleinement le processus de consignation, du développement d’un contact plus étroit avec le public croissant de la mode d’occasion, à la capacité de garantir l’authentification et à l’intégration de récits de première main dans le processus, quant aux origines et à la conception d’un produit.

“Nous disons à tous nos clients qu’ils doivent garder le contrôle”, a déclaré Audrey Depraeter-Montacel, directrice générale du commerce de détail, de la mode et du luxe au sein du cabinet de conseil Accenture. “Mais je trouve que les marques de luxe sont assez lentes, dans l’ensemble, à aborder ce sujet.”

Gérer la seconde vie de leurs produits démontre non seulement l’engagement des marques de luxe en faveur d’une économie circulaire, mais est également bon pour les résultats, a déclaré Accenture Strategy dans un rapport conjoint sur « L’avenir de la mode circulaire » avec Fashion for Good, le néerlandais organisation dédiée à la mode circulaire.

“Le luxe semble représenter la plus grande opportunité”, indique le rapport, notant que la marge d’exploitation moyenne pour le recommerce de luxe est de 39%, contre 22% pour le modèle linéaire actuel – la référence.

“L’innovation et l’adoption de nouveaux modèles commerciaux circulaires sont très susceptibles de se développer dans l’industrie de la mode, quelle que soit la participation des détaillants de mode existants – ceux qui ne répondent pas risquent de perdre l’initiative sur ce sujet et de passer à côté à plus long terme”, a-t-il poursuivi.

« La domination des plateformes indépendantes et des start-up crée un risque pour les détaillants établis en termes d’authentification et de qualité des vêtements. Dans le même temps, les détaillants ne profitent pas des avantages potentiels de la possession de ces canaux, notamment des flux de revenus supplémentaires, des relations clients plus approfondies et de nouveaux points de contact avec les clients.

Bien que l’investissement de Kering dans Vestiaire Collective soit limité à 5 % du capital, il est considéré comme un test pour le secteur du luxe. Gucci, la plus grande marque du groupe de luxe, avait auparavant mis un pied dans l’eau avec un partenariat en commandite avec la société de consignation de luxe The RealReal.

“Le luxe d’occasion est désormais une tendance réelle et profondément enracinée, en particulier chez les jeunes clients”, a déclaré François-Henri Pinault, président-directeur général de Kering, dans un communiqué en mars révélant l’accord Vestiaire.

« Plutôt que de l’ignorer, notre souhait est de saisir cette opportunité pour valoriser la valeur que nous offrons à nos clients et influencer l’avenir de notre industrie vers des pratiques plus innovantes et plus durables », a-t-il ajouté.

Cela contraste avec la stratégie de Chanel, qui en 2018 a poursuivi The RealReal et What Goes Around Comes Around, alléguant qu’ils se livraient à de fausses publicités et vendaient des sacs à main contrefaits portant son logo. Chanel et The RealReal tentent de négocier l’affaire, selon les documents judiciaires publics les plus récents.

La maison de luxe française affirme être la seule autorité en matière de certification de ses sacs et a refusé de rejoindre le Consortium Aura Blockchain, formé en avril dernier lorsque LVMH, le groupe Prada et la Compagnie Financière Richemont ont uni leurs forces pour promouvoir l’utilisation d’une solution blockchain unique. ouvert à toutes les marques de luxe.

Au lieu de cela, Chanel a récemment introduit de nouvelles plaques métalliques dans ses sacs qui utilisent sa propre technologie pour authentifier ses produits, remplaçant la carte d’authenticité de la taille d’une carte de crédit qui accompagnait ses articles en cuir – une décision que les commentateurs de PurseForum ont interprétée comme une tentative de freiner la revente. .

Pavlovsky a déclaré que le but principal des puces est de garantir que le service après-vente n’est fourni que pour les sacs authentiques qui bénéficient d’une garantie de cinq ans. « Il est important de préserver l’image de la marque », a-t-il déclaré. « » Si c’est un sac contrefait, ce n’est pas la même chose. Nous n’allons pas légitimer les contrefaçons.

Depraeter-Montacel a noté que certaines marques se tiennent publiquement à distance des sites de revente, mais travaillent discrètement pour éliminer les contrefaçons. « Certaines marques travaillent avec certains revendeurs pour identifier les produits contrefaits. Ils n’en font pas la publicité, mais ils travaillent dans un esprit de collaboration », a-t-elle déclaré.

Dan Brewster, vice-président senior du marketing chez Scalefast, qui propose des solutions de commerce électronique personnalisées pour les marques sur les marchés primaires et secondaires, a déclaré qu’il y aura toujours un segment de clients qui préféreront travailler directement avec la marque.

“Peu importe le succès qu’ils ont eu sur ces sites tiers, ils se sentent vraiment beaucoup mieux à la fois pour vendre ou acheter des produits directement auprès de la marque”, a-t-il déclaré, notant que la même tendance s’est développée dans les événements. et les marchés de la billetterie pendant beaucoup plus longtemps.

« Une plateforme comme StubHub est un moyen très accepté de revendre vos billets, mais cela n’a pas changé le fait que les clients voulaient faire un échange avec Ticketmaster. Ils se sentaient plus en sécurité avec Ticketmaster, ou avec la salle de concert, qu’avec StubHub, même s’il s’agissait d’une méthode établie et éprouvée pour vendre votre billet en toute sécurité. C’est très similaire dans l’espace de consignation de luxe », a-t-il expliqué.

Il y a certainement des défis à posséder votre propre plate-forme de revente : la réception des produits, la logistique inverse, la certification de la qualité et l’authentification doivent tous être mis en place. C’est pourquoi les leaders du marché comme The RealReal ou Vestiaire Collective se présentent comme la meilleure solution des marques pour surmonter ces obstacles.

“Mais en fin de compte, les marques ne possèdent pas le client et n’ont pas un contrôle à 100 % sur le processus”, a déclaré Brewster, qui a fait valoir que les marques peuvent créer leurs propres plates-formes de revente en ligne sans cannibaliser leur marché principal existant – et aider élever l’expérience de consignation beaucoup plus loin.

« Vous pouvez créer une URL personnalisée spécifique au marché secondaire, afin qu’elle ne dilue pas votre produit de la saison en cours ou n’aliène pas votre client du produit à prix plein de quelque manière que ce soit, tout en offrant l’expérience complète de la marque et protège votre image », a-t-il déclaré.

« Sur un site de revente appartenant à une marque, le client n’obtiendra pas seulement des informations sur où et quand un produit a été acheté. La marque peut fournir toutes sortes d’histoires riches sur le design et la collection dont provient le produit. Ce mélange de données et de narration, ainsi que le sceau d’approbation de la marque indiquant que le produit n’est pas contrefait, constituent un argument de vente très puissant pour le marché de la revente.

Plus les ventes secondaires directes aux consommateurs ont lieu, plus les enregistrements des transactions seront conservés par les marques, ce qui facilitera grandement l’authentification.

“Cela permet au vendeur de facturer une prime sur le marché de la revente et à la marque d’offrir un crédit premium en magasin au lieu d’espèces, ce qui bien sûr fonctionne pour tout le monde”, a déclaré Brewster.

Ce modèle est plus susceptible d’être rentable pour les grands noms du luxe dont les produits s’apprécient dans le temps.

“La meilleure histoire est ‘Girl Boss’ : Sophia Amoruso parle de fouiller dans des poubelles pour les boutons Chanel, et le fait est que les boutons de manteau Chanel feraient à nouveau un manteau d’une valeur de 1 000 $ en raison de la valeur de la marque”, a ajouté Brewster.

Pourtant, la plupart des marques de luxe qui ont commencé à reconnaître la pertinence du marché de l’occasion et à s’y impliquer l’ont fait avec l’aide d’un tiers. Mytheresa, Mulberry et Alexander McQueen ont tous lancé des pilotes de revente cette année en partenariat avec Vestiaire Collective.

Dans le cas de Mytheresa, qui a commencé à proposer un service de revente de sacs d’occasion à ses meilleurs clients en juin dernier, devenant ainsi l’un des premiers grossistes à le faire, l’objectif était de puiser dans le savoir-faire logistique de Vestiaire.

« Vestiaire Collective dispose d’une excellente infrastructure et d’un grand savoir-faire dans le traitement des pièces de créateurs de luxe pré-aimées. Nous sommes toujours soucieux d’offrir la meilleure expérience et ce partenariat garantira un processus fluide et transparent pour nos clients », a déclaré Michael Kliger, PDG de Mytheresa.

Vestiaire a ajouté que les partenariats ont contribué à accroître l’engagement des clients avec les marques et à toucher de nouveaux publics, à tel point qu’il ne s’agit pas de savoir si, mais quand, davantage de noms de luxe se joindront à eux.

“La seconde main est l’avenir, car les vêtements de revente devraient représenter 27% des garde-robes des consommateurs d’ici 2023, ce qui signifie que nous continuerons à voir des partenariats comme celui-ci”, a déclaré un porte-parole de la société, ajoutant que la communauté mondiale de Vestiaire de 11 millions d’acheteurs et de vendeurs est forcément un attrait pour les marques.

« Les jeunes consommateurs prêtent attention à ce que les marques font pour être plus durables. Une récente enquête que nous avons publiée avec le BCG a révélé que 62 % des consommateurs seraient plus disposés à acheter auprès de marques de mode partenaires de plateformes de revente. Notre objectif à long terme est que chaque marque ait un service de revente de base », a ajouté le porte-parole.

Néanmoins, Depraeter-Montacel estime que nous sommes encore loin des marques qui souhaitent participer publiquement au mouvement de la revente.

“Je peux parfaitement comprendre les hésitations des patrons de marques de luxe”, a-t-elle déclaré. « Mais vous ne pouvez pas ignorer un mouvement qui devient énorme, et il est dans leur intérêt de contrôler l’environnement dans lequel ces conversations et transactions se produisent. Je pense que le problème est qu’ils n’ont toujours pas compris comment.

Elle a cité le site Second Life de Farfetch, qui permet aux clients d’échanger leurs sacs de créateurs d’occasion contre du crédit d’achat, comme exemple d’intégration de la revente dans un environnement en ligne de haute qualité.

« Il y a un débat pour savoir si ce type de site doit être hébergé directement sur le site de la marque, ou s’il doit s’agir d’une plateforme parallèle », a-t-elle noté. « Ce qui est sûr, c’est que les marques ont toutes les clés en main. Ils ont les talents, ils ont les atouts technologiques, il n’y a donc aucune raison pour qu’ils ne trouvent pas le bon modèle.

