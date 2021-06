Les marques déposées Apple suggèrent que macOS 12 pourrait être appelé “ Mammoth ” ou “ Monterey ”

Chaque nouvelle version majeure de macOS s’accompagne d’un nouveau nom de code. Depuis 2013, les versions de macOS portent le nom de beaux endroits de Californie. Jusqu’à présent, nous avons eu : Mavericks, Yosemite, El Capitan, Sierra, High Sierra, Mojave, Catalina et Big Sur. C’est amusant de spéculer sur le nom des versions à venir, mais Apple a discrètement et systématiquement laissé une trace de chapelure qui permet de déchiffrer plus facilement le nom d’une version. Au cours de la dernière année, Apple a renouvelé et abandonné quelques marques de commerce qui pourraient faire allusion à ce que macOS 12 s’appellera.

Tout d’abord, Apple a déposé plusieurs noms vers 2013 et 2014 en utilisant des sociétés écrans lorsqu’il a commencé à utiliser des lieux en Californie pour macOS. Yosemite, Sierra, El Cap et Big Sur étaient tous inclus dans ce même lot de marques. Des noms comme « Diablo », « Condor », « Tiburon », « Farallon », « Miramar », « Rincon », « Pacific », « Redwood », « Shasta », « Grizzly », « Skyline » et « Redtail » ont tous été inclus mais ont apparemment été abandonnés. Skyline a été abandonné pour la dernière fois le 26 avril.

Cela laisse deux noms possibles. Les deux ont été récemment renouvelés par Apple pour une utilisation dans les catégories de systèmes d’exploitation informatiques. Ces deux noms sont « Monterey » et « Mammoth ». Commençons par Mammoth.

Mammoth vient d’être renouvelé par Apple le 29 avril de cette année. C’est le nom le plus récent du portefeuille d’Apple. Mammoth serait plus que probablement utilisé pour représenter Mammoth Lakes, en Californie. Mammoth Lakes est une station de ski située près d’un magnifique lac dans les montagnes de la Sierra, non loin de Yosemite. Cela ferait un grand nom pour une version massive de macOS.

Monterey a été renouvelé le 29 décembre 2020 avec une extension accordée pour la marque. En février, j’ai supposé que Monterey pourrait être le nom de la prochaine version de macOS pour plusieurs raisons. Le premier étant que Big Sur existe à Monterey. Apple aime affiner le thème des versions ensemble, comme avec Sierra et High Sierra ou Yosemite et El Capitan. Monterey serait un nom parfait pour un successeur de Big Sur qui se concentre sur l’affinement des changements majeurs apportés l’année dernière.

Apple a également fait allusion au nom de Monterey dans les présentations précédentes de la WWDC, comme cela a été fait pour d’autres endroits. En regardant la WWDC 2015, j’ai remarqué que Craig Federighi prévoyait un voyage à Monterey et Big Sur lors d’une démonstration de multitâche sur iPad. Big Sur, bien sûr, a fini par être le nom de la version majeure de macOS de l’année dernière. Le lien que Monterey entretient avec Big Sur est incontestable.

Comme nous le savons tous, Apple fait généralement allusion aux futurs noms macOS des années à venir aux WWDC de manière très subtile. Eh bien, regardez ce que j’ai remarqué en regardant la WWDC 2015… il se trouve que Craig planifie un voyage à Monterey et Big Sur… 👀 pic.twitter.com/9dlo3ML6k2 – Parker Ortolani (@ParkerOrtolani) 1er juin 2021

En fin de compte, si cela se résumait vraiment à ces deux noms en interne, ils ont probablement choisi l’un ou l’autre en fonction de la taille de la version. S’il s’agit d’une petite mise à jour axée sur les raffinements, je m’attendrais à ce qu’elle s’appelle Monterey. S’il s’agit d’une mise à jour majeure pour maintenir l’élan de Big Sur, le nom Mammoth conviendrait parfaitement.

Que pensez-vous de ces noms ? Comment pensez-vous qu’Apple nommera la prochaine version de macOS ? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous.

Crédit : image Mammoth (Mick Haupt) + image Monterey (Craig Melville)

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :