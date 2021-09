Les marques “Encore” de Klonoa apparaissent en ligne au Japon

Image : via Nintendo

En septembre 2019, la rumeur s’est répandue sur la possibilité du retour du personnage classique de Namco, Klonoa, après que Bandai Namco a déposé des marques au Japon.

Avance rapide jusqu’en septembre 2021, et la société japonaise est maintenant partie et a déposé de nouvelles marques pour “Waffuu Encore” et “1&2 Encore” au même endroit. Le mot “encore” est ce que Bamco a sous-titré des remasters de jeux (par ex. Katamari Damacy ‘Encore’ au lieu de ‘Reroll’ ) au Japon, ces derniers temps.

Et le mot “Waffuu” – comme l’a noté Gematsu, est le slogan du protagoniste aux oreilles tombantes de la série. Lorsque la nouvelle du possible retour de Klonoa a fait surface en 2019, c’était au même moment qu’une marque apparaissait pour M. Foreur : DrillLand (M. Driller ‘Encore’ au Japon).

Klonoa a commencé sa vie en 1997 sur PlayStation et est finalement apparu sur certaines des plates-formes de Nintendo au cours de la génération GBA et Wii.