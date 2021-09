Les marques et les détaillants s’adaptent – ​​WWD

Les marques de beauté cherchent à délaisser les emballages traditionnels pour se tourner vers des options biodégradables, sans plastique et rechargeables à mesure que la demande des consommateurs en matière de durabilité s’intensifie.

Se tournant de plus en plus vers des options de produits biodégradables, sans plastique ou rechargeables, les marques s’orientent vers la limitation de leurs déchets. Le détaillant Credo Beauty a fait monter la barre l’année dernière en interdisant tous les produits à usage unique, y compris les paquets d’échantillons et les masques en feuille.

Nordstrom s’est associé à TerraCycle pour recycler les produits de beauté vides, tandis qu’Ulta Beauty s’est associé à la filiale de TerraCycle Loop dans le cadre de son programme de beauté consciente. Des marques comme Burt’s Bees, Ren Clean Skincare et The Body Shop se sont également associées à Loop.

Les experts affirment que les consommateurs réagissent de plus en plus à d’autres façons de recevoir et de stocker les produits de beauté.

Credo a attribué le changement d’attitude à la pandémie. “Il y a eu une réinitialisation totale du comportement du point de vue des clients, et ils veulent vraiment connaître les informations, et ils veulent être habilités avec des informations”, a déclaré Annie Jackson, cofondatrice et directrice générale de Credo Beauty. « Si nous avions une conversation avec un client que vous pouvez simplement lancer [packaging] dans votre bac bleu, elle dirait : « Pourquoi tu m’embêtes ? » Aujourd’hui, elle veut vraiment savoir, et elle se sent renforcée par cette information.

Lorsque le détaillant a interdit pour la première fois les produits à usage unique, qui comprennent du matériel d’échantillonnage à usage unique et des produits tels que les lingettes démaquillantes, les tampons pelables et les masques en feuille, Jackson a déclaré que la collaboration avec les marques était impérative. “Chaque fois que nous faisons quelque chose comme ça, nous avons des appels avec environ 80% de notre communauté de marque, et nous nous réunissons et partageons des ressources”, a-t-elle déclaré.

En conséquence, Credo a cofondé Pact, un programme de recyclage de produits de beauté à but non lucratif avec d’autres intervenants de l’industrie comme Hudson’s Bay, Mob Beauty et Element Packaging. Le programme éduque les consommateurs sur les pièces de leur emballage qui peuvent être recyclées et comment. L’un des cofondateurs de Mob Beauty, Victor Casale, a déclaré que l’accueil avait été fort.

« Le jour de la Terre, nous avons lancé notre programme d’adhésion. Nous avons été approchés par tous les grands détaillants du secteur de la beauté en Amérique du Nord, et nous avons été approchés par environ 100 marques », a déclaré Casale.

Lorsque Casale a cofondé Mob Beauty, tous les produits ont été conçus autour de leurs palettes rechargeables, en plastique PCR. « Si vous essayez de changer votre emballage ou de changer de cap, il est plus facile de démarrer une marque que d’en reprendre une. C’est vraiment cher pour les jeunes marques indépendantes », a déclaré Alisha Gallagher, cofondatrice de Mob Beauty. « Nous avons pris l’engagement que si nous n’avons pas de solution d’emballage durable, nous ne lancerons pas le produit. »

Gallagher a avancé que les emballages rechargeables étaient également plus durables au sens économique. “Lorsque vous achetez dans le système de recharge, vous obtenez en fait une meilleure valeur à long terme pour le produit que vous achetez”, a-t-elle déclaré. « Au moins la moitié du coût d’un produit jetable à usage unique correspond à l’emballage que vous jetez, puis rachetez. Sortir cela de notre système nous permet d’ajouter les matériaux PCR coûteux qui permettent au produit d’avoir de la valeur, et de vendre sinon pour le même, alors moins que le concurrent.

Même les marques dont le pain et le beurre proviennent de produits à usage unique se rendent compte de l’évolution des besoins des consommateurs. La marque de soins de la peau cliniques 111Skin, fondée par le chirurgien plasticien Yannis Alexandrides, a lancé plus tôt cette année ses premières gammes de masques multi-usages pour accompagner son assortiment culte de masques en feuille en s’éloignant du format à usage unique.

La gamme, qui comprend six produits dont le prix varie de 135 $ à 150 $, reflète le changement de tendance avec des consommatrices de beauté plus sophistiquées. « Lorsque nous avons commencé il y a 10 ans, le développement durable n’était pas au premier plan, il s’agissait plutôt de la qualité du produit », a déclaré Eva Alexandridis, PDG de 111Skin.

“Nos clients sont très à l’écoute de ce qui est durable”, a poursuivi Alexandridis. « Nous continuons d’essayer d’innover avec nos emballages en papier. Il y a des clients qui ne voudraient pas utiliser de produits à usage unique, et d’autres sont d’accord si c’est biodégradable et fait de manière durable. Tous nos masques en biocellulose sont biodégradables et entièrement recyclables, et nous voulons donner le choix à nos clients. »

