Les marques Lalo, Lovevery et Gen Alpha atteignent les enfants par l’intermédiaire des parents du millénaire

Mon plus grand désir en tant que tout-petit était de posséder une cuisine de jeu, avec des appareils miniatures, des ustensiles et de la nourriture en plastique. Tous mes camarades de jeu du quartier en avaient un. Les cuisines étaient partout, selon ma mère : affichées dans les catalogues de jouets et les publicités télévisées, dans les garderies et dans les maisons des amis de la famille.

C’était, avec le recul, l’un de mes tout premiers désirs consuméristes, un jouet qui cherchait à inculquer des idéaux de domesticité aux jeunes filles. Cela n’avait pas d’importance pour mes parents, ou pour moi, 3 ans. J’apprenais à vouloir des choses : des collations, des jeux et des gadgets qui étaient stratégiquement suspendus devant mon cerveau d’enfant à peine formé, même si mes parents détenaient tout le pouvoir d’achat. Cette dynamique parent-enfant – dans laquelle l’enfant agace sans cesse son gardien pour recevoir un objet désiré – ne changera probablement jamais.

Les habitudes de consommation des Américains ont cependant changé, surtout au cours de la dernière décennie. La prochaine génération de consommateurs, baptisée Génération Alpha par les démographes, est en train de naître au plus fort de la démesure américaine. Ils grandiront dans un monde sursaturé de marques de vente directe aux consommateurs tentant de « perturber » tous les secteurs imaginables, un secteur où les médias sociaux sont disponibles pour les achats et où Amazon est omniprésent. Les parents d’aujourd’hui sont moins susceptibles de parcourir les allées de leur Target ou Toys “R” Us local lorsque la gamme illimitée de produits en ligne d’Internet peut être livrée à leur porte en quelques clics.

L’identité de consommateur unique des tout-petits et des bébés de la génération Alpha – un terme utilisé pour décrire ceux nés entre 2010 et 2025 – est actuellement en cours de développement pour eux. Il sera façonné par les jouets, les aliments pour bébés, les vêtements et les gadgets pour tout-petits achetés par leurs parents et leurs proches. Un exemple en temps réel de ce phénomène est Ryan Kaji, la star de 9 ans de Ryan’s World, l’une des chaînes YouTube les plus lucratives de la plateforme. Pour l’instant, cependant, la plupart des enfants sont trop jeunes et hors ligne pour être entraînés dans le schéma marketing des médias sociaux. Les marques, au contraire, se tournent vers les parents pour sevrer la prochaine génération de consommateurs.

“Il existe un sous-ensemble de jeunes mamans du millénaire qui investissent dans l’achat des meilleurs produits qu’elles peuvent se permettre pour leurs enfants”, a déclaré Heather Dretsch, professeure adjointe de marketing à la North Carolina State University. “En conséquence, la prochaine génération d’enfants va avoir des goûts très similaires à ceux de leurs parents du millénaire en matière de marques, contrairement à la génération Z.”

Les marques nouvelles et traditionnelles axées sur les enfants ont, pour la plupart, abandonné les emballages kitsch aux couleurs de l’arc-en-ciel utilisés dans les années 90 et au début des années 90. Pensez aux publicités pour les bonbons Fruit Gushers et les repas au micro-ondes Kid Cuisine. Au lieu de cela, ils ont opté par défaut pour l’esthétique minimaliste familière à tout acheteur du millénaire, avec des polices à empattement et des schémas de couleurs pastel cohérents qui informent subtilement le consommateur que cette marque est éthique, économique et sûre pour son enfant. “Vous pouvez dire que la génération Alpha sont des enfants de la génération Y parce que leurs collations sont remplies de ces étiquettes”, a tweeté Andrea Hernández, analyste des tendances en matière d’alimentation et de boissons. “Paléo, céto, probiotique, faible teneur en glucides, faible teneur en sucre, à base de plantes.”

Pour les parents, la multitude de marques disponibles peut être écrasante. « Il y a beaucoup de pression pour ne pas savoir ce dont votre enfant a besoin maintenant et ce dont il a besoin ensuite », a déclaré Julie Rogers, cofondatrice de la marque de chaussures pour bébé Ten Little. « Les parents se demandent toujours comment ils peuvent acheter des choses dans lesquelles les enfants peuvent grandir au lieu de quelque chose qui ne dure que quelques minutes. »

La parentalité est donc autant un état d’être qu’une identité achetable. Maintenant que les produits pour bébés et enfants sont moins laids et utilitaires, il est plus facile que jamais pour les parents d’exprimer leur style individuel et, par extension, de cultiver le goût de leur enfant. C’est similaire à la notion marketing d’un « effet de retombée », qui fait référence à la façon dont les tendances de la mode de la classe supérieure influencent les styles de la classe ouvrière. Ce n’est que le premier chapitre de l’avenir consumériste de Gen Alpha. Ils ne sont certainement pas la première cohorte d’enfants à être ciblés par les médias de masse (la déréglementation du marketing dans les années 1980 a conduit à un assaut de publicités pour enfants vaguement déguisées). Ils seront cependant les premiers à habiter un monde de marques numériques abondantes, des marques qui les ont vues à un très jeune âge.

Sara Petersen a remarqué un changement radical dans ses impulsions d’achat entre son premier enfant, né en 2012, et son plus jeune en 2019. moche, volumineux et vendu uniquement dans des couleurs primaires », a déclaré Petersen, qui travaille sur un livre sur la culture numérique et la maternité. “Maintenant, en partie grâce à Instagram, il y a un changement esthétique vers des tons de bois naturels, des crèmes et des tons pastel neutres.”

Les mères ont toujours été un segment démographique clé du marketing, a-t-elle ajouté. Mais dans le passé, c’était une catégorie qui se sentait « tueuse d’identité ». Même les femmes actives progressistes ont estimé qu’elles devaient se conformer à un modèle général de maternité. “Tout le monde a acheté la même merde moche, et à certains égards, vous vous en êtes senti mieux et moins bien”, a déclaré Petersen. « Notre identité de consommateur a été aplatie en un groupe large et sans intérêt, et il y avait peu de marques qui donnaient la priorité à vos besoins individuels, qui répondaient spécifiquement à vos besoins. »

L’ère des blogs de maman dans les années 2000 a précipité le complexe industriel de la maman en tant qu’influenceur, mais il reposait sur une idée similaire : que ses luttes domestiques peuvent être résolues et améliorées par une gamme infinie de produits. Le stéréotype dominant du parent millénaire est celui d’un gardien soucieux de sa santé, méfiant des aliments transformés et du potentiel de produits chimiques et de toxines non naturels présents dans la nourriture ou les jouets de leur enfant. Ils veulent le meilleur de tout pour leurs enfants. C’est une idée enracinée dans des hypothèses matérialistes et classistes de ce à quoi ressemble une « bonne » parentalité.

“La parentalité en tant qu’industrie, si vous pouvez même l’appeler ainsi, est très ancienne et n’a pas changé depuis près d’un siècle”, a déclaré Lisa Barnett, co-fondatrice de Little Spoon, une marque de repas pour bébés et enfants. . « Chaque service, chaque produit n’a pas vraiment changé. Nous reconnaissons qu’il y a une nouvelle génération qui entre dans l’étape de la vie d’être parent.

Il était donc peu logique que les marques d’aliments pour bébés et les collations pour enfants soient conçues en pensant à l’enfant plutôt qu’au parent. “C’est ironique parce que, du moins pour nous, le bébé n’intériorise pas à quoi ressemble l’emballage”, a ajouté Barnett. « Nous essayons d’attirer les parents, en pensant à ce qu’ils veulent rechercher.

Les marques alimentaires traditionnelles comme Gerber et Beech-Nut rattrapent les nouvelles entreprises uniquement en ligne comme Little Spoon. Ils ont modifié leur emballage et proposé des options biologiques, mais cela ne suffira pas à endiguer l’expansion des entreprises DTC axées sur les enfants. L’industrie parentale – ou «l’économie des mamans» – s’est largement déplacée en ligne pendant la pandémie. Les consommateurs ne sont pas seulement habitués à acheter des vêtements, des articles ménagers et des jouets en ligne ; les parents recherchent des technologies et des produits pratiques et transparents.

“Une grande partie du pouvoir des achats de maman Instagram réside dans l’état vraiment impossible de la maternité aux États-Unis, en particulier pendant la pandémie”, a ajouté Petersen. “Cela vous fait vous sentir mieux dans l’état de tout, même si la société américaine n’a pas réussi à fournir des politiques qui pourraient améliorer la vie des mères, comme une école maternelle gratuite ou un congé payé universel.”

Certes, la plupart des marques n’essayent pas de se présenter comme une solution ou une substitution aux politiques de garde d’enfants inadéquates de l’Amérique. Leur objectif est de soutenir une vision moderne de la parentalité, une vision où les deux parents travaillent probablement et jonglent avec les tâches de garde d’enfants. Il se trouve que, dans cette quête, les marques et les parents façonnent subtilement les goûts et les modes de vie imaginés de leurs petits. Les effets à long terme de la maturité dans une maison remplie de terrazzo avec des jouets en bois, bien sûr, restent à voir.

Alors, pourquoi les annonceurs sont-ils si attachés aux parents de la génération Y et à leurs tout-petits Gen Alpha en premier lieu ? «À partir du début du siècle, nous avons commencé à réaliser que les millennials auraient le plus grand pouvoir de consommation au monde, par rapport à tous les autres groupes d’âge», a déclaré Dretsch. Alors que les études de marché ont encore divisé la démographie du millénaire en sous-catégories, la délimitation générale est restée et est devenue largement utilisée.

Les étiquettes générationnelles sont devenues un vague clin d’œil à un type de mode de vie ou d’idéologie détenu par un groupe de personnes du même âge, souvent exprimé sur les réseaux sociaux. Lors de l’avènement d’Internet BuzzFeed dans les années 2010, le millénaire-dom s’est transformé en une identité en ligne. Finalement, tout cela s’est transformé en une sorte de tradition générationnelle qui était au courant des stéréotypes : les baby-boomers sont riches et peu empathiques envers la situation financière des jeunes ; La génération Z est obsédée par la diffusion de leurs vies de «personnage principal» sur TikTok; les millennials étaient associés, parmi de nombreux signifiants, aux toasts à l’avocat, aux prêts étudiants, à Harry Potter, au libéralisme et à la jeunesse blasée.

Ainsi, l’âge est devenu une mesure inexacte des points communs tout en occultant les nuances de race, de classe, de géographie et de religion qui définissent également les goûts d’un individu. Quoi qu’il en soit, les guerres de génération qui font rage sont un développement fructueux pour les annonceurs, qui ont défendu les étiquettes démographiques dans le but de plaire à des groupes spécifiques de consommateurs. La capacité de définir concrètement, et donc de faire appel à, un certain groupe est une connaissance convoitée, au moins dans le monde du marketing.

Dans une interview avec Mark McCrindle, le consultant australien à qui l’on attribue le terme « génération alpha », le New York Times a décrit les générations comme « moins une collection d’individus qu’une marchandise : à transformer en une unité fabriquée, commercialisée et vendue à clients. » Définir la prochaine génération (qui comprend les enfants à naître) à l’ère des publicités ciblées pas si subtiles, dans lesquelles la tranche d’âge est un facteur clé, c’est “comme revendiquer une revendication dans une ruée vers l’or”.

Pourtant, les caractéristiques de Gen Alpha restent largement inconnues. Ils sont trop jeunes et leur vie pré-adolescente trop variée pour mener des recherches concrètes. McCrindle a fait valoir que les données sur les parents de la génération Alpha, les milléniaux, peuvent prévoir comment ces enfants seront élevés. Cette prémisse, cependant, a été contestée dans un article de 2017 « Génération Alpha : Marketing ou Science » par deux chercheurs hongrois, qui ont conclu qu’il n’y avait encore aucune preuve d’un groupe post-Gen Z.

“Par définition, un groupe d’âge deviendra une génération s’ils ont des expériences, des concepts et un langage ou un vocabulaire communs qui diffèrent des générations précédentes”, a déclaré un chercheur à Wired. “Nous n’avons toujours pas de données représentatives sur les caractéristiques des” alphas “, seulement des spéculations sur ce que pourrait être leur force de cohésion commune.”

Même ainsi, les chercheurs en population ont admis que les délimitations d’âge sont quelque peu arbitraires; ils préfèrent regrouper les gens en cohortes plutôt qu’en générations fixes, sur la base d’événements majeurs de la vie comme le mariage et la formation de la famille. Bien qu’aucun d’entre nous ne puisse prédire avec précision les caractéristiques déterminantes de la génération Alpha, les spécialistes du marketing et les marques se lancent dans une sorte de prophétie auto-réalisatrice.

Selon Dretsch, professeur de marketing, les enfants sont capables de développer des associations de marque dès l’âge de 3 ans. “Quoi que les parents exposent l’enfant, plus ils s’identifieront à cette marque, même dès leur plus jeune âge”, m’a-t-elle dit. “Ces connexions se produisent très naturellement et presque inconsciemment.”